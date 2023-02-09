https://ria.ru/20230209/turtsiya-1850720322.html

Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 12 873 человек

Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 12 873 человек - РИА Новости, 09.02.2023

Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 12 873 человек

Число погибших при землетрясении в Турции выросло почти до 13 тысяч, заявило турецкое управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD). РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T08:58

2023-02-09T08:58

2023-02-09T13:29

в мире

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 9 фев — РИА Новости. Число погибших при землетрясении в Турции выросло почти до 13 тысяч, заявило турецкое управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD)."По последним данным, число погибших составляет 12 873 человека, раненых — 62 937", — говорится в релизе.Ранее сообщалось о 12 391 погибшем и 62 914 пострадавших.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новое мощное землетрясение. Подземные толчки ощущались в центре страны и в следующие дни.В Турции объявлен семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли более 1200 человек, пострадали свыше двух тысяч.

турция

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии