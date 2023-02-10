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Посол России в Гааге назвал условия для сотрудничества Москвы с Западом - РИА Новости, 10.02.2023
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Посол России в Гааге назвал условия для сотрудничества Москвы с Западом
Посол России в Гааге назвал условия для сотрудничества Москвы с Западом - РИА Новости, 10.02.2023
Посол России в Гааге назвал условия для сотрудничества Москвы с Западом
Москва готова рассмотреть новые форматы сотрудничества с Западом, но на своих условиях, заявил в интервью РИА Новости посол России в Нидерландах, постпред при... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T03:06
2023-02-10T04:05
в мире
россия
гаага
нидерланды
александр шульгин
организация по запрещению химического оружия
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ПАРИЖ, 10 фев — РИА Новости. Москва готова рассмотреть новые форматы сотрудничества с Западом, но на своих условиях, заявил в интервью РИА Новости посол России в Нидерландах, постпред при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин.Говоря о взаимоотношениях с Нидерландами, он отметил, что страна по своей инициативе "заморозила" практически все остававшиеся открытыми направления двустороннего сотрудничества с Россией."Связанному с Россией бизнесу пришлось свернуть или приостановить свою деятельность в нашей стране, не в последнюю очередь из-за давления официальной Гааги и развязанной в местных СМИ широкомасштабной антироссийской кампании. Фактически полностью прекращено сотрудничество в областях образования, культуры, науки. Политические контакты сведены к минимуму", — заключил дипломат.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад пошел на новую конфронтацию против Москвы, введя против нее санкции. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
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в мире, россия, гаага, нидерланды, александр шульгин, организация по запрещению химического оружия
В мире, Россия, Гаага, Нидерланды, Александр Шульгин, Организация по запрещению химического оружия
03:06 10.02.2023 (обновлено: 04:05 10.02.2023)
 
Посол России в Гааге назвал условия для сотрудничества Москвы с Западом

Шульгин: Россия готова на новые форматы сотрудничества с Западом, но на своих условиях

© Фото предоставлено посольством России в НидерландахПосол России в Нидерландах и постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин
Посол России в Нидерландах и постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин
© Фото предоставлено посольством России в Нидерландах
Посол России в Нидерландах и постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 10 фев — РИА Новости. Москва готова рассмотреть новые форматы сотрудничества с Западом, но на своих условиях, заявил в интервью РИА Новости посол России в Нидерландах, постпред при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин.

"Возвращения к "бизнесу как обычно", к прежней схеме взаимоотношений с недружественными нам государствами уже не будет. Однако Россия готова рассмотреть новые форматы сотрудничества на наших условиях, если и когда до этого "дозреют" западные столицы", — предупредил Шульгин.

Говоря о взаимоотношениях с Нидерландами, он отметил, что страна по своей инициативе "заморозила" практически все остававшиеся открытыми направления двустороннего сотрудничества с Россией.
"Связанному с Россией бизнесу пришлось свернуть или приостановить свою деятельность в нашей стране, не в последнюю очередь из-за давления официальной Гааги и развязанной в местных СМИ широкомасштабной антироссийской кампании. Фактически полностью прекращено сотрудничество в областях образования, культуры, науки. Политические контакты сведены к минимуму", — заключил дипломат.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад пошел на новую конфронтацию против Москвы, введя против нее санкции. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
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В миреРоссияГаагаНидерландыАлександр ШульгинОрганизация по запрещению химического оружия
 
 
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