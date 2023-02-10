https://ria.ru/20230210/migratsiya-1851006754.html
В МИД рассказали о соглашениях по миграции со странами Центральной Азии
В МИД рассказали о соглашениях по миграции со странами Центральной Азии - РИА Новости, 10.02.2023
В МИД рассказали о соглашениях по миграции со странами Центральной Азии
Россия рассчитывает в 2023 году подписать межправительственные соглашения по миграции с Узбекистаном, Киргизией и Таджикистаном, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T06:11
2023-02-10T06:11
2023-02-10T09:27
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узбекистан
киргизия
александр стерник
снг
в мире
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия рассчитывает в 2023 году подписать межправительственные соглашения по миграции с Узбекистаном, Киргизией и Таджикистаном, заявил в интервью РИА Новости директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник. По словам дипломата, ведется работа по открытию в Киргизии, Узбекистане и Таджикистане центров домиграционной подготовки. "В соответствии с нашим законодательством они будут предоставлять желающим выехать в Россию целый набор услуг (дактилоскопия, фотографирование, регистрация). Предусмотрены консультации по организованному набору для российских работодателей, выдача необходимых медицинских заключений", - сказал Стерник. "Словом, мы сообща занимаемся упорядочиванием бурных миграционных потоков, что отвечает общим интересам. Надеемся до конца текущего года выйти на подписание соответствующих межправительственных соглашений с Узбекистаном, Киргизией и, возможно, Таджикистаном", - добавил он. Читайте полный текст интервью >>>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, узбекистан, киргизия, александр стерник, снг, в мире
Россия, Узбекистан, Киргизия, Александр Стерник, СНГ, В мире
06:11 10.02.2023 (обновлено: 09:27 10.02.2023)
В МИД рассказали о соглашениях по миграции со странами Центральной Азии
Стерник: Россия хочет подписать соглашения по миграции со странами Центральной Азии
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия рассчитывает в 2023 году подписать межправительственные соглашения по миграции с Узбекистаном, Киргизией и Таджикистаном, заявил в интервью РИА Новости директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник.
По словам дипломата, ведется работа по открытию в Киргизии, Узбекистане и Таджикистане центров домиграционной подготовки.
"В соответствии с нашим законодательством они будут предоставлять желающим выехать в Россию целый набор услуг (дактилоскопия, фотографирование, регистрация). Предусмотрены консультации по организованному набору для российских работодателей, выдача необходимых медицинских заключений", - сказал Стерник.
"Словом, мы сообща занимаемся упорядочиванием бурных миграционных потоков, что отвечает общим интересам. Надеемся до конца текущего года выйти на подписание соответствующих межправительственных соглашений с Узбекистаном, Киргизией и, возможно, Таджикистаном", - добавил он.