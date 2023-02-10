https://ria.ru/20230210/diversanty-1851023069.html

На Купянском и Краснолиманском направлениях активизировались диверсанты

На Купянском и Краснолиманском направлениях активизировались диверсанты - РИА Новости, 10.02.2023

На Купянском и Краснолиманском направлениях активизировались диверсанты

Киев активизировал работу диверсионно-разведывательных групп на купянском и краснолиманском направлениях, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T09:28

2023-02-10T09:28

2023-02-10T09:28

в мире

луганская народная республика

харьковская область

андрей марочко

киев

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 10 фев – РИА Новости. Киев активизировал работу диверсионно-разведывательных групп на купянском и краснолиманском направлениях, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее он отмечал, что успехи российских войск в ЛНР заставили украинское командование перебрасывать резервы из Харьковской области. "На купянском и краснолиманском направлении отмечена работа диверсионно-разведывательных групп вооруженных формирований Украины", - рассказал Марочко. Он уточнил, что численность групп составляет до 10 человек каждая. "Они хорошо экипированы и имеют современные виды связи и наблюдения. Также характер их поведения говорит о хорошей выучке, специализированной подготовке и высокой квалификации", - заявил Марочко, ссылаясь на собственные источники.

https://ria.ru/20230209/naemniki-1850791237.html

луганская народная республика

харьковская область

киев

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

в мире, луганская народная республика, харьковская область, андрей марочко, киев