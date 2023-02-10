https://ria.ru/20230210/kompleks-1851135103.html

Глава Кузбасса открыл многопрофильный больничный комплекс в Междуреченске

Глава Кузбасса открыл многопрофильный больничный комплекс в Междуреченске - РИА Новости, 10.02.2023

Глава Кузбасса открыл многопрофильный больничный комплекс в Междуреченске

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев открыл новый многопрофильный больничный комплекс в Междуреченске, строительство которого вошло в программу... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T13:49

2023-02-10T13:49

2023-02-10T14:01

междуреченск

россия

мыски

владимир путин

сергей цивилев

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 10 фев – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев открыл новый многопрофильный больничный комплекс в Междуреченске, строительство которого вошло в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденную по поручению президента РФ, сообщает пресс-служба правительства региона. "В ходе рабочей поездки глава региона Сергей Цивилев открыл новый больничный комплекс в Междуреченске. Новое здание городской больницы вошло в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденную по поручению президента РФ Владимира Путина", – говорится в сообщении. "Смело можем сообщить, что выполнили поручение президента России. Это больничный комплекс, где учтены все мелочи, важные при оказании медицинской помощи, в том числе и экстренной. Для нас было очень важно построить современную больницу для жителей Междуреченска, Мысков и приезжающих сюда гостей, чтобы каждый мог получить своевременную помощь. Здесь работают высокопрофессиональные сотрудники, мы ими очень гордимся. Я благодарю всех, кто принимал участие в строительстве и открытии больничного комплекса, теперь и медицинским работникам, и пациентам будет удобно", — цитирует пресс-служба главу региона. Уточняется, что современную клинику возвели на месте долгостроя. Строительство возобновилось в 2020 году. Больница будет обслуживать 100 тысяч жителей Междуреченска, оказывать медицинскую помощь жителям Мысков. На строительство и оснащение было выделено более 3 миллиарда рублей, из них 1 миллиард 784,5 миллиона — из федерального бюджета, 1 миллиард 266 миллионов рублей — областные средства. Дополнительно на капремонт корпуса поликлиники, входящего в комплекс зданий больницы, за счет областного бюджета направлено 436,3 миллиона рублей. Для больницы закуплено более 210 наименований современного медицинского оборудования. В новом корпусе больницы оказывают помощь пациентам 235 медицинских работников: 75 врачей, 160 специалистов среднего и младшего медицинского персонала. В медучреждении действует стационар на 186 коек. Впервые в больнице Междуреченска организовано отделение хронического гемодиализа на 6 мест. Функционирует блок из трех операционных, отделение реанимации. Общая площадь 6-этажного здания — около 20 тысяч квадратных метров. Все диагностические службы — МСКТ, рентген, УЗИ–исследования, экспресс-лаборатория — находятся в приемном покое рядом с палатами наблюдения. В больнице есть неврологическое, хирургическое, гинекологическое, терапевтическое отделения, а также травматологии и ортопедии. В здании функционируют 10 лифтов и 3 специализированных подъемника. На территории установлены кислородно-газификационная станция, резервная дизельная электростанция, трансформаторная подстанция, резервная котельная с площадкой для автоцистерн. Реконструирована прилегающая территория, оборудована автостоянка.

https://ria.ru/20221024/byudzhetniki-1826187972.html

https://ria.ru/20221220/podarki-1839972741.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

междуреченск, россия, мыски, владимир путин, сергей цивилев, кемеровская область