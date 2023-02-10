https://ria.ru/20230210/neyroset-1850944333.html

В билайне научили нейросеть следить за площадками ТКО

В билайне научили нейросеть следить за площадками ТКО - РИА Новости, 10.02.2023

В билайне научили нейросеть следить за площадками ТКО

Специалисты билайна разработали решение, позволяющее при помощи камер видеонаблюдения в режиме онлайн анализировать придомовую территорию на предмет... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T10:00

2023-02-10T10:00

2023-02-10T10:00

билайн

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Специалисты билайна разработали решение, позволяющее при помощи камер видеонаблюдения в режиме онлайн анализировать придомовую территорию на предмет загрязненности и своевременности вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО, мусора), сообщает пресс-служба оператора.Съемка с камер происходит с желаемой периодичностью, алгоритмы искусственного интеллекта анализируют степень заполнения контейнера, наличие мусора на территории и присваивают им соответствующий статус "чисто-грязно".Модель самостоятельно определяет параметры, которые формируют этот статус, по трем критериям: наличие мусора на территории вне контейнера, степень заполнения контейнера и наличие самого контейнера на площадке. Затем система может отправить уведомление, например, компании-оператору, которая занимается вывозом мусора, или надзорным органам, отвечающим за чистоту в городе."Мы провели пилоты в Московской и Ленинградской областях. В нашем портфеле есть продукты для мониторинга дорожного полотна, поиска нелегальных свалок, определения количества "зайцев" в городском транспорте и так далее. Наша система может помочь эффективно и быстро определять загрязнения на придомовой территории, позволяя устранять их в короткие сроки, тем самым улучшая жизнь горожан", - сказал директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам билайна Константин Романов.

https://ria.ru/20221108/bilayn-1829914374.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

билайн, новости компаний - экономика, жкх