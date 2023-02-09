https://ria.ru/20230209/voda-1850829445.html
Ростовские власти заверили, что регион справится с водоснабжением Донбасса
Ростовские власти заверили, что регион справится с водоснабжением Донбасса - РИА Новости, 09.02.2023
Ростовские власти заверили, что регион справится с водоснабжением Донбасса
Запасы питьевой воды в Ростовской области примерно в 2,5 раза больше объемов, которые понадобятся для восстановления водоснабжения Донбасса, сообщил журналистам РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T13:20
2023-02-09T13:20
2023-02-09T13:20
специальная военная операция на украине
общество
ростовская область
донецкая народная республика
василий голубев
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840243410_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_de9140df5187c80314c58c1ef632dc7c.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 фев - РИА Новости. Запасы питьевой воды в Ростовской области примерно в 2,5 раза больше объемов, которые понадобятся для восстановления водоснабжения Донбасса, сообщил журналистам губернатор региона Василий Голубев. "Без воды мы не останемся, это сразу говорю. Потому что сегодня запас имеющихся в Ростовской области невостребованных лимитов питьевой воды, имеется ввиду будущее место забора этой воды, практически в 2,5 раза выше объемов, которые понадобятся для восстановления водоснабжения Донбасса", - сказал он. В настоящее время строятся ветки водовода из Ростовской области в ДНР, которые позволят снизить дефицит воды в регионе. На строительстве объекта в круглосуточном режиме работают 2,5 тысячи специалистов. Как сообщал врио главы республики Денис Пушилин, запустить ветки водовода планируется 1 апреля.
https://ria.ru/20221122/voda-1833086018.html
ростовская область
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840243410_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d4eba52786ae016951007a8735b4c83f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ростовская область, донецкая народная республика, василий голубев, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Ростовская область, Донецкая Народная Республика, Василий Голубев, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Ростовские власти заверили, что регион справится с водоснабжением Донбасса
Ростовский губернатор Голубев: запасы воды в 2,5 раза превышают нужный Донбассу объем