Рейтинг@Mail.ru
Суд рассмотрит дело хакеров, продававших данные россиян в даркнете - РИА Новости, 10.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230210/khakery-1851185516.html
Суд рассмотрит дело хакеров, продававших данные россиян в даркнете
Суд рассмотрит дело хакеров, продававших данные россиян в даркнете - РИА Новости, 10.02.2023
Суд рассмотрит дело хакеров, продававших данные россиян в даркнете
Хакеров, воровавших персональные данные у ФНС, ПФР, МВД и банков и продававших их через даркнет, будут судить в Ленинградской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T15:12
2023-02-10T15:23
происшествия
россия
ленинградская область
федеральная налоговая служба (фнс россии)
пенсионный фонд рф
генеральная прокуратура рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
хакеры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Хакеров, воровавших персональные данные у ФНС, ПФР, МВД и банков и продававших их через даркнет, будут судить в Ленинградской области, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры."В Генеральной прокуратуре РФ утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Сергея Юрцовского, Андрея Садырева, Анжелики Мартыненко, Дмитрия Любича и других", - говорится в релизе.По данным следствия, в период с февраля 2018 по февраль 2020 года фигуранты "неоднократно осуществляли неправомерный доступ к компьютерной информации, копируя ее из баз данных ФНС России, Пенсионного фонда России, Бюро кредитных историй, МВД России и кредитных учреждений".После этого, отмечает ГП, полученные данные продавались через интернет-магазин на даркнет-рынке "Гидра". В сеть утекли данные не менее 6,5 тысяч физлиц.Юрцковского и Садырева следствие назвало главарями преступного сообщества, подчеркивает надзорное ведомство.В зависимости от роли участникам вменяют организацию преступного сообщества или участие в нем, неправомерный доступ к компьютерной информации, а также незаконное получение и разглашение сведений, составляющих налоговую и банковскую тайну."Уголовное дело направлено для рассмотрения во Всеволожский городской суд Ленинградской области", - подытожили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230210/gosuslugi-1851107666.html
https://ria.ru/20221223/darknet-1840715985.html
россия
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ленинградская область, федеральная налоговая служба (фнс россии), пенсионный фонд рф, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), хакеры, кибератаки, кибербезопасность, технологии
Происшествия, Россия, Ленинградская область, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Пенсионный фонд РФ, Генеральная прокуратура РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), хакеры, Кибератаки, Кибербезопасность, Технологии
15:12 10.02.2023 (обновлено: 15:23 10.02.2023)
 
Суд рассмотрит дело хакеров, продававших данные россиян в даркнете

В Ленинградской области будут судить хакеров-продавцов данных ФНС, ПФР и МВД через "Гидру"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Хакеров, воровавших персональные данные у ФНС, ПФР, МВД и банков и продававших их через даркнет, будут судить в Ленинградской области, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
"В Генеральной прокуратуре РФ утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Сергея Юрцовского, Андрея Садырева, Анжелики Мартыненко, Дмитрия Любича и других", - говорится в релизе.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 12:42
Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" станет обязательной
По данным следствия, в период с февраля 2018 по февраль 2020 года фигуранты "неоднократно осуществляли неправомерный доступ к компьютерной информации, копируя ее из баз данных ФНС России, Пенсионного фонда России, Бюро кредитных историй, МВД России и кредитных учреждений".
После этого, отмечает ГП, полученные данные продавались через интернет-магазин на даркнет-рынке "Гидра". В сеть утекли данные не менее 6,5 тысяч физлиц.
Юрцковского и Садырева следствие назвало главарями преступного сообщества, подчеркивает надзорное ведомство.
В зависимости от роли участникам вменяют организацию преступного сообщества или участие в нем, неправомерный доступ к компьютерной информации, а также незаконное получение и разглашение сведений, составляющих налоговую и банковскую тайну.
"Уголовное дело направлено для рассмотрения во Всеволожский городской суд Ленинградской области", - подытожили в пресс-службе.
Люди, занимающиеся интернет-мошенничеством - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
23 декабря 2022, 06:40
В даркнете стали появляться предложения взломать "умный" автомобиль
 
ПроисшествияРоссияЛенинградская областьФедеральная налоговая служба (ФНС России)Пенсионный фонд РФГенеральная прокуратура РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)хакерыКибератакиКибербезопасностьТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала