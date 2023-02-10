Рейтинг@Mail.ru
В билайне научили нейросеть следить за площадками ТКО - РИА Новости, 10.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230210/neyroset-1850944333.html
В билайне научили нейросеть следить за площадками ТКО
В билайне научили нейросеть следить за площадками ТКО - РИА Новости, 10.02.2023
В билайне научили нейросеть следить за площадками ТКО
Специалисты билайна разработали решение, позволяющее при помощи камер видеонаблюдения в режиме онлайн анализировать придомовую территорию на предмет... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T10:00
2023-02-10T10:00
билайн
новости компаний - экономика
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850943966_0:323:3065:2047_1920x0_80_0_0_50ba1cdbba591b9f3c61b04d833616b0.jpg
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Специалисты билайна разработали решение, позволяющее при помощи камер видеонаблюдения в режиме онлайн анализировать придомовую территорию на предмет загрязненности и своевременности вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО, мусора), сообщает пресс-служба оператора.Съемка с камер происходит с желаемой периодичностью, алгоритмы искусственного интеллекта анализируют степень заполнения контейнера, наличие мусора на территории и присваивают им соответствующий статус "чисто-грязно".Модель самостоятельно определяет параметры, которые формируют этот статус, по трем критериям: наличие мусора на территории вне контейнера, степень заполнения контейнера и наличие самого контейнера на площадке. Затем система может отправить уведомление, например, компании-оператору, которая занимается вывозом мусора, или надзорным органам, отвечающим за чистоту в городе."Мы провели пилоты в Московской и Ленинградской областях. В нашем портфеле есть продукты для мониторинга дорожного полотна, поиска нелегальных свалок, определения количества "зайцев" в городском транспорте и так далее. Наша система может помочь эффективно и быстро определять загрязнения на придомовой территории, позволяя устранять их в короткие сроки, тем самым улучшая жизнь горожан", - сказал директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам билайна Константин Романов.
https://ria.ru/20221108/bilayn-1829914374.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850943966_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_17678fbde13ae400dd42a66b7a316cc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
билайн, новости компаний - экономика, жкх
Билайн, Новости компаний - Экономика, ЖКХ
10:00 10.02.2023
 

В билайне научили нейросеть следить за площадками ТКО

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкРегиональный оператор по обращению с ТКО (твердыми коммунальными отходами) во время работы в городе Ставрополе
Региональный оператор по обращению с ТКО (твердыми коммунальными отходами) во время работы в городе Ставрополе - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Специалисты билайна разработали решение, позволяющее при помощи камер видеонаблюдения в режиме онлайн анализировать придомовую территорию на предмет загрязненности и своевременности вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО, мусора), сообщает пресс-служба оператора.
Съемка с камер происходит с желаемой периодичностью, алгоритмы искусственного интеллекта анализируют степень заполнения контейнера, наличие мусора на территории и присваивают им соответствующий статус "чисто-грязно".
Модель самостоятельно определяет параметры, которые формируют этот статус, по трем критериям: наличие мусора на территории вне контейнера, степень заполнения контейнера и наличие самого контейнера на площадке. Затем система может отправить уведомление, например, компании-оператору, которая занимается вывозом мусора, или надзорным органам, отвечающим за чистоту в городе.
"Мы провели пилоты в Московской и Ленинградской областях. В нашем портфеле есть продукты для мониторинга дорожного полотна, поиска нелегальных свалок, определения количества "зайцев" в городском транспорте и так далее. Наша система может помочь эффективно и быстро определять загрязнения на придомовой территории, позволяя устранять их в короткие сроки, тем самым улучшая жизнь горожан", - сказал директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам билайна Константин Романов.
VI Сеченовский Международный Биомедицинский Саммит 2022 - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября 2022, 12:17
Билайн и Сеченовка обучили ИИ определять патологии тазобедренного сустава
 
БилайнНовости компаний - ЭкономикаЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала