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Ростовские власти заверили, что регион справится с водоснабжением Донбасса - РИА Новости, 09.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230209/voda-1850829445.html
Ростовские власти заверили, что регион справится с водоснабжением Донбасса
Ростовские власти заверили, что регион справится с водоснабжением Донбасса - РИА Новости, 09.02.2023
Ростовские власти заверили, что регион справится с водоснабжением Донбасса
Запасы питьевой воды в Ростовской области примерно в 2,5 раза больше объемов, которые понадобятся для восстановления водоснабжения Донбасса, сообщил журналистам РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T13:20
2023-02-09T13:20
специальная военная операция на украине
общество
ростовская область
донецкая народная республика
василий голубев
россия
ситуация в днр и лнр
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 фев - РИА Новости. Запасы питьевой воды в Ростовской области примерно в 2,5 раза больше объемов, которые понадобятся для восстановления водоснабжения Донбасса, сообщил журналистам губернатор региона Василий Голубев. "Без воды мы не останемся, это сразу говорю. Потому что сегодня запас имеющихся в Ростовской области невостребованных лимитов питьевой воды, имеется ввиду будущее место забора этой воды, практически в 2,5 раза выше объемов, которые понадобятся для восстановления водоснабжения Донбасса", - сказал он. В настоящее время строятся ветки водовода из Ростовской области в ДНР, которые позволят снизить дефицит воды в регионе. На строительстве объекта в круглосуточном режиме работают 2,5 тысячи специалистов. Как сообщал врио главы республики Денис Пушилин, запустить ветки водовода планируется 1 апреля.
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ростовская область
донецкая народная республика
россия
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общество, ростовская область, донецкая народная республика, василий голубев, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Ростовская область, Донецкая Народная Республика, Василий Голубев, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:20 09.02.2023
 
Ростовские власти заверили, что регион справится с водоснабжением Донбасса

Ростовский губернатор Голубев: запасы воды в 2,5 раза превышают нужный Донбассу объем

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЧеловек моет руки
Человек моет руки - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 фев - РИА Новости. Запасы питьевой воды в Ростовской области примерно в 2,5 раза больше объемов, которые понадобятся для восстановления водоснабжения Донбасса, сообщил журналистам губернатор региона Василий Голубев.
"Без воды мы не останемся, это сразу говорю. Потому что сегодня запас имеющихся в Ростовской области невостребованных лимитов питьевой воды, имеется ввиду будущее место забора этой воды, практически в 2,5 раза выше объемов, которые понадобятся для восстановления водоснабжения Донбасса", - сказал он.
В настоящее время строятся ветки водовода из Ростовской области в ДНР, которые позволят снизить дефицит воды в регионе. На строительстве объекта в круглосуточном режиме работают 2,5 тысячи специалистов. Как сообщал врио главы республики Денис Пушилин, запустить ветки водовода планируется 1 апреля.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРостовская областьДонецкая Народная РеспубликаВасилий ГолубевРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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