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В городе Часов Яр зафиксировали расположение иностранных наемников - РИА Новости, 10.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230210/naemnik-1851016229.html
В городе Часов Яр зафиксировали расположение иностранных наемников
В городе Часов Яр зафиксировали расположение иностранных наемников - РИА Новости, 10.02.2023
В городе Часов Яр зафиксировали расположение иностранных наемников
В городе Часов Яр около Артемовска зафиксировали расположение иностранных наемников, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T08:36
2023-02-10T09:01
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
киев
луганская народная республика
андрей марочко
нато
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ЛУГАНСК, 10 фев – РИА Новости. В городе Часов Яр около Артемовска зафиксировали расположение иностранных наемников, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По словам Марочко, наемники носят различную форму без знаков различия"При себе имеют стрелковое оружие образца НАТО", — добавил подполковник ЛНР в отставке, ссылаясь на собственные источники. В среду об участии в боях за Артемовск большого количества иностранных наемников на стороне ВСУ сообщил командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов. По его словам, в городе находятся получившие ранения "высокопоставленные" солдаты удачи из стран НАТО, для эвакуации которых украинские войска пытаются прорваться в населенный пункт.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Сейчас за него ведутся ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230210/iznasilovanie-1851007231.html
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артемовск
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в мире, артемовск, киев, луганская народная республика, андрей марочко, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Киев, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, НАТО
08:36 10.02.2023 (обновлено: 09:01 10.02.2023)
 
В городе Часов Яр зафиксировали расположение иностранных наемников

Марочко: в городе Часов Яр у Артемовска зафиксировали расположение иностранных наемников

© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBAУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBA
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 фев – РИА Новости. В городе Часов Яр около Артемовска зафиксировали расположение иностранных наемников, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В ходе анализа мест дислокации украинских формирований установлено, что в одном из гражданских зданий населенного пункта Часов Яр, переоборудованном под военные нужды, находятся военнослужащие разговаривающие в основном на английском языке", — уточнил он.
По словам Марочко, наемники носят различную форму без знаков различия
"При себе имеют стрелковое оружие образца НАТО", — добавил подполковник ЛНР в отставке, ссылаясь на собственные источники.
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Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Сейчас за него ведутся ожесточенные бои.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскКиевЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоНАТО
 
 
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