https://ria.ru/20230210/kulik-1851052566.html

Андрей Кулик: Москва готова возобновить полноформатный диалог с Сеулом

Андрей Кулик: Москва готова возобновить полноформатный диалог с Сеулом - РИА Новости, 10.02.2023

Андрей Кулик: Москва готова возобновить полноформатный диалог с Сеулом

Несмотря на то, что Сеул присоединился к части инициированных Западом ограничений, Москва не ставит Южную Корею в один ряд с откровенно недружественными... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T12:00

2023-02-10T12:00

2023-02-10T12:14

интервью

россия

южная корея

андрей куликов

юн сок ель

нато

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Несмотря на то, что Сеул присоединился к части инициированных Западом ограничений, Москва не ставит Южную Корею в один ряд с откровенно недружественными государствами и готова к поиску путей взаимовыгодной кооперации, заявил посол России в Республике Корея Андрей Кулик. В интервью РИА Новости по случаю профессионального праздника – Дня дипломатического работника – он рассказал, как оценивают в Москве "смелую инициативу" президента Юн Сок Ёля по денуклеаризации КНДР, работает ли "прямая линия" между руководством России и Республики Корея, как продвигается сотрудничество двух стран в сфере экономики и информационной безопасности, и почему недоброжелателям никак не удается разорвать тесную историческую взаимосвязь России и Кореи.– Как вы оцениваете отношения Москвы и Сеула в условиях происходящих глобальных перемен, включая присоединение Республики Корея к антироссийским санкциям коллективного Запада в связи с проведением спецоперации ВС России на Украине? В каком состоянии находится двусторонний диалог? В каких областях контакты продолжаются? Как в целом вы видите перспективы развития двустороннего взаимодействия в ближайшие годы?– Присоединение Республики Корея к антироссийским санкциям возглавляемого Вашингтоном "коллективного Запада" в связи с событиями на Украине было неизбежным в условиях мощного прессинга с американской стороны. Не стоит забывать, что Республика Корея– ближайший союзник США, на территории которого дислоцирована крупная группировка американских войск численностью 28,5 тысячи человек. Безусловно, данный шаг Сеула нанес немалый ущерб российско-южнокорейским отношениям, которые на протяжении трех десятилетий после их официального установления в 1990 году неизменно выстраивались на принципах добрососедства, взаимоуважения и обоюдовыгодного сотрудничества. Тем не менее, южнокорейцы, в отличие от своих западных партнеров, стремятся проводить более сбалансированную, прагматичную линию на российском направлении, воздерживаются от вовлечения в "украинский конфликт", не присоединились к усилиям "картеля покупателей" по установлению "потолка цен" на российскую нефть и нефтепродукты. Это свидетельствует о заинтересованности Республики Корея в сохранении возведенной совместными усилиями архитектуры двустороннего взаимодействия и дальнейшей реализации потенциала сотрудничества двух стран.Несмотря на снижение в целом динамики политического диалога Москвы и Сеула после начала СВО, были продолжены обмен посланиями на высшем и высоком уровнях, двусторонние рабочие контакты, включая краткую беседу министров иностранных дел "на полях" министерского совещания стран-участниц Восточноазиатского саммита в Пномпене в августе. Поддерживался диалог по проблематике корейского урегулирования на уровне заместителей министров, которые встретились в рамках мероприятий по линии "Группы двадцати" на острове Бали в июле, а также неоднократно разговаривали по телефону. Осуществлялось взаимодействие между другими профильными ведомствами, в том числе правоохранительными, по вопросам безопасности, противодействия терроризму и оргпреступности, нелегальной миграции.Весьма ощутимый удар санкции нанесли по российско-корейским торгово-экономическим связям. Была парализована работа координирующих механизмов, включая профильную межправительственную комиссию, а также проводимого с 2018 года ежегодного Форума межрегионального сотрудничества. По данным корейской статистики, в 2022 году объем двустороннего товарооборота сократился на 23% до 21,139 миллиарда долларов США. По причине возникших транспортно-логистических и расчетно-платежных проблем корейские предприятия по производству автомобилей и бытовой электроники в России были вынуждены приостановить свою деятельность. Вместе с тем продолжилось взаимовыгодное сотрудничество в ряде других практических областей.