https://ria.ru/20230210/davydov-1851130861.html

Биография Руслана Давыдова

Биография Руслана Давыдова - РИА Новости, 10.02.2023

Биография Руслана Давыдова

Российский государственный деятель Руслан Валентинович Давыдов родился 21 сентября 1960 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T13:41

2023-02-10T13:41

2023-02-10T13:42

справки

руслан давыдов

россия

сша

свердловск

федеральная таможенная служба (фтс россии)

национальный исследовательский ядерный университет "мифи"

российская академия государственной службы

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Российский государственный деятель Руслан Валентинович Давыдов родился 21 сентября 1960 года в Свердловске (ныне Екатеринбург).В 1984 году окончил Московский инженерно-физический институт (сейчас НИЯУ "МИФИ") по специальности "автоматика и электроника". В 1993 году окончил Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации) по специальности "экономика и управление".Работал в научно-исследовательских учреждениях системы министерства среднего машиностроения СССР.С 1995 года на дипломатической работе. Был вице-консулом генерального консульства Российской Федерации в Сан-Франциско (США). Занимался развитием внешнеэкономических связей России и США, в 1998 году участвовал в подготовке и проведении сессии российско-американской комиссии по экономическому и технологическому сотрудничеству (комиссия Гор – Черномырдин). Затем занимал должность заместителя руководителя представительства Российского центра международного научного и культурного сотрудничества в Буэнос-Айресе (Аргентина).С 2008 года – в таможенных органах: работал советником, главным советником руководителя ФТС России, первым заместителем начальника главного управления организации таможенного оформления и таможенного контроля.В марте 2012 года был назначен на должность заместителя руководителя Федеральной таможенной службы.В феврале 2017 года был назначен на должность первого заместителя руководителя Федеральной таможенной службы.Организовывал работу ФТС России при совершении таможенных операций и проведении таможенного контроля, в том числе работу электронных таможен и внедрение автоматических процедур при декларировании. Координировал деятельность таможенных органов при таможенном контроле после выпуска товаров.10 февраля 2023 года стало известно, что Руслан Давыдов назначен временно исполняющим обязанности главы Федеральной таможенной службы. Руслан Давыдов представляет интересы Российской Федерации во Всемирной таможенной организации (ВТамО). В 2014-2016 годах был главой комитета по аудиту Совета ВТамО, в 2016-2017 годах – председателем Совета ВТамО, в 2017-2019 годах – вице-председателем Совета ВТамО.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, руслан давыдов, россия, сша, свердловск, федеральная таможенная служба (фтс россии), национальный исследовательский ядерный университет "мифи", российская академия государственной службы