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Число погибших в результате взрыва газа в Новосибирске выросло до 13 - РИА Новости, 10.02.2023
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Число погибших в результате взрыва газа в Новосибирске выросло до 13
Число погибших в результате взрыва газа в Новосибирске выросло до 13 - РИА Новости, 10.02.2023
Число погибших в результате взрыва газа в Новосибирске выросло до 13
Количество погибших в результате взрыва газа и частичного обрушения жилого дома в Новосибирске выросло до 13, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T06:31
2023-02-10T08:52
происшествия
новосибирск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске
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НОВОСИБИРСК, 10 фев — РИА Новости. Количество погибших в результате взрыва газа и частичного обрушения жилого дома в Новосибирске выросло до 13, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС.Вчера утром на улице Линейной после взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух из четырех подъездов пятиэтажного дома. Разрушены около 30 квартир.МЧС ранее сообщило о завершении поисково-спасательных работ.
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происшествия, новосибирск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске
Происшествия, Новосибирск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в пятиэтажке в Новосибирске
06:31 10.02.2023 (обновлено: 08:52 10.02.2023)
 
Число погибших в результате взрыва газа в Новосибирске выросло до 13

Число погибших при взрыве газа в пятиэтажном доме в Новосибирске увеличилось до 13

© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанкСпасатели разбирают завалы на месте обрушение подъезда из-за взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной в Новосибирске
Спасатели разбирают завалы на месте обрушение подъезда из-за взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Владимир Николаев
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Спасатели разбирают завалы на месте обрушение подъезда из-за взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной в Новосибирске
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 10 фев — РИА Новости. Количество погибших в результате взрыва газа и частичного обрушения жилого дома в Новосибирске выросло до 13, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС.

"По официальным данным, пострадали 22 человека", — добавил собеседник агентства.

Вчера утром на улице Линейной после взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух из четырех подъездов пятиэтажного дома. Разрушены около 30 квартир.
МЧС ранее сообщило о завершении поисково-спасательных работ.
Взрыв газа в Новосибирске
© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

Взрыв прогремел в пятиэтажном доме на Линейной улице около восьми утра по местному времени.

Спасатели на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
1 из 12

Взрыв прогремел в пятиэтажном доме на Линейной улице около восьми утра по местному времени.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

Начался пожар, в результате которого обрушились два подъезда дома.

Спасатели на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
2 из 12

Начался пожар, в результате которого обрушились два подъезда дома.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

Погибли 12 человек. Еще девять находятся в больницах, двое — в тяжелом состоянии.

Взрыв газа в жилом доме в Новосибирске
3 из 12

Погибли 12 человек. Еще девять находятся в больницах, двое — в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

Всего в доме прописаны больше ста человек.

На месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
4 из 12

Всего в доме прописаны больше ста человек.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

На месте происшествия развернули спасательные работы.

Спасатели на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
5 из 12

На месте происшествия развернули спасательные работы.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
© Фото : МЧС РФ

Для разбора завалов спасатели применяют тяжелую инженерную технику.

Спасатели на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
6 из 12

Для разбора завалов спасатели применяют тяжелую инженерную технику.

© Фото : МЧС РФ
© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

Это позволяет сдвигать рухнувшие конструкции, под которыми могут находиться люди, и расчищать территорию для подъезда спецмашин.

Спасатели на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
7 из 12

Это позволяет сдвигать рухнувшие конструкции, под которыми могут находиться люди, и расчищать территорию для подъезда спецмашин.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Спасатель на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
8 из 12

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

В качестве основной версии случившегося рассматривают нарушение правил пользования газовым оборудованием.

Спасатели на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
9 из 12

В качестве основной версии случившегося рассматривают нарушение правил пользования газовым оборудованием.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

Для жильцов пострадавшего дома оборудовали пункт временного размещения.

Женщина обнимает спасателя на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
10 из 12

Для жильцов пострадавшего дома оборудовали пункт временного размещения.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

Всех потерявших жилье людей обещают в ближайшее время переселить и выплатить им компенсации.

На месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
11 из 12

Всех потерявших жилье людей обещают в ближайшее время переселить и выплатить им компенсации.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил 10 февраля днем траура в связи с гибелью людей.

Спасатели на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
12 из 12

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил 10 февраля днем траура в связи с гибелью людей.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
1 из 12

Взрыв прогремел в пятиэтажном доме на Линейной улице около восьми утра по местному времени.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
2 из 12

Начался пожар, в результате которого обрушились два подъезда дома.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
3 из 12

Погибли 12 человек. Еще девять находятся в больницах, двое — в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
4 из 12

Всего в доме прописаны больше ста человек.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
5 из 12

На месте происшествия развернули спасательные работы.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
6 из 12

Для разбора завалов спасатели применяют тяжелую инженерную технику.

© Фото : МЧС РФ
7 из 12

Это позволяет сдвигать рухнувшие конструкции, под которыми могут находиться люди, и расчищать территорию для подъезда спецмашин.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
8 из 12

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
9 из 12

В качестве основной версии случившегося рассматривают нарушение правил пользования газовым оборудованием.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
10 из 12

Для жильцов пострадавшего дома оборудовали пункт временного размещения.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
11 из 12

Всех потерявших жилье людей обещают в ближайшее время переселить и выплатить им компенсации.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
12 из 12

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил 10 февраля днем траура в связи с гибелью людей.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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ПроисшествияНовосибирскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в пятиэтажке в Новосибирске
 
 
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