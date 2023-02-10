https://ria.ru/20230210/migratsiya-1851006754.html

В МИД рассказали о соглашениях по миграции со странами Центральной Азии

В МИД рассказали о соглашениях по миграции со странами Центральной Азии - РИА Новости, 10.02.2023

В МИД рассказали о соглашениях по миграции со странами Центральной Азии

Россия рассчитывает в 2023 году подписать межправительственные соглашения по миграции с Узбекистаном, Киргизией и Таджикистаном, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T06:11

2023-02-10T06:11

2023-02-10T09:27

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узбекистан

киргизия

александр стерник

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в мире

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия рассчитывает в 2023 году подписать межправительственные соглашения по миграции с Узбекистаном, Киргизией и Таджикистаном, заявил в интервью РИА Новости директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник. По словам дипломата, ведется работа по открытию в Киргизии, Узбекистане и Таджикистане центров домиграционной подготовки. "В соответствии с нашим законодательством они будут предоставлять желающим выехать в Россию целый набор услуг (дактилоскопия, фотографирование, регистрация). Предусмотрены консультации по организованному набору для российских работодателей, выдача необходимых медицинских заключений", - сказал Стерник. "Словом, мы сообща занимаемся упорядочиванием бурных миграционных потоков, что отвечает общим интересам. Надеемся до конца текущего года выйти на подписание соответствующих межправительственных соглашений с Узбекистаном, Киргизией и, возможно, Таджикистаном", - добавил он. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230210/informatsiya-1851001899.html

https://ria.ru/20230210/oruzhie-1851004827.html

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россия, узбекистан, киргизия, александр стерник, снг, в мире