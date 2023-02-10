https://ria.ru/20230210/intervyu-1851314256.html

Телеканал Fox Soul без объяснения причин отменил интервью с Байденом

Телеканал Fox Soul без объяснения причин отменил интервью с Байденом - РИА Новости, 10.02.2023

Телеканал Fox Soul без объяснения причин отменил интервью с Байденом

Телеканал Fox Soul отменил запланированное ранее интервью с президентом США Джо Байденом, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T20:36

2023-02-10T20:36

2023-02-10T20:53

в мире

сша

карин жан-пьер

джо байден

администрация президента сша

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ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Телеканал Fox Soul отменил запланированное ранее интервью с президентом США Джо Байденом, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.По ее словам, глава государства "с нетерпением ждал" этой беседы. Во время интервью он собирался обсудить решающий матч Национальной футбольной лиги, свою речь "О положении государства", а также множество других вопросов, "влияющих на повседневную жизнь афроамериканцев", уточнила пресс-секретарь.Представительница Белого дома никак не прокомментировала это решение. Группа каналов Fox ориентируется на консервативную аудиторию и традиционно пользуется популярностью у политиков-республиканцев.

https://ria.ru/20230208/populizm-1850456015.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, карин жан-пьер, джо байден, администрация президента сша