https://ria.ru/20230210/diplomatiya-1851068893.html

Южная Корея не стала откровенно недружественной России, заявил посол

Южная Корея не стала откровенно недружественной России, заявил посол - РИА Новости, 10.02.2023

Южная Корея не стала откровенно недружественной России, заявил посол

Южная Корея не стала "откровенно недружественной" России страной, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сеуле Андрей Кулик. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T11:34

2023-02-10T11:34

2023-02-10T11:34

россия

сеул

южная корея

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СЕУЛ, 10 фев – РИА Новости. Южная Корея не стала "откровенно недружественной" России страной, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сеуле Андрей Кулик. Он пояснил, что, хотя Сеул принял в отношении России ряд ограничительных мер в сферах финансов и экспортного контроля, Южная Корея ограничилась присоединением к первичному пакету санкций и не вводила какие-то персональные ограничения, а многие тесно связанные с Россией корейцы не желают "паузы" в двусторонних отношениях, придерживаются объективного взгляда на текущую геополитическую ситуацию и сохраняют настрой на конструктивное сотрудничество, поэтому Москва не ставит Республику Корея в ряд "откровенно недружественных" стран. "В русле антироссийской линии Запада южнокорейская сторона приняла ряд ограничительных мер в сферах финансов и экспортного контроля, что повлекло за собой пропорциональные ответные меры, оказало негативное влияние на двустороннее торгово-экономическое сотрудничество. Вместе с тем Сеул ограничился присоединением к первичному пакету санкций, воздержался от введения персональных рестрикций. Поэтому мы не склонны придерживаться "черно-белого" подхода, не ставим Республику Корея в один ряд с теми откровенно недружественными государствами, которые объявили нам настоящую санкционную войну", - пояснил посол. Он отметил, что многие корейцы, включая представителей деловых и академических кругов, которые тесно связаны с Россией, знают ее язык, историю, "искренне" сохраняют настрой на конструктивное взаимодействие и прилагают активные усилия на этом направлении. Посол особе отметил деятельность отметившего в текущем году свое 20-летие Русского культурно-образовательного центра "Пушкинский дом", Общества корейско-российской дружбы, Корейско-российского общества искусства и культуры, "Диалога Россия-Республика Корея", Корейско-российского делового совета и других общественных организаций, которые продолжают вносить "весомый вклад" в укрепление дружбы и сотрудничества между российским и корейским народами. "Несмотря на однобокость и предвзятость местных СМИ в освещении российской тематики, в том числе в контексте событий на Украине, с опорой исключительно на западные и украинские источники, в РК не наблюдается рост антироссийских настроений, как это происходит в ряде европейских стран, которые захлестнула волна оголтелой русофобии", - отметил Кулик. По его мнению, этому способствует тесная историческая взаимосвязь России и Кореи, как бы ни старались ее исказить "некоторые англосаксонские псевдоисторики и пропагандисты", глубоко укоренившийся здесь неподдельный интерес к русской литературе и искусству и в целом к российской культуре, а также отсутствие между двумя странами "узловых исторических или политических проблем", которые помешали бы добрососедским и взаимовыгодным отношениям. Посол также сообщил, что российское посольство в Сеуле и генконсульство в Пусане работают в штатном режиме, и выразил признательность южнокорейским властям за обеспечение необходимых для этого условий. Он пообещал в 2023 году продолжить отстаивать национальные интересы России с опорой на "лучшие традиции российской дипломатической службы", а также доводить до Сеула позицию России по ключевые вопросам двусторонней и международной повестки.

https://ria.ru/20220727/koreya-1805255755.html

https://ria.ru/20221121/koreya-1833021871.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сеул, южная корея, андрей куликов, в мире