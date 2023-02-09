https://ria.ru/20230209/voda-1850829445.html

Ростовские власти заверили, что регион справится с водоснабжением Донбасса

Ростовские власти заверили, что регион справится с водоснабжением Донбасса - РИА Новости, 09.02.2023

Ростовские власти заверили, что регион справится с водоснабжением Донбасса

Запасы питьевой воды в Ростовской области примерно в 2,5 раза больше объемов, которые понадобятся для восстановления водоснабжения Донбасса, сообщил журналистам РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T13:20

2023-02-09T13:20

2023-02-09T13:20

специальная военная операция на украине

общество

ростовская область

донецкая народная республика

василий голубев

россия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840243410_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_de9140df5187c80314c58c1ef632dc7c.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 фев - РИА Новости. Запасы питьевой воды в Ростовской области примерно в 2,5 раза больше объемов, которые понадобятся для восстановления водоснабжения Донбасса, сообщил журналистам губернатор региона Василий Голубев. "Без воды мы не останемся, это сразу говорю. Потому что сегодня запас имеющихся в Ростовской области невостребованных лимитов питьевой воды, имеется ввиду будущее место забора этой воды, практически в 2,5 раза выше объемов, которые понадобятся для восстановления водоснабжения Донбасса", - сказал он. В настоящее время строятся ветки водовода из Ростовской области в ДНР, которые позволят снизить дефицит воды в регионе. На строительстве объекта в круглосуточном режиме работают 2,5 тысячи специалистов. Как сообщал врио главы республики Денис Пушилин, запустить ветки водовода планируется 1 апреля.

https://ria.ru/20221122/voda-1833086018.html

ростовская область

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, ростовская область, донецкая народная республика, василий голубев, россия, ситуация в днр и лнр