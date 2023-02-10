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Разрыв деловых связей с Россией не в интересах Кореи, заявил посол в Сеуле - РИА Новости, 10.02.2023
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Разрыв деловых связей с Россией не в интересах Кореи, заявил посол в Сеуле
Разрыв деловых связей с Россией не в интересах Кореи, заявил посол в Сеуле - РИА Новости, 10.02.2023
Разрыв деловых связей с Россией не в интересах Кореи, заявил посол в Сеуле
Разрыв деловых связей с Россией, к которому принуждает своих партнеров США, не отвечает интересам Южной Кореи, необходимо искать новые формы сотрудничества,... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T11:40
2023-02-10T11:40
россия
южная корея
сеул
экономика
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СЕУЛ, 10 фев - РИА Новости. Разрыв деловых связей с Россией, к которому принуждает своих партнеров США, не отвечает интересам Южной Кореи, необходимо искать новые формы сотрудничества, которые можно было бы реализовывать без ущерба для обеих сторон в условиях санкций, пояснил в интервью РИА Новости посол РФ в Сеуле Андрей Кулик. По словам Кулика, российско-южнокорейское сотрудничество "неизменно носит взаимовыгодный характер" и охватывает различные сферы, включая топливно-энергетический комплекс, атомную энергетику, судостроение, поставки в Россию южнокорейской бытовой техники, электроники, автомобилей, оборудования, агропромышленный сектор и другие направления, в том числе высокотехнологичные. "К сожалению, на двусторонние торгово-экономические отношения оказывают негативное влияние геополитические планы "коллективного Запада" по нанесению "стратегического поражения" России не только в "войне" на Украине, но также в экономической и технологической сфере путем ее изоляции от мирового рынка. В целях реализации этих планов Вашингтон фактически принуждает своих партнеров идти на полный разрыв наработанных деловых связей с Россией. Уверен, что подобный сценарий не отвечает интересам Сеула. Актуальная задача сейчас - совместно найти новые формы кооперации, которые могут реализовываться без ущерба для обеих сторон в условиях санкционного давления", - пояснил посол. Он отметил, что в апреле 2022 года Сеул возобновил приостановленный на время пандемии безвизовый режим с РФ. Сейчас въезд россиян в Южную Корею также осложняется отсутствием прямого авиасообщения между двумя странами, приостановленного весной прошлого года на фоне украинских событий. Путешественникам приходится лететь транзитом через третьи страны. Альтернативой является морской маршрут на пароме из Владивостока в южнокорейский порт Тонхэ, который не способен удовлетворить имеющийся спрос. Поэтому посольство продолжает диалог с авиационными властями Южной Кореи по поводу организации прямых пассажирских авиаперевозок между двумя странами.
https://ria.ru/20230210/nato-1850999745.html
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россия, южная корея, сеул, экономика
Россия, Южная Корея, Сеул, Экономика
11:40 10.02.2023
 
Разрыв деловых связей с Россией не в интересах Кореи, заявил посол в Сеуле

Посол в Сеуле Кулик: разрыв деловых связей с Россией не отвечает интересам Южной Кореи

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в медиабанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
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СЕУЛ, 10 фев - РИА Новости. Разрыв деловых связей с Россией, к которому принуждает своих партнеров США, не отвечает интересам Южной Кореи, необходимо искать новые формы сотрудничества, которые можно было бы реализовывать без ущерба для обеих сторон в условиях санкций, пояснил в интервью РИА Новости посол РФ в Сеуле Андрей Кулик.
По словам Кулика, российско-южнокорейское сотрудничество "неизменно носит взаимовыгодный характер" и охватывает различные сферы, включая топливно-энергетический комплекс, атомную энергетику, судостроение, поставки в Россию южнокорейской бытовой техники, электроники, автомобилей, оборудования, агропромышленный сектор и другие направления, в том числе высокотехнологичные.
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"К сожалению, на двусторонние торгово-экономические отношения оказывают негативное влияние геополитические планы "коллективного Запада" по нанесению "стратегического поражения" России не только в "войне" на Украине, но также в экономической и технологической сфере путем ее изоляции от мирового рынка. В целях реализации этих планов Вашингтон фактически принуждает своих партнеров идти на полный разрыв наработанных деловых связей с Россией. Уверен, что подобный сценарий не отвечает интересам Сеула. Актуальная задача сейчас - совместно найти новые формы кооперации, которые могут реализовываться без ущерба для обеих сторон в условиях санкционного давления", - пояснил посол.
Он отметил, что в апреле 2022 года Сеул возобновил приостановленный на время пандемии безвизовый режим с РФ. Сейчас въезд россиян в Южную Корею также осложняется отсутствием прямого авиасообщения между двумя странами, приостановленного весной прошлого года на фоне украинских событий. Путешественникам приходится лететь транзитом через третьи страны. Альтернативой является морской маршрут на пароме из Владивостока в южнокорейский порт Тонхэ, который не способен удовлетворить имеющийся спрос. Поэтому посольство продолжает диалог с авиационными властями Южной Кореи по поводу организации прямых пассажирских авиаперевозок между двумя странами.
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