https://ria.ru/20230210/miting-1851025432.html

Митинг-концерт в "Лужниках" может пройти 22 февраля, сообщил источник

Митинг-концерт в "Лужниках" может пройти 22 февраля, сообщил источник - РИА Новости, 10.02.2023

Митинг-концерт в "Лужниках" может пройти 22 февраля, сообщил источник

Митинг-концерт, предположительно, на 200 тысяч человек планируется провести в "Лужниках" 22 февраля, рассказал РИА Новости источник в парламенте. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T09:32

2023-02-10T09:32

2023-02-10T21:24

владимир путин

россия

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Митинг-концерт, предположительно, на 200 тысяч человек планируется провести в "Лужниках" 22 февраля, рассказал РИА Новости источник в парламенте. Как ранее сообщал РИА Новости источник в Госдуме, за день до этого, 21 февраля, может состояться и послание президента Федеральному собранию.В конце декабря Путин заявил, что выступит с обращением в начале этого года, поскольку ему нужно время и дополнительный анализ ситуации. Он обратил внимание, что в 2017-м тоже не было послания. Глава государства добавил, что уже говорил о ключевых вещах в тех или иных форматах, а "повторяться не очень хочется".Обращение к депутатам Государственной думы и членам Совета Федерации с ежегодными посланиями о положении дел в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики — одно из полномочий президента, которое прописано в 84-й статье Конституции России.Как пояснял председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, Основной закон не устанавливает сроки, в которые глава государства должен выступить. Соответственно, он самостоятельно определяет порядок исполнения своих полномочий.

https://ria.ru/20230209/rodina-1850884980.html

https://ria.ru/20230210/mir-1850999287.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия