https://ria.ru/20230209/travma-1850730255.html

Женщина сломала позвоночник при обрушении дома в Новосибирске

Женщина сломала позвоночник при обрушении дома в Новосибирске - РИА Новости, 09.02.2023

Женщина сломала позвоночник при обрушении дома в Новосибирске

Одна из пострадавших при частичном обрушении дома в Новосибирске госпитализирована с переломом позвоночника, у другой женщины тяжелая травма лица, сообщил... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T09:35

2023-02-09T09:35

2023-02-09T12:02

происшествия

новосибирск

взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске

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НОВОСИБИРСК, 9 фев – РИА Новости. Одна из пострадавших при частичном обрушении дома в Новосибирске госпитализирована с переломом позвоночника, у другой женщины тяжелая травма лица, сообщил главврач горбольницы №1 Юрий Бравве. Утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух подъездов четырехподъездного пятиэтажного дома. Разрушены около 30 квартир. По последним данным, один человек погиб и 11 пострадали. Ведется разбор завалов. "В горбольницу №1 поступило четыре пациента среднего возраста. Три женщины и один мужчина. Одна пациентка с переломом позвоночника, одна пациентка с тяжелой травмой лица. Госпитализированы, их обследуют и оперируют", - рассказал врач в эфире телеканала "Россия 24". Он уточнил, что еще двоим пациентам помощь оказали на амбулаторном этапе, с большой вероятностью их отпустят домой. "Все операционные раскрыты, весь персонал на месте. Запас по медикаментам, шовными и перевязочным материалам в полном объеме", - добавил Бравве.

https://ria.ru/20230209/vzryv-1850729836.html

новосибирск

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происшествия, новосибирск, взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске