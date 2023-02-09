Эксперты оценили ущерб от землетрясений в Турции и Сирии

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings оценило ущерб от разрушительных землетрясений в Турции и Сирии в 4 миллиарда долларов, но сумма может быть и больше, сообщается в релизе агентства. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром и стало, по словам президента Тайипа Эрдогана, самым сильным с 1939 года. Позже в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, уже превысило 14 тысяч, раненых - более 63 тысяч. В Сирии, тоже затронутой землетрясением, погибли более 1,2 тысячи, пострадали свыше 2 тысяч человек, но разбор завалов продолжается. "Экономические потери трудно оценить, поскольку ситуация постоянно меняется, но они, похоже, превысят 2 миллиарда долларов и могут достичь 4 миллиардов долларов или больше. Однако покрываемые страховкой убытки будут намного ниже, возможно, около 1 миллиарда долларов, из-за низкого страхового покрытия в пострадавших регионах", - оценили аналитики Fitch последствия землетрясения в Турции и Сирии. Подавляющее большинство застрахованных убытков будет покрыто за счет перестрахования, но сумма будет незначительной в контексте мирового рынка перестрахования и не повлияет на рейтинги перестраховщиков, добавили в Fitch.
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings оценило ущерб от разрушительных землетрясений в Турции и Сирии в 4 миллиарда долларов, но сумма может быть и больше, сообщается в релизе агентства.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром и стало, по словам президента Тайипа Эрдогана, самым сильным с 1939 года. Позже в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, уже превысило 14 тысяч, раненых - более 63 тысяч. В Сирии, тоже затронутой землетрясением, погибли более 1,2 тысячи, пострадали свыше 2 тысяч человек, но разбор завалов продолжается.
"Экономические потери трудно оценить, поскольку ситуация постоянно меняется, но они, похоже, превысят 2 миллиарда долларов и могут достичь 4 миллиардов долларов или больше. Однако покрываемые страховкой убытки будут намного ниже, возможно, около 1 миллиарда долларов, из-за низкого страхового покрытия в пострадавших регионах", - оценили аналитики Fitch последствия землетрясения в Турции и Сирии.
Подавляющее большинство застрахованных убытков будет покрыто за счет перестрахования, но сумма будет незначительной в контексте мирового рынка перестрахования и не повлияет на рейтинги перестраховщиков, добавили в Fitch.
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