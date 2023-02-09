https://ria.ru/20230209/turtsiya-1850701785.html

Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 12 391

Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 12 391 - РИА Новости, 09.02.2023

Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 12 391

Число погибших в Турции в результате землетрясения увеличилось до 12 391 человека, передает местное агентство Anadolu со ссылкой на Управление по чрезвычайным... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T03:48

2023-02-09T03:48

2023-02-09T04:30

сильное землетрясение в турции и сирии

в мире

турция

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Число погибших в Турции в результате землетрясения увеличилось до 12 391 человека, передает местное агентство Anadolu со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD).Газета Hurriyet со ссылкой на это же ведомство указывает, что количество пострадавших почти достигло 63 тысяч человек.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. Как отмечал Эрдоган, оно стало самым сильным с 1939 года. Затем последовали три десятка афтершоков, а в середине дня — еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки продолжаются в Турции уже три дня.В стране объявлен семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли более 1200 человек, пострадали свыше двух тысяч.

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сильное землетрясение в турции и сирии, в мире, турция