Что касается перспектив развития российско-корейского взаимодействия, то в этом вопросе я придерживаюсь оптимистичного взгляда. Безусловно, многое будет зависеть от позиции южнокорейской стороны. Очевидно, что большинство стран Азии, Африки и Латинской Америки ориентированы на равноправный диалог, взаимовыгодное сотрудничество, совместные усилия в целях выстраивания инклюзивной и демократичной системы международных отношений на основе уважения интересов всех государств, а не только стремящегося навязывать всем свои собственные правила Вашингтона. Россия готова к возобновлению полноформатного диалога и сотрудничества с Республикой Корея, совместному поиску путей продолжения взаимовыгодной кооперации в новых международных условиях. Рассчитываем на аналогичный настрой Сеула.– Республика Корея была включена правительством России в перечень "недружественных" государств в связи с присоединением Сеула к антироссийским санкциям Запада. Как восприняли это корейцы, которые долгое время сотрудничают с Россией? Остались ли среди них друзья нашей страны? Как сейчас относится южнокорейская общественность к России при том, что местные СМИ весьма предвзято освещают российскую тематику с опорой на западные и украинские источники? Стало ли посольству сложнее работать здесь? Какие цели ставятся на 2023 год?– В русле антироссийской линии Запада южнокорейская сторона приняла ряд ограничительных мер в сферах финансов и экспортного контроля, что повлекло за собой пропорциональные ответные меры, оказало негативное влияние на двустороннее торгово-экономическое сотрудничество. Вместе с тем Сеул ограничился присоединением к первичному пакету санкций, воздержался от введения персональных рестрикций. Поэтому мы не склонны придерживаться "черно-белого" подхода, не ставим Республику Корея в один ряд с теми откровенно недружественными государствами, которые объявили нам настоящую санкционную войну.Полагаю, что многие корейцы, которые тесно связаны с Россией, знают ее язык, историю, включая представителей деловых и академических кругов, преподавателей, искренне не желают затягивания паузы в российско-корейских отношениях, придерживаются взвешенного, объективного взгляда на текущую геополитическую ситуацию, сохраняют настрой на конструктивное взаимодействие и прилагают активные усилия на этом направлении.Особо хочу отметить деятельность отметившего в текущем году свое 20-летие Русского культурно-образовательного центра "Пушкинский дом", Общества корейско-российской дружбы, Корейско-российского общества искусства и культуры, "Диалога Россия-Республика Корея", Корейско-российского делового совета и ряда других общественных организаций, которые продолжают вносить весомый вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между российским и корейским народами.Несмотря на однобокость и предвзятость местных СМИ в освещении российской тематики, в том числе в контексте событий на Украине, с опорой исключительно на западные и украинские источники, в Республике Корея не наблюдается рост антироссийских настроений, как это происходит в ряде европейских стран, которые захлестнула волна оголтелой русофобии.Полагаю, что этому в определенной степени способствует тесная историческая взаимосвязь России и Кореи, как бы ни старались ее исказить некоторые англосаксонские псевдоисторики и пропагандисты, глубоко укоренившийся здесь неподдельный интерес к русской литературе и искусству и в целом к российской культуре, а также отсутствие между нашими странами узловых исторических или политических проблем, которые служили бы препятствием для выстраивания добрососедских и взаимовыгодных отношений. Расхождения в оценках международной ситуации не должны препятствовать развитию двустороннего диалога и сотрудничества в областях, представляющих обоюдный интерес. Россия продолжает оставаться важным фактором обеспечения стабильности на Корейском полуострове и в регионе в целом, и это обстоятельство, на наш взгляд, оказывает существенное влияние на отношение к нашей стране со стороны политического истеблишмента и граждан Республики Корея.Российское посольство в Сеуле и генконсульство в Пусане работают в штатном режиме. Признательны корейским властям за обеспечение необходимых условий для их нормальной деятельности. Каких-либо изменений в отношении к нам южнокорейских партнеров мы не ощущаем. Поддерживаем рабочие контакты с внешнеполитическим и другими ведомствами и организациями Республики Корея.В текущем году продолжим с опорой на лучшие традиции российской дипломатической службы отстаивать наши национальные интересы, доводить до корейской стороны российские подходы к ключевые вопросам двусторонней и международной повестки дня.– Какие направления двустороннего сотрудничества, на ваш взгляд, не теряют актуальности в долгосрочной перспективе и позволят укрепить фундамент российского-корейского взаимодействия в практических областях в предстоящий период?