https://ria.ru/20230210/blanko-1851194860.html

Зрители освистали репера за дебош на сцене фестиваля в Сан-Ремо

Зрители освистали репера за дебош на сцене фестиваля в Сан-Ремо - РИА Новости, 10.02.2023

Зрители освистали репера за дебош на сцене фестиваля в Сан-Ремо

Итальянский репер Бланко (Риккардо Фаббрикони) оскандалился на конкурсе в Сан-Ремо. Исполнитель разбросал ногами подставки алых роз на сцене и в гневе растоптал РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T17:19

2023-02-10T17:19

2023-02-10T17:19

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сан-ремо

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шоу-бизнес

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Итальянский репер Бланко (Риккардо Фаббрикони) оскандалился на конкурсе в Сан-Ремо. Исполнитель разбросал ногами подставки алых роз на сцене и в гневе растоптал цветы. Видео выступления музыканта опубликовал телеканал Rai на YouTube. Причиной поведения артиста послужил неработающий ушной монитор. Бланко показал жестом звукорежиссеру, что у него техническая проблема. Затем он продолжил петь. Однако, по всей видимости, вопрос остался нерешенным. После этого исполнитель засунул микрофон в карман брюк и устроил дебош на сцене. При этом музыканты продолжили играть трек. Зрители осудили поведение репера. Они освистали его сразу после того, как затихла музыка. Бланко – итальянский певец и репер. Музыкант обрел популярность в 2021 году. В 2022-м он победил на фестивале в Сан-Ремо в дуэте с Махмудом. После этого артисты представили Италию на Евровидении–2022 в Турине. Они заняли девятое место.Ранее Богдан Титомир устроил скандал на съемках шоу "Поясни за". Он сорвал с себя микрофон и станцевал.

https://ria.ru/20220802/blue-1806716252.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

сан-ремо, италия, шоу-бизнес