https://ria.ru/20230210/novosibirsk-1851007382.html

Число погибших в результате взрыва газа в Новосибирске выросло до 13

Число погибших в результате взрыва газа в Новосибирске выросло до 13 - РИА Новости, 10.02.2023

Число погибших в результате взрыва газа в Новосибирске выросло до 13

Количество погибших в результате взрыва газа и частичного обрушения жилого дома в Новосибирске выросло до 13, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T06:31

2023-02-10T06:31

2023-02-10T08:52

происшествия

новосибирск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске

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НОВОСИБИРСК, 10 фев — РИА Новости. Количество погибших в результате взрыва газа и частичного обрушения жилого дома в Новосибирске выросло до 13, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС.Вчера утром на улице Линейной после взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух из четырех подъездов пятиэтажного дома. Разрушены около 30 квартир.МЧС ранее сообщило о завершении поисково-спасательных работ.

новосибирск

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, новосибирск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске