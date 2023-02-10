https://ria.ru/20230210/naemnik-1851016229.html

В городе Часов Яр зафиксировали расположение иностранных наемников

В городе Часов Яр зафиксировали расположение иностранных наемников - РИА Новости, 10.02.2023

В городе Часов Яр зафиксировали расположение иностранных наемников

В городе Часов Яр около Артемовска зафиксировали расположение иностранных наемников, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T08:36

2023-02-10T08:36

2023-02-10T09:01

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

киев

луганская народная республика

андрей марочко

нато

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ЛУГАНСК, 10 фев – РИА Новости. В городе Часов Яр около Артемовска зафиксировали расположение иностранных наемников, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По словам Марочко, наемники носят различную форму без знаков различия"При себе имеют стрелковое оружие образца НАТО", — добавил подполковник ЛНР в отставке, ссылаясь на собственные источники. В среду об участии в боях за Артемовск большого количества иностранных наемников на стороне ВСУ сообщил командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов. По его словам, в городе находятся получившие ранения "высокопоставленные" солдаты удачи из стран НАТО, для эвакуации которых украинские войска пытаются прорваться в населенный пункт.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Сейчас за него ведутся ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230210/iznasilovanie-1851007231.html

https://ria.ru/20230210/krym-1851000871.html

артемовск

киев

луганская народная республика

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Варвара Скокшина

в мире, артемовск, киев, луганская народная республика, андрей марочко, нато