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В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230209/trevoga-1850991598.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.02.2023
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины и на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области, следует из данных онлайн-карты украинского... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T23:30
2023-02-09T23:30
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
киев
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины и на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области, следует из данных онлайн-карты украинского минцифры. Согласно данным ресурса, тревога звучит в Сумской, Полтавской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины. Кроме того, сообщается о сиренах на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
донецкая народная республика
украина
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в мире, жкх, киев, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Киев, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы РФ
23:30 09.02.2023
 
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины и на подконтрольных Киеву территориях объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг . Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины и на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области, следует из данных онлайн-карты украинского минцифры.
Согласно данным ресурса, тревога звучит в Сумской, Полтавской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины. Кроме того, сообщается о сиренах на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХКиевДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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