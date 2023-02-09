https://ria.ru/20230209/tsunami-1850702485.html

Ученый объяснил, почему в Черном море не произошло цунами

Ученый объяснил, почему в Черном море не произошло цунами - РИА Новости, 09.02.2023

Ученый объяснил, почему в Черном море не произошло цунами

Землетрясение, которое случилось в Турции, не могло вызвать цунами в акватории Чёрного моря, специалисты его не фиксировали, сообщил РИА Новости сотрудник... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T04:14

2023-02-09T04:14

2023-02-09T04:14

сильное землетрясение в турции и сирии

в мире

черное море

турция

сирия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762996871_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_37449d52eb5b2171a54b50a6bd2301f3.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 9 фев - РИА Новости. Землетрясение, которое случилось в Турции, не могло вызвать цунами в акватории Чёрного моря, специалисты его не фиксировали, сообщил РИА Новости сотрудник информационно-обрабатывающего центра "Владивосток", службы предупреждения о цунами Петр Горелов. Турецкий телеканал NTV ранее сообщил, что уровень моря поднялся в турецком Искендеруне после землетрясения, затоплены дороги, жители и рабочие эвакуированы. Также были эвакуированы торговые объекты и банки. "Землетрясение, которое случилось в Турции, не может вызвать цунами в акватории Чёрного моря, так как оно произошло в континентальной части. Эпицентр был далеко от побережья...", - сообщил Горелов. Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Оно, по словам президента страны Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, число погибших составляет 9057 человек, раненых почти 53 тысячи. Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца. Согласно последним данным минздрава Сирии, число погибших в стране в результате землетрясения превысило 1,2 тысячи, пострадали более 2 тысяч человек. Идет разбор завалов.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

черное море

турция

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сильное землетрясение в турции и сирии, в мире, черное море, турция, сирия