– Российско-южнокорейское сотрудничество в практических областях неизменно носит взаимовыгодный характер и охватывает различные сферы, включая топливно-энергетический комплекс, атомную энергетику, судостроение, поставки в Россию южнокорейской бытовой техники, электроники, автомобилей, оборудования, агропромышленный сектор и другие направления, в том числе высокотехнологичные. К сожалению, на двусторонние торгово-экономические отношения оказывают негативное влияние геополитические планы "коллективного Запада" по нанесению "стратегического поражения" России не только в "войне" на Украине, но также в экономической и технологической сферах путем ее изоляции от мирового рынка. В целях реализации этих планов Вашингтон фактически принуждает своих партнеров идти на полный разрыв наработанных деловых связей с Россией. Уверен, что подобный сценарий не отвечает интересам Сеула. Актуальная задача сейчас – совместно найти новые формы кооперации, которые могут реализовываться без ущерба для обеих сторон в условиях санкционного давления.– На протяжении трех десятилетий с момента установления двусторонних дипотношений между Россией и Республикой Корея осуществлялся активный делегационный обмен. Главы государств встречались более 30 раз, в том числе в рамках официального визита президента России Владимира Путина в Республику Корея в 2013 году, а также государственного визита президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Россию в 2018 году. Имеются ли планы по организации контактов на высшем и высоком уровнях с новой администрацией Юн Сок Ёля?– В прошедший после установления российско-корейских дипотношений период активно осуществлялись контакты на уровне глав государств как в рамках двусторонних визитов, так и "на полях" различных международных мероприятий. Тесно взаимодействовали парламенты, правительства, профильные ведомства. В прошедшем году в ходе обмена протокольными посланиями, в том числе по случаю 77-й годовщины Освобождения Кореи 15 августа, президенты России и Республики Корея подтвердили обоюдный принципиальный настрой на продолжение конструктивного взаимодействия, что отвечает коренным интересам народов двух стран, способствует обеспечению региональной стабильности и безопасности.Исходим из того, что по мере нормализации диалога между Москвой и Сеулом возобновится и активный делегационный обмен на различных уровнях.– Работает ли "горячая линия" прямой связи между президентами? В каком состоянии находится вопрос о налаживании линии связи между военными двух стран?– "Прямая связь" между руководителями России и Республики Корея была установлена в соответствии с межправительственным соглашением от 6 сентября 2017 года. Компетентные органы двух стран взаимодействуют между собой в целях обеспечения ее бесперебойного функционирования. По линии Минобороны в ноябре 2021 года был подписан межведомственный меморандум с Южной Кореей о взаимопонимании об установлении и функционировании прямого канала связи для взаимного оперативного информирования в рамках реализации двустороннего межправсоглашения о предотвращении опасной военной деятельности. По техническим причинам, южнокорейская сторона приостановила работу по вводу в эксплуатацию данной линии. С российской стороны все необходимые для этого мероприятия были завершены.– До сих пор Россия и Республика Корея поддерживали активный диалог в области обеспечения международной информационной безопасности. В ноябре прошлого года Южная Корея провела дистанционные киберучения с участием 18 стран, включая Россию, Китай и США. В 2023 году планируются очные учения. Получается, что по ряду направлений в сфере безопасности мы сохраняем сотрудничество с Сеулом? Какие еще есть возможности для совместной работы в этой области?– Упомянутые киберучения были проведены по линии механизма Совещаний министров обороны стран-членов и диалоговых партнеров АСЕАН ("СМОА плюс"), в котором Республика Корея и Малайзия являются сопредседателями экспертной рабочей группы по кибербезопасности. Россия также участвует в деятельности "СМОА плюс". В ноябре прошлого года заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин принял участие в девятом совещании глав оборонных ведомств государств-участников данного механизма, прошедшем в городе Сиемпреапе (Камбоджа), на котором присутствовали представители всех диалоговых партнеров АСЕАН, включая Республику Корея. Наряду с этим тесно взаимодействуем с южнокорейскими партнерами в рамках Азиатского регионального форума (АРФ) по безопасности в качестве сопредседателей механизма межсессионных встреч по информационно-коммуникационным технологиям (МВ-ИКТ) на период 2022-2023 годов. В 2022 году были проведены семинары по тематике МВ-ИКТ, поддерживаются регулярные рабочие контакты между профильными подразделениями МИД России и Республики Корея с целью организации эффективной работы механизма и вспомогательной рабочей группы открытого состава. Рассчитываем, что во взаимодействии с нашими корейскими и индонезийскими партнерами нам удастся решить задачу практического наполнения российских инициатив о разработке профильной терминологии и противодействию использования ИКТ в преступных целях. Сохраняется взаимная заинтересованность во взаимодействии в сфере ИКТ на двустороннем треке.