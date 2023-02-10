https://ria.ru/20230210/koreya-1851060227.html

Москва готова к возобновлению диалога с Сеулом, заявил посол России

Москва готова к возобновлению диалога с Сеулом, заявил посол России - РИА Новости, 10.02.2023

Москва готова к возобновлению диалога с Сеулом, заявил посол России

Россия готова к возобновлению полноформатного диалога с Южной Кореей, совместному поиску путей продолжения взаимовыгодного сотрудничества в новых международных... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T11:12

2023-02-10T11:12

2023-02-10T11:13

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СЕУЛ, 10 фев – РИА Новости. Россия готова к возобновлению полноформатного диалога с Южной Кореей, совместному поиску путей продолжения взаимовыгодного сотрудничества в новых международных условиях и рассчитывает на аналогичный настрой Сеула, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Южной Корее Андрей Кулик. "Россия готова к возобновлению полноформатного диалога и сотрудничества с Республикой Корея, совместному поиску путей продолжения взаимовыгодной кооперации в новых международных условиях. Рассчитываем на аналогичный настрой Сеула", - заявил посол. По словам Кулика, присоединение Республики Корея, ближайшего союзника США, к антироссийским санкциям "коллективного Запада" во главе с Вашингтоном в связи с событиями на Украине было "неизбежным в условиях мощного прессинга с американской стороны", и этот шаг Сеула "нанес немалый ущерб российско-южнокорейским отношениям", которые на протяжении трех десятилетий после их официального установления в 1990 году неизменно выстраивались на принципах добрососедства, взаимоуважения и обоюдовыгодного сотрудничества. "Тем не менее, южнокорейцы, в отличие от своих западных партнеров, стремятся проводить более сбалансированную, прагматичную линию на российском направлении, воздерживаются от вовлечения на их стороне в "украинский конфликт", не присоединились к усилиям "картеля покупателей" по установлению "потолка цен" на российскую нефть и нефтепродукты. Это свидетельствует о заинтересованности РК в сохранении возведенной совместными усилиями архитектуры двустороннего взаимодействия и дальнейшей реализации потенциала сотрудничества двух стран", - считает посол. Кулик пояснил, что санкции нанесли весьма ощутимый удар по российско-корейским торгово-экономическим связям, работе межрегиональных форумов, координирующих механизмов и межправительственных комиссий. По данным корейской статистики, в 2022 году объем двустороннего товарооборота сократился на 23% до 21,139 миллиарда долларов США. По причине возникших транспортно-логистических и расчетно-платежных проблем корейские предприятия по производству автомобилей и бытовой электроники в России были вынуждены приостановить свою деятельность. Но вместе с тем выгодное сотрудничество в ряде других практических областей продолжалось. По словам посла, несмотря на снижение в целом динамики политического диалога Москвы и Сеула, не прекращался обмен посланиями на высшем и высоком уровнях, двусторонние рабочие контакты, включая краткую беседу министров иностранных дел "на полях" министерского совещания стран-участниц Восточноазиатского саммита в Пномпене в августе прошлого года. Президенты России и Республики Корея в прошлом году в ходе обмена протокольными посланиями, в том числе по случаю 77-й годовщины Освобождения Кореи 15 августа, подтвердили обоюдный принципиальный настрой на продолжение конструктивного взаимодействия. Также весь год поддерживался диалог по северокорейской проблеме на уровне заместителей министров, осуществлялось взаимодействие между другими профильными ведомствами, в том числе правоохранительными, по вопросам безопасности, противодействия терроризму и оргпреступности, нелегальной миграции. Россия и Южная Корея также продолжают сотрудничество в сфере кибербезопасности и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), в том числе в формате международных механизмов и двусторонних контактов, поддерживаются также регулярные контакты между профильными подразделениями МИД двух стран. Посол отметил, что большинство стран Азии, Африки и Латинской Америки ориентированы на равноправный диалог, сотрудничество и совместные усилия для выстраивания "инклюзивной и демократичной" системы международных отношений на основе уважения интересов всех государств, а не только "стремящегося навязывать всем свои собственные "правила" Вашингтона. "Что касается перспектив развития российско-корейского взаимодействия, то в этом вопросе я придерживаюсь оптимистичного взгляда. Безусловно, многое будет зависеть от позиции южнокорейской стороны… Исходим из того, что по мере нормализации диалога между Москвой и Сеулом возобновится и активный делегационный обмен на различных уровнях", - подытожил Кулик.

https://ria.ru/20230208/posol-1850637156.html

https://ria.ru/20230207/ukraina-1850220421.html

https://ria.ru/20230201/krizis-1849046518.html

https://ria.ru/20230208/konflikt-1850688432.html

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