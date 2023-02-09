https://ria.ru/20230209/ukraina-1850740508.html

Британский актер и телеведущий назвал Украину испытательным полигоном США

Британский актер и телеведущий назвал Украину испытательным полигоном США - РИА Новости, 09.02.2023

Британский актер и телеведущий назвал Украину испытательным полигоном США

Запад использует Украину сугубо для реализации своих планов, заявил британский актер и телеведущий Рассел Бренд в обращении на своем YouTube-канале. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T10:21

2023-02-09T10:21

2023-02-09T11:11

в мире

украина

киев

сша

технологии

нато

blackrock

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850278322_0:102:3072:1829_1920x0_80_0_0_0ea2573d4e18d664d0709c969f889ddb.jpg

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Запад использует Украину сугубо для реализации своих планов, заявил британский актер и телеведущий Рассел Бренд в обращении на своем YouTube-канале.Как считает телеведущий, по итогу Киев проиграет, а США в целом будет наплевать на украинский народ.Рассел Бренд уже неоднократно высказывался по поводу украинского конфликта. Так, он заявлял, что страны Запада поддерживают нацистский режим на Украине. По словам актера, расширение НАТО всегда рассматривалось Россией как красная черта, но США все равно пытаются переступить через нее.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Еще прошлой весной Москва направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве также заявляли, что страны альянса "играют с огнем", поставляя оружие. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины военной техникой со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.

https://ria.ru/20230208/sanktsii-1850626115.html

https://ria.ru/20230208/ukraina-1850645625.html

украина

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, сша, технологии, нато, blackrock