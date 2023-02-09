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В Бельгии украинских боевиков научат управлять подводными дронами - РИА Новости, 09.02.2023
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В Бельгии украинских боевиков научат управлять подводными дронами
В Бельгии украинских боевиков научат управлять подводными дронами - РИА Новости, 09.02.2023
В Бельгии украинских боевиков научат управлять подводными дронами
Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер сообщила в четверг, что в страну прибыли украинские военные для обучения управлению подводными дронами. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T22:23
2023-02-09T22:23
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
бельгия
людивин дедондер
евросоюз
twitter
украина
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БРЮССЕЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер сообщила в четверг, что в страну прибыли украинские военные для обучения управлению подводными дронами. "Сегодня мы принимаем в Бельгии украинских военных в рамках Миссии ЕС по оказанию военного содействия Украине. Они пройдут обучение по подводным системам, поставляемым Бельгией", - написала министр в Twitter. В ноябре 2022 года совет министров Бельгии утвердил передачу Украине десяти беспилотных подводных аппаратов производства компании ECA Robotics Belgium. По сообщению бельгийских властей, эти дроны позволяют обнаруживать все подводные угрозы: как мины, так и шпионское оборудование. Подобная техника уже имеется в распоряжении бельгийской армии.
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в мире, технологии, бельгия, людивин дедондер, евросоюз, twitter, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Бельгия, Людивин Дедондер, Евросоюз, Twitter, Украина
22:23 09.02.2023
 
В Бельгии украинских боевиков научат управлять подводными дронами

Глава Минобороны Бельгии Дедондер: бойцы ВСУ прибыли учиться управлению подводными дронами

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкВид на одну из улиц Брюсселя, Бельгия
Вид на одну из улиц Брюсселя, Бельгия - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Вид на одну из улиц Брюсселя, Бельгия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер сообщила в четверг, что в страну прибыли украинские военные для обучения управлению подводными дронами.
"Сегодня мы принимаем в Бельгии украинских военных в рамках Миссии ЕС по оказанию военного содействия Украине. Они пройдут обучение по подводным системам, поставляемым Бельгией", - написала министр в Twitter.
В ноябре 2022 года совет министров Бельгии утвердил передачу Украине десяти беспилотных подводных аппаратов производства компании ECA Robotics Belgium. По сообщению бельгийских властей, эти дроны позволяют обнаруживать все подводные угрозы: как мины, так и шпионское оборудование.
Подобная техника уже имеется в распоряжении бельгийской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииБельгияЛюдивин ДедондерЕвросоюзTwitterУкраина
 
 
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