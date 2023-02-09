https://ria.ru/20230209/twitter-1850793540.html

Турция восстановила доступ к Twitter

Турция восстановила доступ к Twitter - РИА Новости, 09.02.2023

Турция восстановила доступ к Twitter

Социальная сеть Twitter стала вновь доступной в Турции в четверг после встречи властей с представителями компании по вопросу дезинформации о землетрясениях в... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T12:16

2023-02-09T12:16

2023-02-09T12:16

в мире

технологии

турция

илон маск

twitter

сильное землетрясение в турции и сирии

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СТАМБУЛ, 9 фев – РИА Новости. Социальная сеть Twitter стала вновь доступной в Турции в четверг после встречи властей с представителями компании по вопросу дезинформации о землетрясениях в стране, опубликованной рядом пользователей сети, передает корреспондент РИА Новости. Проблемы с доступом начались в среду около 16.00, к полудню четверга соцсеть доступна без VPN и других ухищрений. Алтун сообщил, что турецкие власти провели с представителями Twitter "продуктивную встречу". "Благодарим Twitter за сотрудничество и обещание поддержать усилия Турции по борьбе с дезинформацией", - написал глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун в Twitter, отвечая на твит владельца сети Илона Маска о том, что турецкие власти оповестили компанию о восстановлении доступа к соцсети на территории страны. Согласно сообщению Управления безопасности минсвязи Турции, в связи с публикацией провокационных и оскорбительных сообщений по поводу землетрясений задержан 31 человек, девять уже арестованы, закрыты более 270 аккаунтов. В среду вечером замминистра транспорта и инфраструктуры Турции Омер Саян провел видеоконференцию с представителями регионального руководства соцсети, где напомнил компании об обязанности "бороться с дезинформацией, способной вызвать панику и хаос в обществе", сообщили местные СМИ. Турецкие власти неоднократно ограничивали доступ к Twitter, в частности, в 2020 году соцсеть была заблокирована из-за отказа выполнить условие закона, требовавшего открыть представительство в Турции, после открытия офиса Twitter был разблокирован. В конце января глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун призвал Маска раскрыть данные о вмешательстве в политическую жизнь Турции в прошлом с помощью Twitter.

https://ria.ru/20230206/mask-1849937041.html

https://ria.ru/20230209/turtsiya-1850733559.html

https://ria.ru/20230208/microsoft-1850483265.html

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в мире, технологии, турция, илон маск, twitter, сильное землетрясение в турции и сирии