https://ria.ru/20230209/ukraina-1850824573.html

Глава Европарламента призвала дать Киеву истребители и дальнобойные ракеты

Глава Европарламента призвала дать Киеву истребители и дальнобойные ракеты - РИА Новости, 09.02.2023

Глава Европарламента призвала дать Киеву истребители и дальнобойные ракеты

Глава Европарламента Роберта Метсола на встрече в Брюсселе с Владимиром Зеленским призвала страны ЕС предоставить Украине ракетные системы дальнего действия и... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T13:13

2023-02-09T13:13

2023-02-09T13:33

специальная военная операция на украине

в мире

украина

европарламент

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роберта метсола

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Глава Европарламента Роберта Метсола на встрече в Брюсселе с Владимиром Зеленским призвала страны ЕС предоставить Украине ракетные системы дальнего действия и истребители.Зеленский прибыл в четверг в Брюссель для участия в саммите ЕС, где будут обсуждать увеличение военной, политической и финансовой поддержки Киеву. Он также выступит с обращением в Европарламенте."Страны ЕС должны предусмотреть в качестве следующего шага поставки ракетных систем дальнего действия и истребителей, в которых вы нуждаетесь, чтобы защитить свободу", - сказала Метсола.

https://ria.ru/20230209/istrebiteli-1850802400.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, европарламент, евросоюз, роберта метсола, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр