https://ria.ru/20230210/granty-1851191691.html

Власти Ленобласти выделят гранты на реставрацию объектов культнаследия

Власти Ленобласти выделят гранты на реставрацию объектов культнаследия - РИА Новости, 10.02.2023

Власти Ленобласти выделят гранты на реставрацию объектов культнаследия

Власти Ленинградской области, начиная с 2024 года, начнут оказывать бизнесу грантовую поддержку на реставрацию объектов культурного наследия в исторических... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T15:28

2023-02-10T15:28

2023-02-10T15:28

ленинградская область

александр дрозденко

ленинградская область

культура

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев — РИА Новости. Власти Ленинградской области, начиная с 2024 года, начнут оказывать бизнесу грантовую поддержку на реставрацию объектов культурного наследия в исторических городах и поселениях региона – сумма субсидий составит до 30% от стоимости проекта, сообщил губернатор Александр Дрозденко.Соответствующее решение было озвучено в пятницу на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам разработки стратегии реновации и сохранения населенных пунктов Ленинградской области с исторической застройкой.По словам губернатора, в Ленобласти немало поселений и городов, которые имеют сохранившиеся памятники архитектуры, истории и культуры. Поэтому повышение туристической активности и формирование благоприятного облика городов должно быть одним из приоритетов работы областных властей."Это необходимо для сохранения облика исторических поселений для будущих поколений. На эти вопросы неоднократно обращал внимания президент России Владимир Путин, давая поручения правительству страны о поддержке развития исторических поселений и малых городов. Мы также работаем над брендом территории, чтобы каждое поселение, город и даже район имели "свое лицо", свой исторический и туристический код, которые позволят повышать их конкурентоспособность", — сказал глава региона.Для привлечения к восстановлению исторических зданий представителей бизнеса Дрозденко предложил новую меру – грантовую поддержку на реставрацию и капитальный ремонт в размере до 30% от стоимости проекта.Как уточнили в обладминистрации, представители бизнеса смогут получить грант на конкурсной основе.

https://ria.ru/20230112/lenoblast-1844351128.html

ленинградская область

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

александр дрозденко, ленинградская область, культура