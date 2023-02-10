https://ria.ru/20230210/khakery-1851185516.html
Суд рассмотрит дело хакеров, продававших данные россиян в даркнете
Суд рассмотрит дело хакеров, продававших данные россиян в даркнете - РИА Новости, 10.02.2023
Суд рассмотрит дело хакеров, продававших данные россиян в даркнете
Хакеров, воровавших персональные данные у ФНС, ПФР, МВД и банков и продававших их через даркнет, будут судить в Ленинградской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T15:12
2023-02-10T15:12
2023-02-10T15:23
происшествия
россия
ленинградская область
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Хакеров, воровавших персональные данные у ФНС, ПФР, МВД и банков и продававших их через даркнет, будут судить в Ленинградской области, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры."В Генеральной прокуратуре РФ утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Сергея Юрцовского, Андрея Садырева, Анжелики Мартыненко, Дмитрия Любича и других", - говорится в релизе.По данным следствия, в период с февраля 2018 по февраль 2020 года фигуранты "неоднократно осуществляли неправомерный доступ к компьютерной информации, копируя ее из баз данных ФНС России, Пенсионного фонда России, Бюро кредитных историй, МВД России и кредитных учреждений".После этого, отмечает ГП, полученные данные продавались через интернет-магазин на даркнет-рынке "Гидра". В сеть утекли данные не менее 6,5 тысяч физлиц.Юрцковского и Садырева следствие назвало главарями преступного сообщества, подчеркивает надзорное ведомство.В зависимости от роли участникам вменяют организацию преступного сообщества или участие в нем, неправомерный доступ к компьютерной информации, а также незаконное получение и разглашение сведений, составляющих налоговую и банковскую тайну."Уголовное дело направлено для рассмотрения во Всеволожский городской суд Ленинградской области", - подытожили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230210/gosuslugi-1851107666.html
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происшествия, россия, ленинградская область, федеральная налоговая служба (фнс россии), пенсионный фонд рф, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), хакеры, кибератаки, кибербезопасность, технологии
Происшествия, Россия, Ленинградская область, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Пенсионный фонд РФ, Генеральная прокуратура РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), хакеры, Кибератаки, Кибербезопасность, Технологии
15:12 10.02.2023 (обновлено: 15:23 10.02.2023)
Суд рассмотрит дело хакеров, продававших данные россиян в даркнете
В Ленинградской области будут судить хакеров-продавцов данных ФНС, ПФР и МВД через "Гидру"