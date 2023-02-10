https://ria.ru/20230210/gosuslugi-1851107666.html

Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" станет обязательной

Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" станет обязательной - РИА Новости, 10.02.2023

Двухфакторная аутентификация на "Госуслугах" станет обязательной

Дополнительный фактор аутентификации на "Госуслугах", помимо логина и пароля, станет обязательным с 1 июня, рассказал журналистам глава Минцифры Максут Шадаев. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T12:42

2023-02-10T12:42

2023-02-10T12:59

общество

технологии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

максут шадаев

госуслуги

россия

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Дополнительный фактор аутентификации на "Госуслугах", помимо логина и пароля, станет обязательным с 1 июня, рассказал журналистам глава Минцифры Максут Шадаев."Мы, Минцифры, совершенствуем систему защиты (на "Госуслугах" - ред.), и сейчас фактически говорим, что вводим программу обязательности второго фактора. Сейчас для того, чтобы получить доступ к "Госуслугам", достаточно логина и пароля. Мы считаем, что в текущий момент этого уже мало, нужно обязательно использовать второй фактор для авторизации", - сообщил глава министерства.Шадаев подчеркнул, что программа стартует 1 марта, далее министерство будет поэтапно вводить второй фактор, как обязательный."Это либо смска, либо дополнительная аутентификация. Это позволит нам обеспечить безопасность для тех пользователей, которые используют простые пароли, чьи учетные записи подвергаются вирусным атакам… Второй фактор гарантирует лучшую защиту", - пояснил он."Обязательным при авторизации он станет с 1 июня", - добавил министр.

https://ria.ru/20230126/gosuslugi-1847565287.html

https://ria.ru/20230109/oms-1843713969.html

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общество, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, госуслуги, россия