– В контексте украинского кризиса все чаще стала звучать Северная Корея. Как вы думаете, какие цели преследует Вашингтон, обвиняя Пхеньян в "поставках вооружений" Москве? Какова официальная позиция Сеула на этот счет? Сохраняется ли возможность попадания южнокорейского оружия на Украину через третьи страны, о чем упоминал президент России Владимир Путин, и какие последствия это будет иметь для двусторонних отношений?– Очевидно, что подобные информационные вбросы Вашингтона, к слову, абсолютно голословные, преследуют цель дискредитации отношений Москвы и Пхеньяна. Как известно, в Сеуле воздерживаются от официальных комментариев на сей счет, попутно сугубо в неофициальном порядке в подаче СМИ заявляя, что "отслеживают ситуацию и плотно консультируются с США".Внимательно следим за позицией Сеула по вопросу о возможной передаче вооружений Украине. Южнокорейское руководство неоднократно публично заверяло в неучастии Республики Корея в поставках летального оружия Киеву. Рассчитываем, что Сеул сохранит этот взвешенный подход. В противном случае избежать негативных последствий для российско-корейских отношений едва ли удастся.– Местные СМИ сообщали о находящихся в транзитной зоне международного аэропорта Инчхон пяти российских гражданах, которые пытаются получить здесь статус беженца, "спасаясь от мобилизации" в России, но получают отказ. Оказывает ли посольство им какую-либо помощь?– Следим за ситуацией с россиянами, находящимися по собственному желанию в транзитной зоне международного аэропорта Инчхон. По информации корейской стороны, они подали заявление на получение статуса беженца в Республике Корея в местные компетентные органы. За каким-либо содействием в российское посольство в Сеуле они не обращались. Со своей стороны, всегда готовы оказывать необходимую помощь нашим соотечественникам, оказавшимся здесь сложной ситуации в рамках наших возможностей, в том числе в возвращении в Российскую Федерацию.– Как в целом обстоит дело в сфере взаимных поездок граждан после возобновления Южной Кореей с апреля прошлого года безвизового режима с Россией и снятия коронавирусных ограничений?– С возобновлением Сеулом в апреле 2022 года приостановленного в период пандемии действия двустороннего межправсоглашения о безвизовых поездках граждан россияне вновь получили возможность посещать Республику Корея без въездной визы. Вместе с тем параллельно корейской стороной была введена процедура обязательного предварительного получения въезжающими в страну согласия миграционных органов Южной Кореи путем регистрации в системе "K-ETA" и оплаты соответствующего сбора, что, по сути, аналогично выдаче электронного разрешения на въезд. Об этом необходимо помнить желающим приехать в Южную Корею. Не редки случаи, когда корейские власти отказывают в таком разрешении – в основном по причине допущенных "технических" ошибок при подаче заявления, или когда заявитель затрудняется предоставить точную информацию о цели своей поездки в Республику Корея.В настоящее время въезд россиян в Южную Корею также осложняется отсутствием прямого авиасообщения между двумя странами, которое было приостановлено весной прошлого года на фоне украинских событий. Ранее основной пассажиропоток сюда приходился на российский Дальний Восток и Сибирь. Сейчас, чтобы попасть, например, из Владивостока в Сеул на самолете, приходится добираться транзитом через третьи страны. Альтернативой является морской маршрут на пароме из Владивостока в южнокорейский порт Тонхэ, который не способен удовлетворить имеющийся спрос. Продолжаем диалог с авиационными властями Южной Кореи по вопросу об организации прямых пассажирских авиаперевозок между российскими и южнокорейскими городами.В 2022 году в Республику Кореявъехали около 63 тысяч россиян, что в разы меньше, чем в период до пандемии, когда Южную Корею ежегодно посещали до 400 тысяч российских граждан. Отрицательная динамика наблюдается в последние годы и с поездками южнокорейцев в нашу страну – как по причине действовавших до недавних пор коронавирусных ограничений, так и в связи с приостановкой прямого авиасообщения.– Со ссылкой на растущую ракетно-ядерную угрозу Северной Кореи в последнее время США значительно укрепили военное сотрудничество с Южной Кореей и Японией. Насколько возросла опасность создания в регионе Северо-Восточной Азии "азиатского НАТО"?– В прошедшем году США, Республика Корея и Япония заметно уплотнили сотрудничество в области обороны и безопасности, возобновили у берегов Корейского полуострова различные военные учения. Фактически под вывеской расширенного сдерживания "северокорейской угрозы" идет укрепление "треугольника" США-РК-Япония, который в перспективе может рассматриваться как один из стержневых элементов будущего "азиатского НАТО". Более того, в штаб-квартире блока в Брюсселе не скрывают наличия у этой организации планов по расширению зоны ответственности альянса на "индо-тихоокеанский регион" в целях сдерживания Китая и России.– Как бы вы прокомментировали недавние заявления южнокорейского руководства о возможности возвращения на Юг Кореи американского тактического ядерного оружия или создания собственного ЯО?– Полагаю, что в нынешнем руководстве Республики Корея хорошо осознают последствия такого шага как для самой Южной Кореи, так и для региональной безопасности. Примечательно, что в президентской администрации сразу же сместили акцент на сугубо гипотетический характер подобного сценария, подчеркнув приверженность Сеула режиму нераспространения в рамках ДНЯО. В аналогичном ключе здесь также дают понять, что в настоящее время вопрос о повторном развертывании на Юге американского ТЯО не стоит в повестке дня. На наш взгляд, громкие заявления южнокорейского руководства были в определенной мере ориентированы на внутреннюю аудиторию, значительная часть весьма обеспокоена отсутствием прогресса на треке корейского урегулирования.– С приходом к власти действующей администрации напряженность на Корейском полуострове еще больше возросла. Сеул заявляет о готовности к диалогу с Пхеньяном в случае его согласия на денуклеаризацию, в том числе в рамках "смелой инициативы" Президента Республики Корея Юн Сок Ёля. При этом Сеул активно наращивает свои военные возможности, в том числе наступательные, в тесном взаимодействии с США. Насколько реалистичными выглядят декларируемые планы альянса Южная Корея-США по сдерживанию КНДР? Какой вы видите роль России в корейском урегулировании в новых условиях?– Россия неизменно выступает за комплексное решение существующих на Корейском полуострове проблем исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами на основе взаимного учета интересов всех вовлеченных сторон. Приветствуем любые инициативы Сеула и Пхеньяна, направленные на возобновление диалога.Как известно, предложенная администрацией Юн Сок Ёля "смелая инициатива" предполагает оказание северокорейцам масштабного экономического содействия в случае согласия КНДР на ядерное разоружение. Однако, было бы ошибочным полагать, что Пхеньян променяет свой ядерный потенциал на подобные "пряники". Тем более что в прошлом его оппоненты, включая США, неоднократно нарушали свои собственные обещания. Именно по причине недальновидной позиции Вашингтона на встрече (лидера КНДР – ред.) Ким Чен Ына и (тогда президента США – ред.) Дональда Трампа в Ханое в 2019 году сорвалось достижение договоренностей между КНДР и США, которые могли бы значительно продвинуть переговорный процесс в области денуклеаризации Корейского полуострова.К сожалению, в настоящее время обстановка в этом субрегионе вновь встала на порочный путь эскалации напряженности. Республика Корея и США в русле линии на принуждение КНДР к одностороннему ядерному разоружению санкционно-силовыми методами наращивают интенсивность и масштабы совместных военных маневров с отработкой нанесения превентивных ядерных ударов по Северной Корее, которая, в свою очередь, форсировано укрепляет свой ракетно-ядерный потенциал.Убеждены, что путь к решению существующих на полуострове проблем лежит в русле коллективных усилий по снижению военной напряженности, мерам укрепления доверия, системным гарантиям безопасности с прицелом на построение в регионе архитектуры мира. Эта позицию разделяют и наши китайские партеры, совместно с которыми были подготовлены соответствующий план действий по комплексному корейскому урегулированию и проект политической резолюции СБ ООН с призывом к продолжению политико-дипломатических усилий и конкретными практическими мерами на данном направлении.

https://ria.ru/20230201/ukraina-1848877385.html

https://ria.ru/20230104/koreya-1843034437.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, южная корея, андрей куликов, юн сок ель, нато