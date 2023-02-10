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На Купянском и Краснолиманском направлениях активизировались диверсанты - РИА Новости, 10.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230210/diversanty-1851023069.html
На Купянском и Краснолиманском направлениях активизировались диверсанты
На Купянском и Краснолиманском направлениях активизировались диверсанты - РИА Новости, 10.02.2023
На Купянском и Краснолиманском направлениях активизировались диверсанты
Киев активизировал работу диверсионно-разведывательных групп на купянском и краснолиманском направлениях, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T09:28
2023-02-10T09:28
в мире
луганская народная республика
харьковская область
андрей марочко
киев
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 10 фев – РИА Новости. Киев активизировал работу диверсионно-разведывательных групп на купянском и краснолиманском направлениях, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее он отмечал, что успехи российских войск в ЛНР заставили украинское командование перебрасывать резервы из Харьковской области. "На купянском и краснолиманском направлении отмечена работа диверсионно-разведывательных групп вооруженных формирований Украины", - рассказал Марочко. Он уточнил, что численность групп составляет до 10 человек каждая. "Они хорошо экипированы и имеют современные виды связи и наблюдения. Также характер их поведения говорит о хорошей выучке, специализированной подготовке и высокой квалификации", - заявил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
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в мире, луганская народная республика, харьковская область, андрей марочко, киев
В мире, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Андрей Марочко, Киев, Специальная военная операция на Украине
09:28 10.02.2023
 
На Купянском и Краснолиманском направлениях активизировались диверсанты

Марочко: на Купянском и Краснолиманском направлениях активизировались диверсанты

© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBAУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBA
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 фев – РИА Новости. Киев активизировал работу диверсионно-разведывательных групп на купянском и краснолиманском направлениях, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Ранее он отмечал, что успехи российских войск в ЛНР заставили украинское командование перебрасывать резервы из Харьковской области.
"На купянском и краснолиманском направлении отмечена работа диверсионно-разведывательных групп вооруженных формирований Украины", - рассказал Марочко.
Он уточнил, что численность групп составляет до 10 человек каждая.
"Они хорошо экипированы и имеют современные виды связи и наблюдения. Также характер их поведения говорит о хорошей выучке, специализированной подготовке и высокой квалификации", - заявил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 12:07Специальная военная операция на Украине
Украинские военные отрубают руки и головы погибшим иностранным наемникам
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаХарьковская областьАндрей МарочкоКиев
 
 
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