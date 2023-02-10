https://ria.ru/20230210/miting-1851025432.html
Митинг-концерт в "Лужниках" может пройти 22 февраля, сообщил источник
Митинг-концерт в "Лужниках" может пройти 22 февраля, сообщил источник - РИА Новости, 10.02.2023
Митинг-концерт в "Лужниках" может пройти 22 февраля, сообщил источник
Митинг-концерт, предположительно, на 200 тысяч человек планируется провести в "Лужниках" 22 февраля, рассказал РИА Новости источник в парламенте. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T09:32
2023-02-10T09:32
2023-02-10T21:24
владимир путин
россия
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Митинг-концерт, предположительно, на 200 тысяч человек планируется провести в "Лужниках" 22 февраля, рассказал РИА Новости источник в парламенте. Как ранее сообщал РИА Новости источник в Госдуме, за день до этого, 21 февраля, может состояться и послание президента Федеральному собранию.В конце декабря Путин заявил, что выступит с обращением в начале этого года, поскольку ему нужно время и дополнительный анализ ситуации. Он обратил внимание, что в 2017-м тоже не было послания. Глава государства добавил, что уже говорил о ключевых вещах в тех или иных форматах, а "повторяться не очень хочется".Обращение к депутатам Государственной думы и членам Совета Федерации с ежегодными посланиями о положении дел в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики — одно из полномочий президента, которое прописано в 84-й статье Конституции России.Как пояснял председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, Основной закон не устанавливает сроки, в которые глава государства должен выступить. Соответственно, он самостоятельно определяет порядок исполнения своих полномочий.
https://ria.ru/20230209/rodina-1850884980.html
https://ria.ru/20230210/mir-1850999287.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия
09:32 10.02.2023 (обновлено: 21:24 10.02.2023)
Митинг-концерт в "Лужниках" может пройти 22 февраля, сообщил источник
Митинг-концерт в "Лужниках" с участием Путина может пройти 22 февраля
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Митинг-концерт, предположительно, на 200 тысяч человек планируется провести в "Лужниках" 22 февраля, рассказал РИА Новости источник в парламенте.
"Будет выступать Путин", — уточнил собеседник агентства.
Как ранее сообщал РИА Новости источник в Госдуме, за день до этого, 21 февраля, может состояться и послание президента Федеральному собранию.
В конце декабря Путин заявил, что выступит с обращением в начале этого года, поскольку ему нужно время и дополнительный анализ ситуации. Он обратил внимание, что в 2017-м тоже не было послания. Глава государства добавил, что уже говорил о ключевых вещах в тех или иных форматах, а "повторяться не очень хочется".
Обращение к депутатам Государственной думы и членам Совета Федерации
с ежегодными посланиями о положении дел в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики — одно из полномочий президента, которое прописано в 84-й статье Конституции России.
Как пояснял председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
, Основной закон не устанавливает сроки, в которые глава государства должен выступить. Соответственно, он самостоятельно определяет порядок исполнения своих полномочий.