https://ria.ru/20230209/zemletryasenie-1850910327.html

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 16 170

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 16 170 - РИА Новости, 09.02.2023

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 16 170

Число жертв землетрясений в Турции возросло до 16 170, заявил президент республики Тайип Эрдоган. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T16:54

2023-02-09T16:54

2023-02-09T17:35

в мире

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Число жертв землетрясений в Турции возросло до 16 170, заявил президент республики Тайип Эрдоган."На данный момент число погибших составляет 16 170, раненых 64 194", — сказал глава государства, выступая в провинции Османийе.Ранее сообщалось о 14 351 погибшем и более чем 64 тысячах раненых.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новое мощное землетрясение. Подземные толчки ощущались в центре страны и в следующие дни.В Турции объявлен семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли более 1200 человек, пострадали свыше двух тысяч.

турция

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии