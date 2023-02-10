https://ria.ru/20230210/neyroset-1850944333.html
В билайне научили нейросеть следить за площадками ТКО
В билайне научили нейросеть следить за площадками ТКО - РИА Новости, 10.02.2023
В билайне научили нейросеть следить за площадками ТКО
Специалисты билайна разработали решение, позволяющее при помощи камер видеонаблюдения в режиме онлайн анализировать придомовую территорию на предмет... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T10:00
2023-02-10T10:00
2023-02-10T10:00
билайн
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жкх
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Специалисты билайна разработали решение, позволяющее при помощи камер видеонаблюдения в режиме онлайн анализировать придомовую территорию на предмет загрязненности и своевременности вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО, мусора), сообщает пресс-служба оператора.Съемка с камер происходит с желаемой периодичностью, алгоритмы искусственного интеллекта анализируют степень заполнения контейнера, наличие мусора на территории и присваивают им соответствующий статус "чисто-грязно".Модель самостоятельно определяет параметры, которые формируют этот статус, по трем критериям: наличие мусора на территории вне контейнера, степень заполнения контейнера и наличие самого контейнера на площадке. Затем система может отправить уведомление, например, компании-оператору, которая занимается вывозом мусора, или надзорным органам, отвечающим за чистоту в городе."Мы провели пилоты в Московской и Ленинградской областях. В нашем портфеле есть продукты для мониторинга дорожного полотна, поиска нелегальных свалок, определения количества "зайцев" в городском транспорте и так далее. Наша система может помочь эффективно и быстро определять загрязнения на придомовой территории, позволяя устранять их в короткие сроки, тем самым улучшая жизнь горожан", - сказал директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам билайна Константин Романов.
https://ria.ru/20221108/bilayn-1829914374.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
билайн, новости компаний - экономика, жкх
Билайн, Новости компаний - Экономика, ЖКХ
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Специалисты билайна разработали решение, позволяющее при помощи камер видеонаблюдения в режиме онлайн анализировать придомовую территорию на предмет загрязненности и своевременности вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО, мусора), сообщает пресс-служба оператора.
Съемка с камер происходит с желаемой периодичностью, алгоритмы искусственного интеллекта анализируют степень заполнения контейнера, наличие мусора на территории и присваивают им соответствующий статус "чисто-грязно".
Модель самостоятельно определяет параметры, которые формируют этот статус, по трем критериям: наличие мусора на территории вне контейнера, степень заполнения контейнера и наличие самого контейнера на площадке. Затем система может отправить уведомление, например, компании-оператору, которая занимается вывозом мусора, или надзорным органам, отвечающим за чистоту в городе.
"Мы провели пилоты в Московской и Ленинградской областях
. В нашем портфеле есть продукты для мониторинга дорожного полотна, поиска нелегальных свалок, определения количества "зайцев" в городском транспорте и так далее. Наша система может помочь эффективно и быстро определять загрязнения на придомовой территории, позволяя устранять их в короткие сроки, тем самым улучшая жизнь горожан", - сказал директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам билайна Константин Романов.