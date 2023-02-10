Рейтинг@Mail.ru
Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" станет обязательной - РИА Новости, 10.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230210/gosuslugi-1851107666.html
Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" станет обязательной
Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" станет обязательной - РИА Новости, 10.02.2023
Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" станет обязательной
Дополнительный фактор аутентификации на "Госуслугах", помимо логина и пароля, станет обязательным с 1 июня, рассказал журналистам глава Минцифры Максут Шадаев. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T12:42
2023-02-10T12:59
общество
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
максут шадаев
госуслуги
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833694487_0:67:3071:1794_1920x0_80_0_0_755ba6c3edcb242b5aac517a734233ce.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Дополнительный фактор аутентификации на "Госуслугах", помимо логина и пароля, станет обязательным с 1 июня, рассказал журналистам глава Минцифры Максут Шадаев."Мы, Минцифры, совершенствуем систему защиты (на "Госуслугах" - ред.), и сейчас фактически говорим, что вводим программу обязательности второго фактора. Сейчас для того, чтобы получить доступ к "Госуслугам", достаточно логина и пароля. Мы считаем, что в текущий момент этого уже мало, нужно обязательно использовать второй фактор для авторизации", - сообщил глава министерства.Шадаев подчеркнул, что программа стартует 1 марта, далее министерство будет поэтапно вводить второй фактор, как обязательный."Это либо смска, либо дополнительная аутентификация. Это позволит нам обеспечить безопасность для тех пользователей, которые используют простые пароли, чьи учетные записи подвергаются вирусным атакам… Второй фактор гарантирует лучшую защиту", - пояснил он."Обязательным при авторизации он станет с 1 июня", - добавил министр.
https://ria.ru/20230126/gosuslugi-1847565287.html
https://ria.ru/20230109/oms-1843713969.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833694487_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1c2359cce597fc0b05b2683050e906bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, госуслуги, россия
Общество, Технологии, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Максут Шадаев, Госуслуги, Россия
12:42 10.02.2023 (обновлено: 12:59 10.02.2023)
 
Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" станет обязательной

Минцифры: двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" станет обязательной с 1 июня

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Дополнительный фактор аутентификации на "Госуслугах", помимо логина и пароля, станет обязательным с 1 июня, рассказал журналистам глава Минцифры Максут Шадаев.
"Мы, Минцифры, совершенствуем систему защиты (на "Госуслугах" - ред.), и сейчас фактически говорим, что вводим программу обязательности второго фактора. Сейчас для того, чтобы получить доступ к "Госуслугам", достаточно логина и пароля. Мы считаем, что в текущий момент этого уже мало, нужно обязательно использовать второй фактор для авторизации", - сообщил глава министерства.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 13:04
На "Госуслугах" может появиться функция удаления персональных данных
Шадаев подчеркнул, что программа стартует 1 марта, далее министерство будет поэтапно вводить второй фактор, как обязательный.
"Это либо смска, либо дополнительная аутентификация. Это позволит нам обеспечить безопасность для тех пользователей, которые используют простые пароли, чьи учетные записи подвергаются вирусным атакам… Второй фактор гарантирует лучшую защиту", - пояснил он.
"Обязательным при авторизации он станет с 1 июня", - добавил министр.
Медицинский полис - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
9 января, 16:53
На "Госуслугах" появился электронный полис ОМС
 
ОбществоТехнологииМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Максут ШадаевГосуслугиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала