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Суд арестовал второго фигуранта дела об обрушении дома в Новосибирске - РИА Новости, 10.02.2023
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Суд арестовал второго фигуранта дела об обрушении дома в Новосибирске
Суд арестовал второго фигуранта дела об обрушении дома в Новосибирске - РИА Новости, 10.02.2023
Суд арестовал второго фигуранта дела об обрушении дома в Новосибирске
Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу на два месяца фигуранта дела о взрыве газа и частичном обрушении... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T12:52
2023-02-10T13:31
происшествия
новосибирск
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске
омская область
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НОВОСИБИРСК, 10 фев - РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу на два месяца фигуранта дела о взрыве газа и частичном обрушении пятиэтажки в Новосибирске, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух подъездов четырехподъездного пятиэтажного дома. Разрушены около 30 квартир, погибли 13 человек. СК по делу об оказании небезопасных услуг задержал двоих жителей Омской области, производивших обслуживание газовых плит в доме, в том числе 25-летнего Евгения Кавуна."Избрать в отношении Кавуна Евгения меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 9 апреля 2023 года", - сказал судья Роман Фролов.Об аресте Кавуна в суде ходатайствовал следователь СК. Заседание по просьбе следователя, адвоката и прокурора прошло в закрытом режиме.По данным следствия, несколько дней назад подозреваемые, представляясь сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис", выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной.Перед судебным заседанием Кавун рассказал журналистам, что работал в "Межрегионгаз Сервисе" слесарем. Он не признал свою вину, так как считает, что 6 февраля выполнил работы в доме качественно. По его словам, об этом свидетельствует тот факт, что жители в следующие два дняй не обращались в газовую службу с жалобами на запах газа. Кавун считает, что причиной ЧП могла стать халатность кого-либо из жильцов при пользовании газом.Ранее в пятницу суд арестовал 45-летнюю Ирину Урбах, с которой Кавун занимался техобслуживанием газовых плит в дома по Линейной.
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происшествия, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф), взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске, омская область
Происшествия, Новосибирск, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв газа в пятиэтажке в Новосибирске, Омская область
12:52 10.02.2023 (обновлено: 13:31 10.02.2023)
 
Суд арестовал второго фигуранта дела об обрушении дома в Новосибирске

Суд арестовал второго фигуранта дела об обрушении дома в Новосибирске на два месяца

© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанкЕвгений Кавун, задержанный по уголовному делу о взрыве газа и частичном обрушении жилого дома, в Центральном районном суде Новосибирска
Евгений Кавун, задержанный по уголовному делу о взрыве газа и частичном обрушении жилого дома, в Центральном районном суде Новосибирска - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Владимир Николаев
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НОВОСИБИРСК, 10 фев - РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу на два месяца фигуранта дела о взрыве газа и частичном обрушении пятиэтажки в Новосибирске, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух подъездов четырехподъездного пятиэтажного дома. Разрушены около 30 квартир, погибли 13 человек. СК по делу об оказании небезопасных услуг задержал двоих жителей Омской области, производивших обслуживание газовых плит в доме, в том числе 25-летнего Евгения Кавуна.
"Избрать в отношении Кавуна Евгения меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 9 апреля 2023 года", - сказал судья Роман Фролов.
Об аресте Кавуна в суде ходатайствовал следователь СК. Заседание по просьбе следователя, адвоката и прокурора прошло в закрытом режиме.
По данным следствия, несколько дней назад подозреваемые, представляясь сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис", выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной.
Взрыв газа в Новосибирске
© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

Взрыв прогремел в пятиэтажном доме на Линейной улице около восьми утра по местному времени.

Спасатели на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
1 из 12

Взрыв прогремел в пятиэтажном доме на Линейной улице около восьми утра по местному времени.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

Начался пожар, в результате которого обрушились два подъезда дома.

Спасатели на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
2 из 12

Начался пожар, в результате которого обрушились два подъезда дома.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

Погибли 12 человек. Еще девять находятся в больницах, двое — в тяжелом состоянии.

Взрыв газа в жилом доме в Новосибирске
3 из 12

Погибли 12 человек. Еще девять находятся в больницах, двое — в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

Всего в доме прописаны больше ста человек.

На месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
4 из 12

Всего в доме прописаны больше ста человек.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

На месте происшествия развернули спасательные работы.

Спасатели на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
5 из 12

На месте происшествия развернули спасательные работы.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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© Фото : МЧС РФ

Для разбора завалов спасатели применяют тяжелую инженерную технику.

Спасатели на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
6 из 12

Для разбора завалов спасатели применяют тяжелую инженерную технику.

© Фото : МЧС РФ
© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

Это позволяет сдвигать рухнувшие конструкции, под которыми могут находиться люди, и расчищать территорию для подъезда спецмашин.

Спасатели на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
7 из 12

Это позволяет сдвигать рухнувшие конструкции, под которыми могут находиться люди, и расчищать территорию для подъезда спецмашин.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Спасатель на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
8 из 12

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

В качестве основной версии случившегося рассматривают нарушение правил пользования газовым оборудованием.

Спасатели на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
9 из 12

В качестве основной версии случившегося рассматривают нарушение правил пользования газовым оборудованием.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

Для жильцов пострадавшего дома оборудовали пункт временного размещения.

Женщина обнимает спасателя на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
10 из 12

Для жильцов пострадавшего дома оборудовали пункт временного размещения.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

Всех потерявших жилье людей обещают в ближайшее время переселить и выплатить им компенсации.

На месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
11 из 12

Всех потерявших жилье людей обещают в ближайшее время переселить и выплатить им компенсации.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил 10 февраля днем траура в связи с гибелью людей.

Спасатели на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
12 из 12

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил 10 февраля днем траура в связи с гибелью людей.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
1 из 12

Взрыв прогремел в пятиэтажном доме на Линейной улице около восьми утра по местному времени.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
2 из 12

Начался пожар, в результате которого обрушились два подъезда дома.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
3 из 12

Погибли 12 человек. Еще девять находятся в больницах, двое — в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
4 из 12

Всего в доме прописаны больше ста человек.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
5 из 12

На месте происшествия развернули спасательные работы.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
6 из 12

Для разбора завалов спасатели применяют тяжелую инженерную технику.

© Фото : МЧС РФ
7 из 12

Это позволяет сдвигать рухнувшие конструкции, под которыми могут находиться люди, и расчищать территорию для подъезда спецмашин.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
8 из 12

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
9 из 12

В качестве основной версии случившегося рассматривают нарушение правил пользования газовым оборудованием.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
10 из 12

Для жильцов пострадавшего дома оборудовали пункт временного размещения.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
11 из 12

Всех потерявших жилье людей обещают в ближайшее время переселить и выплатить им компенсации.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
12 из 12

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил 10 февраля днем траура в связи с гибелью людей.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
Перед судебным заседанием Кавун рассказал журналистам, что работал в "Межрегионгаз Сервисе" слесарем. Он не признал свою вину, так как считает, что 6 февраля выполнил работы в доме качественно. По его словам, об этом свидетельствует тот факт, что жители в следующие два дняй не обращались в газовую службу с жалобами на запах газа. Кавун считает, что причиной ЧП могла стать халатность кого-либо из жильцов при пользовании газом.
Ранее в пятницу суд арестовал 45-летнюю Ирину Урбах, с которой Кавун занимался техобслуживанием газовых плит в дома по Линейной.
На месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 12:08
Журналист нашел компанию, обслуживавшую обрушившийся в Новосибирске дом
 
ПроисшествияНовосибирскСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв газа в пятиэтажке в НовосибирскеОмская область
 
 
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