https://ria.ru/20230210/diplomatiya-1851068893.html
Южная Корея не стала откровенно недружественной России, заявил посол
Южная Корея не стала откровенно недружественной России, заявил посол - РИА Новости, 10.02.2023
Южная Корея не стала откровенно недружественной России, заявил посол
Южная Корея не стала "откровенно недружественной" России страной, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сеуле Андрей Кулик. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T11:34
2023-02-10T11:34
2023-02-10T11:34
россия
сеул
южная корея
андрей куликов
в мире
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СЕУЛ, 10 фев – РИА Новости. Южная Корея не стала "откровенно недружественной" России страной, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сеуле Андрей Кулик. Он пояснил, что, хотя Сеул принял в отношении России ряд ограничительных мер в сферах финансов и экспортного контроля, Южная Корея ограничилась присоединением к первичному пакету санкций и не вводила какие-то персональные ограничения, а многие тесно связанные с Россией корейцы не желают "паузы" в двусторонних отношениях, придерживаются объективного взгляда на текущую геополитическую ситуацию и сохраняют настрой на конструктивное сотрудничество, поэтому Москва не ставит Республику Корея в ряд "откровенно недружественных" стран. "В русле антироссийской линии Запада южнокорейская сторона приняла ряд ограничительных мер в сферах финансов и экспортного контроля, что повлекло за собой пропорциональные ответные меры, оказало негативное влияние на двустороннее торгово-экономическое сотрудничество. Вместе с тем Сеул ограничился присоединением к первичному пакету санкций, воздержался от введения персональных рестрикций. Поэтому мы не склонны придерживаться "черно-белого" подхода, не ставим Республику Корея в один ряд с теми откровенно недружественными государствами, которые объявили нам настоящую санкционную войну", - пояснил посол. Он отметил, что многие корейцы, включая представителей деловых и академических кругов, которые тесно связаны с Россией, знают ее язык, историю, "искренне" сохраняют настрой на конструктивное взаимодействие и прилагают активные усилия на этом направлении. Посол особе отметил деятельность отметившего в текущем году свое 20-летие Русского культурно-образовательного центра "Пушкинский дом", Общества корейско-российской дружбы, Корейско-российского общества искусства и культуры, "Диалога Россия-Республика Корея", Корейско-российского делового совета и других общественных организаций, которые продолжают вносить "весомый вклад" в укрепление дружбы и сотрудничества между российским и корейским народами. "Несмотря на однобокость и предвзятость местных СМИ в освещении российской тематики, в том числе в контексте событий на Украине, с опорой исключительно на западные и украинские источники, в РК не наблюдается рост антироссийских настроений, как это происходит в ряде европейских стран, которые захлестнула волна оголтелой русофобии", - отметил Кулик. По его мнению, этому способствует тесная историческая взаимосвязь России и Кореи, как бы ни старались ее исказить "некоторые англосаксонские псевдоисторики и пропагандисты", глубоко укоренившийся здесь неподдельный интерес к русской литературе и искусству и в целом к российской культуре, а также отсутствие между двумя странами "узловых исторических или политических проблем", которые помешали бы добрососедским и взаимовыгодным отношениям. Посол также сообщил, что российское посольство в Сеуле и генконсульство в Пусане работают в штатном режиме, и выразил признательность южнокорейским властям за обеспечение необходимых для этого условий. Он пообещал в 2023 году продолжить отстаивать национальные интересы России с опорой на "лучшие традиции российской дипломатической службы", а также доводить до Сеула позицию России по ключевые вопросам двусторонней и международной повестки.
https://ria.ru/20220727/koreya-1805255755.html
https://ria.ru/20221121/koreya-1833021871.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сеул, южная корея, андрей куликов, в мире
Россия, Сеул, Южная Корея, Андрей Куликов, В мире
Южная Корея не стала откровенно недружественной России, заявил посол
Посол России в Сеуле: Южная Корея не стала откровенно недружественной России страной
СЕУЛ, 10 фев – РИА Новости. Южная Корея не стала "откровенно недружественной" России страной, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сеуле Андрей Кулик.
Он пояснил, что, хотя Сеул принял в отношении России ряд ограничительных мер в сферах финансов и экспортного контроля, Южная Корея ограничилась присоединением к первичному пакету санкций и не вводила какие-то персональные ограничения, а многие тесно связанные с Россией корейцы не желают "паузы" в двусторонних отношениях, придерживаются объективного взгляда на текущую геополитическую ситуацию и сохраняют настрой на конструктивное сотрудничество, поэтому Москва
не ставит Республику Корея в ряд "откровенно недружественных" стран.
"В русле антироссийской линии Запада южнокорейская сторона приняла ряд ограничительных мер в сферах финансов и экспортного контроля, что повлекло за собой пропорциональные ответные меры, оказало негативное влияние на двустороннее торгово-экономическое сотрудничество. Вместе с тем Сеул ограничился присоединением к первичному пакету санкций, воздержался от введения персональных рестрикций. Поэтому мы не склонны придерживаться "черно-белого" подхода, не ставим Республику Корея в один ряд с теми откровенно недружественными государствами, которые объявили нам настоящую санкционную войну", - пояснил посол.
Он отметил, что многие корейцы, включая представителей деловых и академических кругов, которые тесно связаны с Россией, знают ее язык, историю, "искренне" сохраняют настрой на конструктивное взаимодействие и прилагают активные усилия на этом направлении.
Посол особе отметил деятельность отметившего в текущем году свое 20-летие Русского культурно-образовательного центра "Пушкинский дом", Общества корейско-российской дружбы, Корейско-российского общества искусства и культуры, "Диалога Россия-Республика Корея", Корейско-российского делового совета и других общественных организаций, которые продолжают вносить "весомый вклад" в укрепление дружбы и сотрудничества между российским и корейским народами.
"Несмотря на однобокость и предвзятость местных СМИ в освещении российской тематики, в том числе в контексте событий на Украине
, с опорой исключительно на западные и украинские источники, в РК не наблюдается рост антироссийских настроений, как это происходит в ряде европейских стран, которые захлестнула волна оголтелой русофобии", - отметил Кулик.
По его мнению, этому способствует тесная историческая взаимосвязь России и Кореи, как бы ни старались ее исказить "некоторые англосаксонские псевдоисторики и пропагандисты", глубоко укоренившийся здесь неподдельный интерес к русской литературе и искусству и в целом к российской культуре, а также отсутствие между двумя странами "узловых исторических или политических проблем", которые помешали бы добрососедским и взаимовыгодным отношениям.
"Расхождения в оценках международной ситуации не должны препятствовать развитию двустороннего диалога и сотрудничества в областях, представляющих обоюдный интерес. Россия продолжает оставаться важным фактором обеспечения стабильности на Корейском полуострове и в регионе в целом, и это обстоятельство, на наш взгляд, оказывает существенное влияние на отношении к нашей стране со стороны политического истеблишмента и граждан РК… Каких-либо изменений в отношении к нам южнокорейских партнеров мы не ощущаем. Поддерживаем рабочие контакты с внешнеполитическим и другими ведомствами и организациями РК", - добавил Кулик.
Посол также сообщил, что российское посольство в Сеуле и генконсульство в Пусане
работают в штатном режиме, и выразил признательность южнокорейским властям за обеспечение необходимых для этого условий. Он пообещал в 2023 году продолжить отстаивать национальные интересы России с опорой на "лучшие традиции российской дипломатической службы", а также доводить до Сеула позицию России по ключевые вопросам двусторонней и международной повестки.