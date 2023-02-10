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Посол России в Гааге назвал условия для сотрудничества Москвы с Западом

Посол России в Гааге назвал условия для сотрудничества Москвы с Западом - РИА Новости, 10.02.2023

Посол России в Гааге назвал условия для сотрудничества Москвы с Западом

Москва готова рассмотреть новые форматы сотрудничества с Западом, но на своих условиях, заявил в интервью РИА Новости посол России в Нидерландах, постпред при... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T03:06

2023-02-10T03:06

2023-02-10T04:05

в мире

россия

гаага

нидерланды

александр шульгин

организация по запрещению химического оружия

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ПАРИЖ, 10 фев — РИА Новости. Москва готова рассмотреть новые форматы сотрудничества с Западом, но на своих условиях, заявил в интервью РИА Новости посол России в Нидерландах, постпред при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин.Говоря о взаимоотношениях с Нидерландами, он отметил, что страна по своей инициативе "заморозила" практически все остававшиеся открытыми направления двустороннего сотрудничества с Россией."Связанному с Россией бизнесу пришлось свернуть или приостановить свою деятельность в нашей стране, не в последнюю очередь из-за давления официальной Гааги и развязанной в местных СМИ широкомасштабной антироссийской кампании. Фактически полностью прекращено сотрудничество в областях образования, культуры, науки. Политические контакты сведены к минимуму", — заключил дипломат.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад пошел на новую конфронтацию против Москвы, введя против нее санкции. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.

https://ria.ru/20230209/zapad-1850676957.html

россия

гаага

нидерланды

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в мире, россия, гаага, нидерланды, александр шульгин, организация по запрещению химического оружия