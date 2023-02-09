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Глава МЧС Куренков прибыл в Новосибирск

Глава МЧС Куренков прибыл в Новосибирск - РИА Новости, 09.02.2023

Глава МЧС Куренков прибыл в Новосибирск

Глава МЧС России Александр Куренков с оперативной группой центрального аппарата министерства прибыл в Новосибирск, где произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T14:33

2023-02-09T14:33

2023-02-09T14:33

происшествия

новосибирск

россия

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков с оперативной группой центрального аппарата министерства прибыл в Новосибирск, где произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Александр Куренков с оперативной группой центрального аппарата МЧС прибыл в Новосибирск и отправился на место чрезвычайной ситуации, где ведутся поисково-спасательные работы", - сказал собеседник агентства. Утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух подъездов четырехподъездного пятиэтажного дома. Разрушены около 30 квартир. Ведется разбор завалов. Согласно последней информации, погибли пять человек.

новосибирск

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, новосибирск, россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске