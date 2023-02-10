https://ria.ru/20230210/chernogoriya-1851140090.html
Черногория отменила программу получения гражданства за инвестиции
Черногория отменила программу получения гражданства за инвестиции - РИА Новости, 10.02.2023
Черногория отменила программу получения гражданства за инвестиции
Делегация правительства Черногории оповестила Еврокомиссию (ЕК) о прекращении вызвавшей вопросы Брюсселя программы получения черногорского гражданства за... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T14:04
2023-02-10T14:04
2023-02-10T14:04
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БЕЛГРАД, 10 фев – РИА Новости. Делегация правительства Черногории оповестила Еврокомиссию (ЕК) о прекращении вызвавшей вопросы Брюсселя программы получения черногорского гражданства за инвестиции, сообщила пресс-служба кабмина республики. Заседание парламентского комитета по стабилизации и ассоциации ЕС и Черногории (POSP) проходило в конце января в Брюсселе, черногорскую делегацию возглавляла координатор министерства европейских дел Ана Новакович-Джурович. Представители балканской республики провели ряд встреч с руководством ЕК и Европарламента, одной из важных тем стало согласование визовой политики Подгорицы и Брюсселя. "Члены черногорской делегации сообщили о конкретных действиях в сфере согласования национальной визовой политики с европейской. По вопросу экономического гражданства, черногорская делегация проинформировала, что Особая программа инвестиций особого значения в хозяйственных и экономических интересах Черногории официально завершена 31 декабря 2022 года, что соответствует рекомендациям ЕС о рисках данной программы", - говорится в сообщении правительства. В январе правительство Черногории обнародовало имена свыше 1 тысячи иностранцев, получивших гражданство республики с 2008 по 2022 годы. В данных до 2021 года первое гражданство соискателей не указывается, но немало имен и фамилий выглядят как российские, украинские или белорусские, много имен, типичных для выходцев из других республик бывшего СССР. Правительство Черногории в конце 2021 года решило продлить на год программу "экономического гражданства", которое иностранцы могут получить за инвестиции в республике, несмотря на то что в марте планировалось ее свернуть "за несоответствие принципам ЕС". Согласно условиям программы, претенденты на получение гражданства Черногории за инвестиции должны были внести существенный экономический вклад в страну. Основной заявитель должен был быть старше 18 лет, соответствовать требованиям программы и внести 100 тысяч евро в государственный фонд. Заявители также должны были инвестировать от 450 тысяч евро в утвержденный объект недвижимости в Подгорице или прибрежном регионе Черногории или минимум 250 тысяч евро в недвижимость в северных или центральных регионах страны. После проверки на благонадежность, включая проверку биографических данных специализированными фирмами, заявителям и их семьям предоставлялось черногорское гражданство.
https://ria.ru/20221210/chernogoriya-1837680342.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черногория, евросоюз, еврокомиссия, брюссель, европарламент, европа, гражданство
В мире, Черногория, Евросоюз, Еврокомиссия, Брюссель, Европарламент, Европа, Гражданство
Черногория отменила программу получения гражданства за инвестиции
Черногория оповестила Еврокомиссию об отмене программы получения гражданства за инвестиции
БЕЛГРАД, 10 фев – РИА Новости.
Делегация правительства Черногории оповестила Еврокомиссию (ЕК) о прекращении вызвавшей вопросы Брюсселя программы получения черногорского гражданства за инвестиции, сообщила пресс-служба кабмина
республики.
Заседание парламентского комитета по стабилизации и ассоциации ЕС
и Черногории (POSP) проходило в конце января в Брюсселе, черногорскую делегацию возглавляла координатор министерства европейских дел Ана Новакович-Джурович. Представители балканской республики провели ряд встреч с руководством ЕК и Европарламента
, одной из важных тем стало согласование визовой политики Подгорицы и Брюсселя.
"Члены черногорской делегации сообщили о конкретных действиях в сфере согласования национальной визовой политики с европейской. По вопросу экономического гражданства, черногорская делегация проинформировала, что Особая программа инвестиций особого значения в хозяйственных и экономических интересах Черногории официально завершена 31 декабря 2022 года, что соответствует рекомендациям ЕС о рисках данной программы", - говорится в сообщении правительства.
В январе правительство Черногории обнародовало имена свыше 1 тысячи иностранцев, получивших гражданство республики с 2008 по 2022 годы. В данных до 2021 года первое гражданство соискателей не указывается, но немало имен и фамилий выглядят как российские, украинские или белорусские, много имен, типичных для выходцев из других республик бывшего СССР
.
Правительство Черногории в конце 2021 года решило продлить на год программу "экономического гражданства", которое иностранцы могут получить за инвестиции в республике, несмотря на то что в марте планировалось ее свернуть "за несоответствие принципам ЕС".
Согласно условиям программы, претенденты на получение гражданства Черногории за инвестиции должны были внести существенный экономический вклад в страну.
Основной заявитель должен был быть старше 18 лет, соответствовать требованиям программы и внести 100 тысяч евро в государственный фонд. Заявители также должны были инвестировать от 450 тысяч евро в утвержденный объект недвижимости в Подгорице или прибрежном регионе Черногории или минимум 250 тысяч евро в недвижимость в северных или центральных регионах страны.
После проверки на благонадежность, включая проверку биографических данных специализированными фирмами, заявителям и их семьям предоставлялось черногорское гражданство.