https://ria.ru/20230209/zemletryasenie-1850763453.html

В Турции зафиксировали новое землетрясение магнитудой 4,8

В Турции зафиксировали новое землетрясение магнитудой 4,8 - РИА Новости, 09.02.2023

В Турции зафиксировали новое землетрясение магнитудой 4,8

Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано в центральной части Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T11:13

2023-02-09T11:13

2023-02-09T11:39

в мире

турция

кахраманмараш

сильное землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано в центральной части Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение зафиксировано в 07.18 по времени UTC (10.18 мск) в 44 километрах к юго-западу от города Кахраманмараш – эпицентра сокрушительного землетрясения в Турции. Очаг залегал на глубине 10 километров.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6.Число погибших в Турции, по последним данным, приблизилось к 13 тысячам, раненых - почти 63 тысячи. В Сирии, тоже затронутой землетрясением, погибли 1,2 тысячи, пострадали свыше 2 тысяч человек, но разбор завалов продолжается. В Турции объявлен семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.

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кахраманмараш

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, турция, кахраманмараш, сильное землетрясение в турции и сирии