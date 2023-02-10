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Власти Ленобласти выделят гранты на реставрацию объектов культнаследия - РИА Новости, 10.02.2023
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Ленинградская область
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Власти Ленобласти выделят гранты на реставрацию объектов культнаследия
Власти Ленобласти выделят гранты на реставрацию объектов культнаследия - РИА Новости, 10.02.2023
Власти Ленобласти выделят гранты на реставрацию объектов культнаследия
Власти Ленинградской области, начиная с 2024 года, начнут оказывать бизнесу грантовую поддержку на реставрацию объектов культурного наследия в исторических... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T15:28
2023-02-10T15:28
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
культура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев — РИА Новости. Власти Ленинградской области, начиная с 2024 года, начнут оказывать бизнесу грантовую поддержку на реставрацию объектов культурного наследия в исторических городах и поселениях региона – сумма субсидий составит до 30% от стоимости проекта, сообщил губернатор Александр Дрозденко.Соответствующее решение было озвучено в пятницу на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам разработки стратегии реновации и сохранения населенных пунктов Ленинградской области с исторической застройкой.По словам губернатора, в Ленобласти немало поселений и городов, которые имеют сохранившиеся памятники архитектуры, истории и культуры. Поэтому повышение туристической активности и формирование благоприятного облика городов должно быть одним из приоритетов работы областных властей."Это необходимо для сохранения облика исторических поселений для будущих поколений. На эти вопросы неоднократно обращал внимания президент России Владимир Путин, давая поручения правительству страны о поддержке развития исторических поселений и малых городов. Мы также работаем над брендом территории, чтобы каждое поселение, город и даже район имели "свое лицо", свой исторический и туристический код, которые позволят повышать их конкурентоспособность", — сказал глава региона.Для привлечения к восстановлению исторических зданий представителей бизнеса Дрозденко предложил новую меру – грантовую поддержку на реставрацию и капитальный ремонт в размере до 30% от стоимости проекта.Как уточнили в обладминистрации, представители бизнеса смогут получить грант на конкурсной основе.
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александр дрозденко, ленинградская область, культура
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Ленинградская область, Культура
15:28 10.02.2023
 

Власти Ленобласти выделят гранты на реставрацию объектов культнаследия

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев — РИА Новости. Власти Ленинградской области, начиная с 2024 года, начнут оказывать бизнесу грантовую поддержку на реставрацию объектов культурного наследия в исторических городах и поселениях региона – сумма субсидий составит до 30% от стоимости проекта, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Соответствующее решение было озвучено в пятницу на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам разработки стратегии реновации и сохранения населенных пунктов Ленинградской области с исторической застройкой.
По словам губернатора, в Ленобласти немало поселений и городов, которые имеют сохранившиеся памятники архитектуры, истории и культуры. Поэтому повышение туристической активности и формирование благоприятного облика городов должно быть одним из приоритетов работы областных властей.
"Это необходимо для сохранения облика исторических поселений для будущих поколений. На эти вопросы неоднократно обращал внимания президент России Владимир Путин, давая поручения правительству страны о поддержке развития исторических поселений и малых городов. Мы также работаем над брендом территории, чтобы каждое поселение, город и даже район имели "свое лицо", свой исторический и туристический код, которые позволят повышать их конкурентоспособность", — сказал глава региона.
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12 января, 12:25Ленинградская область
Ленобласть вошла в пятерку рейтинга Минэка по числу выданных соцгрантов
Для привлечения к восстановлению исторических зданий представителей бизнеса Дрозденко предложил новую меру – грантовую поддержку на реставрацию и капитальный ремонт в размере до 30% от стоимости проекта.
"Под грант выдается соответствующее обязательство. Грант отоваривается по завершении реставрации и ввода объекта в эксплуатацию. И тогда инвестор знает, что часть затрат ему компенсирует правительство области. И я ввел бы рейтингование бизнес-проектов, которые наиболее реально выполнить. Я бы начал бы с того, что больше всего понятно бизнесу – это гостиница, общепит, общественные организации, например, частные школы и детские сады. Тогда и предприниматель поймет окупаемость своего проекта", — пояснил Дрозденко.
Как уточнили в обладминистрации, представители бизнеса смогут получить грант на конкурсной основе.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская областьКультура
 
 
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