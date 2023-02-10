https://ria.ru/20230210/gosuslugi-1851153429.html

На "Госуслугах" запустили программу по поиску уязвимостей портала

На "Госуслугах" запустили программу по поиску уязвимостей портала - РИА Новости, 10.02.2023

На "Госуслугах" запустили программу по поиску уязвимостей портала

Минцифры совместно с "Ростелекомом" запускают программу по поиску уязвимостей (bug bounty) на портале "Госуслуги", сообщил журналистам глава министерства Максут РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T14:21

2023-02-10T14:21

2023-02-10T14:21

технологии

максут шадаев

ростелеком

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

россия

госуслуги

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Минцифры совместно с "Ростелекомом" запускают программу по поиску уязвимостей (bug bounty) на портале "Госуслуги", сообщил журналистам глава министерства Максут Шадаев. Такую проверку уязвимости при содействии "белых хакеров" министр анонсировал в октябре прошлого года, пояснив, что огромные ресурсы сконцентрированы на том, что нанести ущерб инфраструктуре этого портала, и он находится под самым большим риском во время DDоS-атак. "Безусловно, требуется профессиональная экспертиза. … Поэтому Минцифры совместно с "Ростелекомом" запускают bug bounty на "Госуслугах", - отметил Шадаев. В официальном телеграм-канале Минцифры уточняется, что "белые хакеры" за свою работу получат вознаграждение - оно зависит от степени найденной уязвимости. Так, за низкую степень можно получить подарки с символикой проекта, а за среднюю - до 50 тысяч рублей. Награда за высокую степень уязвимости составит до 200 тысяч рублей, в то время как за критическую - до 1 миллиона. В будущем планируется включить в проект по поиску уязвимостей и другие ресурсы электронного правительства. "Программа пройдет в несколько этапов. На первом — независимые исследователи проверят портал госуслуг и Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). На следующих этапах список ресурсов будет расширен, а условия — обновлены", - сообщает Минцифры.

https://ria.ru/20230210/gosuslugi-1851107666.html

https://ria.ru/20221229/nato-1842083055.html

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технологии, максут шадаев, ростелеком, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия, госуслуги