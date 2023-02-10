https://ria.ru/20230210/garmonin-1851110541.html

Сергей Гармонин: в Швейцарии не определились по изъятию российских активов

Сергей Гармонин: в Швейцарии не определились по изъятию российских активов - РИА Новости, 10.02.2023

Сергей Гармонин: в Швейцарии не определились по изъятию российских активов

За последний год характер двусторонних отношений между Россией и Швейцарией претерпел существенные изменения, однако преждевременно говорить о том, что они... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T17:00

2023-02-10T17:00

2023-02-10T17:00

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россия

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За последний год характер двусторонних отношений между Россией и Швейцарией претерпел существенные изменения, однако преждевременно говорить о том, что они находятся в низшей точке, заявил РИА Новости российский посол в Берне Сергей Гармонин. В преддверии Дня дипломатического работника он рассказал о позиции Москвы по самым чувствительным аспектам отношений с Берном – возможной конфискации российских активов, реэкспорте швейцарского вооружения на Украину и утрате Конфедерацией ее нейтрального статуса.– Сергей Викторович, как вы оцениваете нынешний уровень российско-швейцарских отношений? Можно ли говорить о том, что они находятся в низшей точке?– С началом специальной военной операции по защите Донбасса Швейцария проводит сугубо проукраинскую линию, поддерживаемую практически всеми основными политическими силами. Конфедерация переняла все девять пакетов антироссийских санкций Евросоюза, заморозила активы наших граждан на сумму 7,5 миллиарда швейцарских франков. Сейчас идет дискуссия о возможности их конфискации. По инициативе Берна сведены к минимуму двусторонние контакты по всем направлениям, начиная от политических и заканчивая культурно-гуманитарными. Неудивительно, что Швейцария оказалась, наравне с государствами-членами ЕС, в российском перечне недружественных стран.Характер наших отношений существенно изменился, это следует признать. Тем не менее, пока говорить об их низшей точке я бы все же не стал. Официальный Берн, к примеру, в отличие от большинства стран коллективного Запада, несмотря на оказываемое на него давление со стороны внутренних и внешних русофобских сил, не стал высылать российских дипломатов под надуманными предлогами, разумно аргументируя это необходимостью сохранения возможности для диалога. Тем не менее, в обнародованном 1 февраля этого года внешнеполитическом отчете Федерального совета (правительства) Швейцарии за 2022 год заявлено о необходимости пересмотра отношений с Россией во внешнеполитической стратегии страны на новый легислатурный период 2024-2027 годов. Посмотрим, что это будут за изменения, и сделаем соответствующие выводы.– В каких областях взаимодействие между Россией и Швейцарией продолжается? В частности, сохраняются ли культурные связи между двумя странами?– Швейцарцы заморозили сотрудничество во всех сферах, включая культурно-гуманитарную. В прошлом году они отказались приглашать из России "суворовцев" – воспитанников Московского военно-музыкального училища, традиционно на протяжении многих лет участвовавших в организуемых нами в сентябре "Суворовских днях" по случаю швейцарского похода русской армии 1799 года. Местные ассоциации театров и оркестров, ведущие музыкальные фестивали и учреждения культуры осудили СВО, назвав ее "агрессивной войной". От российских артистов требовали публичного осуждения СВО и дистанцирования от президента России. Были отменены ежегодный фестиваль русской камерной музыки "Волшебное озеро" (Zaubersee) в Люцерне, выступления пианиста-виртуоза Дениса Мацуева, гастроли Мариинского оркестра под управлением Валерия Гергиева. Сам маэстро Гергиев был лишен поста музыкального директора оркестра фестиваля в Вербье. Фонд Рахманинова полностью прекратил сотрудничество с российской стороной, включая подготовку совместных мероприятий по случаю 150-летия композитора, которое мы отмечаем в текущем году.Тем не менее, в отличие от ряда стран Запада, до "отмены" русской культуры швейцарцы не опускаются. К примеру, в Люцерне и Цюрихе в течение года пройдет цикл концертов, посвященных юбилею Сергея Рахманинова.