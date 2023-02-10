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Телеканал Fox Soul без объяснения причин отменил интервью с Байденом - РИА Новости, 10.02.2023
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Телеканал Fox Soul без объяснения причин отменил интервью с Байденом
Телеканал Fox Soul без объяснения причин отменил интервью с Байденом - РИА Новости, 10.02.2023
Телеканал Fox Soul без объяснения причин отменил интервью с Байденом
Телеканал Fox Soul отменил запланированное ранее интервью с президентом США Джо Байденом, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T20:36
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в мире
сша
карин жан-пьер
джо байден
администрация президента сша
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ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Телеканал Fox Soul отменил запланированное ранее интервью с президентом США Джо Байденом, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.По ее словам, глава государства "с нетерпением ждал" этой беседы. Во время интервью он собирался обсудить решающий матч Национальной футбольной лиги, свою речь "О положении государства", а также множество других вопросов, "влияющих на повседневную жизнь афроамериканцев", уточнила пресс-секретарь.Представительница Белого дома никак не прокомментировала это решение. Группа каналов Fox ориентируется на консервативную аудиторию и традиционно пользуется популярностью у политиков-республиканцев.
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в мире, сша, карин жан-пьер, джо байден, администрация президента сша
В мире, США, Карин Жан-Пьер, Джо Байден, Администрация президента США
20:36 10.02.2023 (обновлено: 20:53 10.02.2023)
 
Телеканал Fox Soul без объяснения причин отменил интервью с Байденом

Белый дом: Fox Soul без объяснения причин отменил запланированное интервью с Байденом

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Телеканал Fox Soul отменил запланированное ранее интервью с президентом США Джо Байденом, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По ее словам, глава государства "с нетерпением ждал" этой беседы. Во время интервью он собирался обсудить решающий матч Национальной футбольной лиги, свою речь "О положении государства", а также множество других вопросов, "влияющих на повседневную жизнь афроамериканцев", уточнила пресс-секретарь.

"Нас проинформировали о том, что Fox Corp попросила об отмене данного интервью", — написала Жан-Пьер в Twitter.

Представительница Белого дома никак не прокомментировала это решение.
Группа каналов Fox ориентируется на консервативную аудиторию и традиционно пользуется популярностью у политиков-республиканцев.
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