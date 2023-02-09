https://ria.ru/20230209/vsu-1850985805.html

В Бельгии украинских боевиков научат управлять подводными дронами

В Бельгии украинских боевиков научат управлять подводными дронами - РИА Новости, 09.02.2023

В Бельгии украинских боевиков научат управлять подводными дронами

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер сообщила в четверг, что в страну прибыли украинские военные для обучения управлению подводными дронами. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T22:23

2023-02-09T22:23

2023-02-09T22:23

специальная военная операция на украине

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технологии

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людивин дедондер

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БРЮССЕЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер сообщила в четверг, что в страну прибыли украинские военные для обучения управлению подводными дронами. "Сегодня мы принимаем в Бельгии украинских военных в рамках Миссии ЕС по оказанию военного содействия Украине. Они пройдут обучение по подводным системам, поставляемым Бельгией", - написала министр в Twitter. В ноябре 2022 года совет министров Бельгии утвердил передачу Украине десяти беспилотных подводных аппаратов производства компании ECA Robotics Belgium. По сообщению бельгийских властей, эти дроны позволяют обнаруживать все подводные угрозы: как мины, так и шпионское оборудование. Подобная техника уже имеется в распоряжении бельгийской армии.

https://ria.ru/20230206/as-90-1850052156.html

бельгия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, технологии, бельгия, людивин дедондер, евросоюз, twitter, украина