https://ria.ru/20230210/arest-1851111700.html

Суд арестовал второго фигуранта дела об обрушении дома в Новосибирске

Суд арестовал второго фигуранта дела об обрушении дома в Новосибирске - РИА Новости, 10.02.2023

Суд арестовал второго фигуранта дела об обрушении дома в Новосибирске

Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу на два месяца фигуранта дела о взрыве газа и частичном обрушении... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T12:52

2023-02-10T12:52

2023-02-10T13:31

происшествия

новосибирск

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске

омская область

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НОВОСИБИРСК, 10 фев - РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу на два месяца фигуранта дела о взрыве газа и частичном обрушении пятиэтажки в Новосибирске, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух подъездов четырехподъездного пятиэтажного дома. Разрушены около 30 квартир, погибли 13 человек. СК по делу об оказании небезопасных услуг задержал двоих жителей Омской области, производивших обслуживание газовых плит в доме, в том числе 25-летнего Евгения Кавуна."Избрать в отношении Кавуна Евгения меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 9 апреля 2023 года", - сказал судья Роман Фролов.Об аресте Кавуна в суде ходатайствовал следователь СК. Заседание по просьбе следователя, адвоката и прокурора прошло в закрытом режиме.По данным следствия, несколько дней назад подозреваемые, представляясь сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис", выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной.Перед судебным заседанием Кавун рассказал журналистам, что работал в "Межрегионгаз Сервисе" слесарем. Он не признал свою вину, так как считает, что 6 февраля выполнил работы в доме качественно. По его словам, об этом свидетельствует тот факт, что жители в следующие два дняй не обращались в газовую службу с жалобами на запах газа. Кавун считает, что причиной ЧП могла стать халатность кого-либо из жильцов при пользовании газом.Ранее в пятницу суд арестовал 45-летнюю Ирину Урбах, с которой Кавун занимался техобслуживанием газовых плит в дома по Линейной.

https://ria.ru/20230210/novosibirsk-1851088145.html

новосибирск

омская область

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происшествия, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф), взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске, омская область