https://ria.ru/20230209/zemletryasenie-1850851398.html

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 14 351

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 14 351 - РИА Новости, 09.02.2023

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 14 351

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 14 351, заявил вице-президент республики Фуат Октай. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T14:24

2023-02-09T14:24

2023-02-09T14:39

в мире

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850831659_0:243:1148:889_1920x0_80_0_0_d52863c6d41d69cd3b23a71c55702905.jpg

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 14 351, заявил вице-президент республики Фуат Октай."На данный момент 14 351 человек погиб в результате обрушения или разрушения в этой великой катастрофе, которую мы пережили", — сказал он, выступая в парламенте.Ранее глава государства Тайип Эрдоган сообщал о 14 014 погибших и около 64 тысяч раненых.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новое мощное землетрясение. Подземные толчки ощущались в центре страны и в следующие дни.В Турции объявлен семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли более 1200 человек, пострадали свыше двух тысяч.

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии