https://ria.ru/20230209/zemletryasenie-1850877288.html

Эксперты оценили ущерб от землетрясений в Турции и Сирии

Эксперты оценили ущерб от землетрясений в Турции и Сирии - РИА Новости, 09.02.2023

Эксперты оценили ущерб от землетрясений в Турции и Сирии

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings оценило ущерб от разрушительных землетрясений в Турции и Сирии в 4 миллиарда долларов, но сумма может быть и... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T15:35

2023-02-09T15:35

2023-02-09T15:35

fitch ratings

турция

сирия

сильное землетрясение в турции и сирии

экономика

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings оценило ущерб от разрушительных землетрясений в Турции и Сирии в 4 миллиарда долларов, но сумма может быть и больше, сообщается в релизе агентства. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром и стало, по словам президента Тайипа Эрдогана, самым сильным с 1939 года. Позже в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, уже превысило 14 тысяч, раненых - более 63 тысяч. В Сирии, тоже затронутой землетрясением, погибли более 1,2 тысячи, пострадали свыше 2 тысяч человек, но разбор завалов продолжается. "Экономические потери трудно оценить, поскольку ситуация постоянно меняется, но они, похоже, превысят 2 миллиарда долларов и могут достичь 4 миллиардов долларов или больше. Однако покрываемые страховкой убытки будут намного ниже, возможно, около 1 миллиарда долларов, из-за низкого страхового покрытия в пострадавших регионах", - оценили аналитики Fitch последствия землетрясения в Турции и Сирии. Подавляющее большинство застрахованных убытков будет покрыто за счет перестрахования, но сумма будет незначительной в контексте мирового рынка перестрахования и не повлияет на рейтинги перестраховщиков, добавили в Fitch.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

fitch ratings, турция, сирия, сильное землетрясение в турции и сирии, экономика