https://ria.ru/20230209/traur-1850946907.html

Новосибирская область объявила траур после взрыва в жилом доме

Новосибирская область объявила траур после взрыва в жилом доме - РИА Новости, 09.02.2023

Новосибирская область объявила траур после взрыва в жилом доме

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил 10 февраля днем траура по погибшим при частичном обрушении дома, говорится в его сообщении в... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T18:26

2023-02-09T18:26

2023-02-09T19:38

новосибирская область

россия

взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске

андрей травников

новосибирск

происшествия

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил 10 февраля днем траура по погибшим при частичном обрушении дома, говорится в его сообщении в Telegram-канале."Завтра, 10 февраля, на территории Новосибирской области объявляется день траура", — написал он.Глава региона выразил соболезнования родственникам погибших.В четверг в Новосибирске произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной около 08:00 по местному времени. По последним данным, погибли 12 человек, как минимум 11 пострадали. В доме обрушились два подъезда, разрушены 30 квартир. Ведется разбор завалов. Основная версия произошедшего — нарушение правил обслуживания и эксплуатации газового оборудования.Как удалось выяснить СК, несколько дней назад двое жителей Омской области, представившись сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис", выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах этого дома. Они задержаны, следователи обратится в суд с просьбой об их аресте. Возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20230209/gaz-1850710501.html

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