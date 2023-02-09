10:21 09.02.2023 (обновлено: 11:11 09.02.2023)
Британский актер и телеведущий назвал Украину испытательным полигоном США
Британский актер и телеведущий Рассел Бренд назвал Украину испытательным полигоном США
Украинские военные роют окопы возле Артемовска. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Запад использует Украину сугубо для реализации своих планов, заявил британский актер и телеведущий Рассел Бренд в обращении на своем YouTube-канале.
"Сейчас нам предлагают не только превратить эту страну в полигон для испытания оружия с перспективой прибылей для американского ВПК, но и сделать из Украины экспериментальную площадку для обкатки любимых глобалистских штучек — массовой слежки, цифровой идентификации, цифровой валюты Центробанка", — объяснил он.
Как считает телеведущий, по итогу Киев проиграет, а США в целом будет наплевать на украинский народ.
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Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Еще прошлой весной Москва направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для России.
Во внешнеполитическом ведомстве также заявляли, что страны альянса "играют с огнем", поставляя оружие. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины военной техникой со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.