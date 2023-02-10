https://ria.ru/20230210/blanko-1851194860.html
Зрители освистали репера за дебош на сцене фестиваля в Сан-Ремо
Зрители освистали репера за дебош на сцене фестиваля в Сан-Ремо - РИА Новости, 10.02.2023
Зрители освистали репера за дебош на сцене фестиваля в Сан-Ремо
Итальянский репер Бланко (Риккардо Фаббрикони) оскандалился на конкурсе в Сан-Ремо. Исполнитель разбросал ногами подставки алых роз на сцене и в гневе растоптал РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T17:19
2023-02-10T17:19
2023-02-10T17:19
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Итальянский репер Бланко (Риккардо Фаббрикони) оскандалился на конкурсе в Сан-Ремо. Исполнитель разбросал ногами подставки алых роз на сцене и в гневе растоптал цветы. Видео выступления музыканта опубликовал телеканал Rai на YouTube. Причиной поведения артиста послужил неработающий ушной монитор. Бланко показал жестом звукорежиссеру, что у него техническая проблема. Затем он продолжил петь. Однако, по всей видимости, вопрос остался нерешенным. После этого исполнитель засунул микрофон в карман брюк и устроил дебош на сцене. При этом музыканты продолжили играть трек. Зрители осудили поведение репера. Они освистали его сразу после того, как затихла музыка. Бланко – итальянский певец и репер. Музыкант обрел популярность в 2021 году. В 2022-м он победил на фестивале в Сан-Ремо в дуэте с Махмудом. После этого артисты представили Италию на Евровидении–2022 в Турине. Они заняли девятое место.Ранее Богдан Титомир устроил скандал на съемках шоу "Поясни за". Он сорвал с себя микрофон и станцевал.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сан-ремо, италия, шоу-бизнес
Шоубиз, Сан-Ремо, Италия, Шоу-бизнес
Зрители освистали репера за дебош на сцене фестиваля в Сан-Ремо
Зрители освистали репера Бланко за дебош на сцене фестиваля в Сан-Ремо
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости.
Итальянский репер Бланко (Риккардо Фаббрикони) оскандалился на конкурсе в Сан-Ремо. Исполнитель разбросал ногами подставки алых роз на сцене и в гневе растоптал цветы. Видео выступления музыканта опубликовал
телеканал Rai на YouTube.
Причиной поведения артиста послужил неработающий ушной монитор. Бланко показал жестом звукорежиссеру, что у него техническая проблема. Затем он продолжил петь. Однако, по всей видимости, вопрос остался нерешенным.
После этого исполнитель засунул микрофон в карман брюк и устроил дебош на сцене. При этом музыканты продолжили играть трек.
Зрители осудили поведение репера. Они освистали его сразу после того, как затихла музыка.
Бланко – итальянский певец и репер. Музыкант обрел популярность в 2021 году. В 2022-м он победил на фестивале в Сан-Ремо в дуэте с Махмудом. После этого артисты представили Италию на Евровидении–2022 в Турине. Они заняли девятое место.
Ранее Богдан Титомир устроил
скандал на съемках шоу "Поясни за". Он сорвал с себя микрофон и станцевал.