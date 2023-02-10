https://ria.ru/20230210/khakery-1851185516.html

Суд рассмотрит дело хакеров, продававших данные россиян в даркнете

Суд рассмотрит дело хакеров, продававших данные россиян в даркнете - РИА Новости, 10.02.2023

Суд рассмотрит дело хакеров, продававших данные россиян в даркнете

Хакеров, воровавших персональные данные у ФНС, ПФР, МВД и банков и продававших их через даркнет, будут судить в Ленинградской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T15:12

2023-02-10T15:12

2023-02-10T15:23

происшествия

россия

ленинградская область

федеральная налоговая служба (фнс россии)

пенсионный фонд рф

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министерство внутренних дел рф (мвд россии)

хакеры

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Хакеров, воровавших персональные данные у ФНС, ПФР, МВД и банков и продававших их через даркнет, будут судить в Ленинградской области, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры."В Генеральной прокуратуре РФ утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Сергея Юрцовского, Андрея Садырева, Анжелики Мартыненко, Дмитрия Любича и других", - говорится в релизе.По данным следствия, в период с февраля 2018 по февраль 2020 года фигуранты "неоднократно осуществляли неправомерный доступ к компьютерной информации, копируя ее из баз данных ФНС России, Пенсионного фонда России, Бюро кредитных историй, МВД России и кредитных учреждений".После этого, отмечает ГП, полученные данные продавались через интернет-магазин на даркнет-рынке "Гидра". В сеть утекли данные не менее 6,5 тысяч физлиц.Юрцковского и Садырева следствие назвало главарями преступного сообщества, подчеркивает надзорное ведомство.В зависимости от роли участникам вменяют организацию преступного сообщества или участие в нем, неправомерный доступ к компьютерной информации, а также незаконное получение и разглашение сведений, составляющих налоговую и банковскую тайну."Уголовное дело направлено для рассмотрения во Всеволожский городской суд Ленинградской области", - подытожили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230210/gosuslugi-1851107666.html

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происшествия, россия, ленинградская область, федеральная налоговая служба (фнс россии), пенсионный фонд рф, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), хакеры, кибератаки, кибербезопасность, технологии