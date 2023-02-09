Ученый объяснил, почему в Черном море не произошло цунами

ВЛАДИВОСТОК, 9 фев - РИА Новости. Землетрясение, которое случилось в Турции, не могло вызвать цунами в акватории Чёрного моря, специалисты его не фиксировали, сообщил РИА Новости сотрудник информационно-обрабатывающего центра "Владивосток", службы предупреждения о цунами Петр Горелов. Турецкий телеканал NTV ранее сообщил, что уровень моря поднялся в турецком Искендеруне после землетрясения, затоплены дороги, жители и рабочие эвакуированы. Также были эвакуированы торговые объекты и банки. "Землетрясение, которое случилось в Турции, не может вызвать цунами в акватории Чёрного моря, так как оно произошло в континентальной части. Эпицентр был далеко от побережья...", - сообщил Горелов. Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Оно, по словам президента страны Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, число погибших составляет 9057 человек, раненых почти 53 тысячи. Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца. Согласно последним данным минздрава Сирии, число погибших в стране в результате землетрясения превысило 1,2 тысячи, пострадали более 2 тысяч человек. Идет разбор завалов.
ВЛАДИВОСТОК, 9 фев - РИА Новости. Землетрясение, которое случилось в Турции, не могло вызвать цунами в акватории Чёрного моря, специалисты его не фиксировали, сообщил РИА Новости сотрудник информационно-обрабатывающего центра "Владивосток", службы предупреждения о цунами Петр Горелов.
Турецкий телеканал NTV ранее сообщил, что уровень моря поднялся в турецком Искендеруне после землетрясения, затоплены дороги, жители и рабочие эвакуированы. Также были эвакуированы торговые объекты и банки.
"Землетрясение, которое случилось в Турции, не может вызвать цунами в акватории Чёрного моря, так как оно произошло в континентальной части. Эпицентр был далеко от побережья...", - сообщил Горелов.
Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Оно, по словам президента страны Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, число погибших составляет 9057 человек, раненых почти 53 тысячи. Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
Согласно последним данным минздрава Сирии, число погибших в стране в результате землетрясения превысило 1,2 тысячи, пострадали более 2 тысяч человек. Идет разбор завалов.
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