https://ria.ru/20230210/diversanty-1851023069.html
На Купянском и Краснолиманском направлениях активизировались диверсанты
На Купянском и Краснолиманском направлениях активизировались диверсанты - РИА Новости, 10.02.2023
На Купянском и Краснолиманском направлениях активизировались диверсанты
Киев активизировал работу диверсионно-разведывательных групп на купянском и краснолиманском направлениях, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T09:28
2023-02-10T09:28
2023-02-10T09:28
в мире
луганская народная республика
харьковская область
андрей марочко
киев
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 10 фев – РИА Новости. Киев активизировал работу диверсионно-разведывательных групп на купянском и краснолиманском направлениях, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее он отмечал, что успехи российских войск в ЛНР заставили украинское командование перебрасывать резервы из Харьковской области. "На купянском и краснолиманском направлении отмечена работа диверсионно-разведывательных групп вооруженных формирований Украины", - рассказал Марочко. Он уточнил, что численность групп составляет до 10 человек каждая. "Они хорошо экипированы и имеют современные виды связи и наблюдения. Также характер их поведения говорит о хорошей выучке, специализированной подготовке и высокой квалификации", - заявил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
https://ria.ru/20230209/naemniki-1850791237.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, харьковская область, андрей марочко, киев
В мире, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Андрей Марочко, Киев, Специальная военная операция на Украине
На Купянском и Краснолиманском направлениях активизировались диверсанты
Марочко: на Купянском и Краснолиманском направлениях активизировались диверсанты