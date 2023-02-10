https://ria.ru/20230210/avianosets-1851340391.html

США отправят авианосец на ликвидацию последствий землетрясения в Турции

США отправят авианосец на ликвидацию последствий землетрясения в Турции - РИА Новости, 10.02.2023

США отправят авианосец на ликвидацию последствий землетрясения в Турции

США отправляют авианосец "Джордж Буш" и сопровождающие его корабли в восточную часть Средиземного моря для участия в ликвидации последствий землетрясения в... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T23:45

2023-02-10T23:45

2023-02-10T23:45

в мире

турция

средиземное море

сша

патрик райдер

министерство обороны сша

сильное землетрясение в турции и сирии

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ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. США отправляют авианосец "Джордж Буш" и сопровождающие его корабли в восточную часть Средиземного моря для участия в ликвидации последствий землетрясения в Турции, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "Европейское командование США направило личный состав, оборудование и целый ряд различных средств в помощь правительству Турции и проводимым им поисково-спасательных операциям. Среди них авианосная ударная группа "Джордж Буш", переброшенная в восточную часть Средиземного моря", - сказал Райдер на брифинге для СМИ. Авианосец будет, по его словам, оказывать логистическую поддержку спасателям, медицинскую помощь и предоставлять свои вертолеты по мере необходимости.

турция

средиземное море

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, средиземное море, сша, патрик райдер, министерство обороны сша, сильное землетрясение в турции и сирии