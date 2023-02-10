https://ria.ru/20230210/arkhitektor-1851278737.html

СМИ: в Турции задержали архитектора развалившегося при землетрясении ЖК

СМИ: в Турции задержали архитектора развалившегося при землетрясении ЖК - РИА Новости, 10.02.2023

СМИ: в Турции задержали архитектора развалившегося при землетрясении ЖК

Главного архитектора жилого комплекса Rönesans Rezidans, полностью разрушившегося после землетрясений в турецкой провинции Хатай, задержали в аэропорту Стамбула РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T18:44

2023-02-10T18:44

2023-02-10T18:57

турция

стамбул

черногория

бекир боздаг

сильное землетрясение в турции и сирии

в мире

землетрясение

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СТАМБУЛ, 10 фев – РИА Новости. Главного архитектора жилого комплекса Rönesans Rezidans, полностью разрушившегося после землетрясений в турецкой провинции Хатай, задержали в аэропорту Стамбула при попытке улететь из страны, сообщила газета Sabah. Министр юстиции Турции Бекир Боздаг ранее заявил, что никто не избежит наказания за халатность, приведшую к обрушению зданий при сокрушительном землетрясении в понедельник на юго-востоке страны. После катастрофических подземных толчков 1999 года, унесших жизни более 18 тысяч человек, в Турции пересмотрели правила, регулирующие строительство жилых зданий. В частности, в 2007 году был принят кодекс строительства домов с учетом требований, необходимых для защиты от землетрясений."Получивший миллионы лир за продажу 250 квартир в жилом комплексе главный подрядчик (в ряде СМИ – архитектор) Мехмет Яшар Чошкун задержан в Новом аэропорту Стамбула при попытке улететь в Черногорию. Запрет на выезд наложен генпрокуратурой Стамбула", - указывает издание. Квартиры в жилом комплексе, строительство которого завершилось в 2012 году, продавались по цене от 1,5 миллиона до 3 миллионов лир (от 800 тысяч до 1,6 миллиона долларов по курсу на 2012 год). Однако удара стихии дом, рекламировавшийся как "райское место", не выдержал – все 12 этажей рухнули в один миг, пишет газета. Местонахождение брата Чошкуна, совладельца строительной компании и инженера, пока не установлено, при этом в 2017 году братья перенесли офис в Черногорию. Также в пятницу стало известно, что около 170 адвокатов подали иски против подрядчиков ряда жилых комплексов в затронутых катастрофой провинциях с требованием запретить им всем выезд из страны. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. Число жертв землетрясений в Турции достигло 19 388, раненых - более 77 тысяч.

https://ria.ru/20230210/maroderstvo-1851192485.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

турция, стамбул, черногория, бекир боздаг, сильное землетрясение в турции и сирии, в мире, землетрясение