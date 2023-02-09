https://ria.ru/20230209/ukraina-1850824573.html
Глава Европарламента призвала дать Киеву истребители и дальнобойные ракеты
Глава Европарламента призвала дать Киеву истребители и дальнобойные ракеты - РИА Новости, 09.02.2023
Глава Европарламента призвала дать Киеву истребители и дальнобойные ракеты
Глава Европарламента Роберта Метсола на встрече в Брюсселе с Владимиром Зеленским призвала страны ЕС предоставить Украине ракетные системы дальнего действия и... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T13:13
2023-02-09T13:13
2023-02-09T13:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
европарламент
евросоюз
роберта метсола
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Глава Европарламента Роберта Метсола на встрече в Брюсселе с Владимиром Зеленским призвала страны ЕС предоставить Украине ракетные системы дальнего действия и истребители.Зеленский прибыл в четверг в Брюссель для участия в саммите ЕС, где будут обсуждать увеличение военной, политической и финансовой поддержки Киеву. Он также выступит с обращением в Европарламенте."Страны ЕС должны предусмотреть в качестве следующего шага поставки ракетных систем дальнего действия и истребителей, в которых вы нуждаетесь, чтобы защитить свободу", - сказала Метсола.
https://ria.ru/20230209/istrebiteli-1850802400.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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13:13 09.02.2023 (обновлено: 13:33 09.02.2023)
Глава Европарламента призвала дать Киеву истребители и дальнобойные ракеты
Глава Европарламента Метсола призвала дать Украине истребители и дальнобойные ракеты