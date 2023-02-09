https://ria.ru/20230209/vzryv-1850765485.html

Взрыв газа в Новосибирске

Взрыв газа в Новосибирске - РИА Новости, 09.02.2023

Взрыв газа в Новосибирске

В жилом доме в Новосибирске взорвался газ, есть погибшие и пострадавшие. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T11:52

2023-02-09T11:52

2023-02-09T15:37

фото

взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске

новосибирск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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В жилом доме в Новосибирске взорвался газ, есть погибшие и пострадавшие. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.

новосибирск

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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