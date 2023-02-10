https://ria.ru/20230210/informatsiya-1851001899.html

В МИД России рассказали, как ЕС получает важную информацию из Азии

В МИД России рассказали, как ЕС получает важную информацию из Азии - РИА Новости, 10.02.2023

В МИД России рассказали, как ЕС получает важную информацию из Азии

Евросоюз предлагает странам Центральной Азии "услуги" по безопасности, чтобы получить чувствительную информацию, затрагивающую Россию, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T04:13

2023-02-10T04:13

2023-02-10T09:26

в мире

россия

центральная азия

китай

александр стерник

жозеп боррель

евросоюз

снг

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Евросоюз предлагает странам Центральной Азии "услуги" по безопасности, чтобы получить чувствительную информацию, затрагивающую Россию, заявил в интервью РИА Новости директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник. "Что же касается ЕС, то с экономической и технологической "привязкой" ими продвигаются либеральные "ценности" и "услуги" в обеспечении безопасности. Впечатление таково, что европейцы смотрят свысока на всех своих партнеров, а сфера безопасности для них – удобная "лазейка" к получению чувствительной информации, в том числе затрагивающей Россию", - сказал он. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз намерен усиливать присутствие в Центральной Азии, где может "уравновесить" влияние России и Китая. Он также выступил за расширение сотрудничества с государствами Центральной Азии, в том числе за строительство транспортных коридоров в обход России. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230209/lavrov-1850875569.html

россия

центральная азия

китай

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в мире, россия, центральная азия, китай, александр стерник, жозеп боррель, евросоюз, снг