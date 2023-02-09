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Глава Европарламента призвала дать Киеву истребители и дальнобойные ракеты - РИА Новости, 09.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230209/ukraina-1850824573.html
Глава Европарламента призвала дать Киеву истребители и дальнобойные ракеты
Глава Европарламента призвала дать Киеву истребители и дальнобойные ракеты - РИА Новости, 09.02.2023
Глава Европарламента призвала дать Киеву истребители и дальнобойные ракеты
Глава Европарламента Роберта Метсола на встрече в Брюсселе с Владимиром Зеленским призвала страны ЕС предоставить Украине ракетные системы дальнего действия и... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T13:13
2023-02-09T13:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
европарламент
евросоюз
роберта метсола
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Глава Европарламента Роберта Метсола на встрече в Брюсселе с Владимиром Зеленским призвала страны ЕС предоставить Украине ракетные системы дальнего действия и истребители.Зеленский прибыл в четверг в Брюссель для участия в саммите ЕС, где будут обсуждать увеличение военной, политической и финансовой поддержки Киеву. Он также выступит с обращением в Европарламенте."Страны ЕС должны предусмотреть в качестве следующего шага поставки ракетных систем дальнего действия и истребителей, в которых вы нуждаетесь, чтобы защитить свободу", - сказала Метсола.
https://ria.ru/20230209/istrebiteli-1850802400.html
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в мире, украина, европарламент, евросоюз, роберта метсола, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европарламент, Евросоюз, Роберта Метсола, Владимир Зеленский, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:13 09.02.2023 (обновлено: 13:33 09.02.2023)
 
Глава Европарламента призвала дать Киеву истребители и дальнобойные ракеты

Глава Европарламента Метсола призвала дать Украине истребители и дальнобойные ракеты

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского парламента Роберта Метсола во время встречи в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского парламента Роберта Метсола во время встречи в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского парламента Роберта Метсола во время встречи в Брюсселе
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Глава Европарламента Роберта Метсола на встрече в Брюсселе с Владимиром Зеленским призвала страны ЕС предоставить Украине ракетные системы дальнего действия и истребители.
Зеленский прибыл в четверг в Брюссель для участия в саммите ЕС, где будут обсуждать увеличение военной, политической и финансовой поддержки Киеву. Он также выступит с обращением в Европарламенте.
"Страны ЕС должны предусмотреть в качестве следующего шага поставки ракетных систем дальнего действия и истребителей, в которых вы нуждаетесь, чтобы защитить свободу", - сказала Метсола.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Париже - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
12:37Специальная военная операция на Украине
Макрон заявил, что не обсуждал с Зеленским поставку истребителей
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвропарламентЕвросоюзРоберта МетсолаВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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