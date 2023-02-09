https://ria.ru/20230209/zemletryasenie-1850992264.html

Число жертв землетрясения в Турции возросло до 17 674

Число жертв землетрясения в Турции возросло до 17 674 - РИА Новости, 10.02.2023

Число жертв землетрясения в Турции возросло до 17 674

Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 17 674, ранены более 72 тысяч человек, сообщил вице-президент страны Фуат Октай на брифинге в провинции... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-09T23:43

2023-02-09T23:43

2023-02-10T00:06

в мире

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

кахраманмараш

шанлыурфа (провинция)

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СТАМБУЛ, 9 фев — РИА Новости. Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 17 674, ранены более 72 тысяч человек, сообщил вице-президент страны Фуат Октай на брифинге в провинции Кахраманмараш.По его словам, за последние 24 часа из-под завалов живыми извлекли 121 человека. Сейчас, добавил вице-президент, этими работами продолжают заниматься более 29 тысяч спасателей.Также он подтвердил, что в пострадавшие провинции возобновлена подача газа и электричества, но в некоторых местах их нет из-за мер предосторожности.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. По словам главы государства, оно стало самым сильным с 1939 года. Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новое мощное землетрясение. Подземные толчки ощущались в центральной части страны и в следующие дни.В Турции объявили семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.Землетрясение затронуло также Сирию — провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли 1347 человек, пострадали свыше двух тысяч.

https://ria.ru/20230209/zemletryasenie-1850965056.html

турция

кахраманмараш

шанлыурфа (провинция)

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии, кахраманмараш, шанлыурфа (провинция)