– Швейцария присоединилась ко всем санкционным пакетам Евросоюза, введенным в связи с российской спецоперацией на Украине. Как вы полагаете, насколько ощутимые потери понесла швейцарская экономика в связи с решением Конфедерации ввести санкции в отношении России?– Надо полагать, что швейцарское правительство, перенимая, если использовать терминологию Федерального совета, нелегитимные санкции Евросоюза в отношении России, надлежащим образом взвешивало риски, сопряженные с неминуемым воздействием ограничительных мер на двустороннее сотрудничество в торгово-экономической сфере, загрузку определенных мощностей швейцарской промышленности и занятость. Влияние рестрикций на взаимную торговлю наглядно иллюстрирует официальная статистика: если в 2021 году среди торговых партнеров Швейцарии Россия занимала 23-е место, то по итогам прошлого года наша страна оказалась на 27-й строчке. При этом в 2022 году сильнее всего просел экспорт швейцарских товаров в Россию. Это означает, что в условиях высокой экспортоориентированности экономики Конфедерации под санкционный нож попала именно экспортная отрасль, которая, как известно, вносит солидный вклад в ВВП страны (около 70%). Кроме как выстрелом себе в ногу квалифицировать это затруднительно.Конечно, не берусь утверждать, что потери швейцарского бизнеса, вызванные санкционной политикой Конфедерации, способны подкосить динамику постпандемийного восстановления деловой активности в этой стране. Справедливости ради надо сказать, что доля России во внешнеторговом обороте Швейцарии все-таки невелика. В то же время невозможно отрицать очевидный факт, а именно: антироссийские санкции бьют бумерангом по экономике европейских стран, включая саму Конфедерацию.Кстати говоря, обратный эффект введенных против России ограничений признается в опубликованном в январе годовом докладе о внешнеэкономической политике Швейцарии. Швейцарские власти не скрывают своих опасений, связанных с последствиями ввода по примеру западных стран национального эмбарго на российскую нефть для собственной экономики, и прогнозируют дальнейший рост цен на энергию. Это, в свою очередь, рискует разогнать инфляцию, которая достигла исторических максимумов в ряде европейских стран.– По вашим оценкам, какой процент швейцарских компаний все-таки продолжает работать в России, несмотря на решение многих свернуть деятельность в РФ?– Действительно, ряд швейцарских компаний – среди них такие известные бренды, как Lindt и Rolex – ушли из России, последовав примеру своих западных коллег. Однако в любом случае мы не можем говорить об этом явлении в категориях массового исхода. Очевидно, что подобные решения принимались не по своей воле, а из-за беспрецедентного давления со стороны Запада. В результате в угоду политической конъюнктуре швейцарский бизнес, по некоторым российским оценкам, понес потери на общую сумму до четырех миллиардов долларов США, в то время как убытки ушедших из России западных компаний составили до 240 миллиардов долларов США.Показательно, что в деловой среде Швейцарии растет осознание неоправданности отказа от внешнеэкономических связей с нашей страной. И этот процесс подтверждается одним из последних исследований банка Credit Suisse, согласно которому только 1% швейцарских предприятий планируют окончательно свернуть свою деятельность в России в ближайшие годы. Безусловно, это является отражением прагматичного подхода, свободного от каких-либо геополитических расчетов.Главное то, что мы продолжаем фиксировать готовность швейцарских предпринимателей выходить на российский рынок в новых экономических условиях, и мы будем всячески содействовать этому.– Существует вероятность, что в обозримом будущем произведенное в Швейцарии оружие будет поставляться на Украину, соответствующие поправки в законодательство уже обсуждаются в парламенте страны. Как вы оцениваете перспективы этой инициативы? Как подобные решения соотносятся со швейцарским нейтралитетом? Какие последствия для двусторонних отношений РФ и Швейцарии будут иметь поставки швейцарского оружия на Украину? Какой может быть реакция российской стороны?–С большим разочарованием фиксируем участившиеся практические обсуждения в обеих палатах швейцарского парламента разных вариантов законодательных инициатив, суть которых одна – позволить третьим странам реэкспортировать оружие и боеприпасы швейцарского производства на Украину. К этому подвязывается, думается неслучайно, усиление в общественно-политическом дискурсе Конфедерации алармистской риторики в пользу "неотложной необходимости" такого шага. Весьма прискорбно, что сторонники накачки киевского режима оружием без обиняков в качестве основного довода выдвигают необходимость обеспечения полной загрузки мощностей соответствующих предприятий швейцарского ВПК и полной занятости.– Какова, с вашей точки зрения, вероятность того, что ситуация на Украине приведет к окончательному отказу Швейцарии от принципа нейтралитета, которому она старалась следовать более 200 лет?– Скажу просто: нейтралитет либо есть, либо нет. По нашему глубокому убеждению, заняв с самого начала СВО однозначно прокиевскую позицию, тем более в разрезе упомянутого дискурсе в пользу разрешения на реэкспорт третьим странам швейцарских вооружений, Швейцария окончательно утратила право называться нейтральной страной.Это недавно вновь подтвердил министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров. Отвечая на вопрос в ходе "Примаковских чтений" в Москве 7 декабря прошлого года, он подчеркнул, что, присоединившись к антироссийским санкциям, Швейцария тем самым полностьюи бесповоротно подорвала свой нейтральный статус.– Как вы оцениваете позицию Швейцарии относительно конфискации российских активов в пользу Украины? Считаете ли вы ее взвешенной и конструктивной?– Нам известно отношение Швейцарии к этой проблеме. Насколько можно судить, в швейцарском истеблишменте пока не сформировано окончательное мнение по данному вопросу. Напомню, что в 2022 году Конфедерация заморозила финансовые активы на общую сумму около 7,5 миллиарда швейцарских франков и заблокировала 15 объектов недвижимости, принадлежащие российским физическим и юридическим лицам.Что касается нашей позиции, то она предельно ясна: конфискация замороженных средств или собственности российских граждан не может быть квалифицирована иначе как воровство. Повторю, здесь не может быть иной интерпретации, какие бы "законные основания" сейчас ни выдумывали западные квазиюристы.Убежден, что реализация этой нелегитимной затеи откроет "ящик Пандоры" и создаст опасный прецедент для глобальной финансовой системы. Парадоксальность ситуации состоит в том, что Запад собственными действиями ставит под угрозу саму концепцию права собственности, неприкосновенность которой всегда считалась "основой основ" западной цивилизации. Разумеется, Россия оставляет за собой право на ответные меры по защите своих интересов.– В прошлом году неоднократно был осквернен памятник сподвижникам полководца Суворова, погибшим в 1799 году в боях с войсками Наполеона. Посольство России потребовало от швейцарских властей найти и наказать виновных. Проводила ли швейцарская сторона какое-либо расследование? Известно ли вам о его итогах?– Действительно, в прошлом году дважды (15 мая и 12 октября) было совершено осквернение памятника сподвижникам генералиссимуса Суворова в ущелье Шолленен в кантоне Ури: в первый раз крест и надпись залили желтой и голубой краской, во второй – намалевали две черные свастики. Несмотря на заявленный нами протест и требование устранить ущерб, местные власти делать это отказались. Очистку памятника оба раза осуществили в координации с посольством наши соотечественники и неравнодушные швейцарцы. В соответствии с местным законодательством нами были поданы необходимые заявления в кантональную полицию, которая начала расследования. К сожалению, виновные до сих пор не найдены. Информации от швейцарской стороны о закрытии дел к нам не поступало.

https://ria.ru/20230208/deeskalatsiya-1850681357.html

https://ria.ru/20230125/sanktsii-1847448250.html

https://ria.ru/20230202/shveytsariya-1849296333.html

https://ria.ru/20230204/reeksport-1849754345.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, россия, швейцария, украина, сергей гармонин, валерий гергиев, евросоюз, сергей рахманинов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), день дипломатического работника