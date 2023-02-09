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Путин выразил соболезнования семьям погибших при взрыве газа в Новосибирске - РИА Новости, 09.02.2023
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Путин выразил соболезнования семьям погибших при взрыве газа в Новосибирске
Путин выразил соболезнования семьям погибших при взрыве газа в Новосибирске - РИА Новости, 09.02.2023
Путин выразил соболезнования семьям погибших при взрыве газа в Новосибирске
Президент РФ Владимир Путин назвал трагедией взрыв газа в жилом доме в Новосибирске и выразил соболезнования семьям погибших, а также пожелал скорейшего... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T18:20
2023-02-09T18:30
новосибирск
взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске
россия
владимир путин
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал трагедией взрыв газа в жилом доме в Новосибирске и выразил соболезнования семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим."У нас мероприятие вроде бы торжественное, не вроде бы, а да, открытие аэропорта. Но у вас, к сожалению огромному, трагедия большая произошла, связанная со взрывом газа. Руководитель МЧС сейчас должен находиться там, на месте событий", - сказал Путин на открытии объектов гражданской авиации.Он добавил, что осведомлен, что губернатор Андрей Травников занимается данным происшествием "с первых минут".Утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух подъездов четырехподъездного пятиэтажного дома. Разрушены около 30 квартир. Ведется разбор завалов. По последним данным областного минздрава, погибли восемь человек.В четверг СУСК России по Новосибирской области сообщило, что по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержаны два жителя Омской области, которые за несколько дней до частичного обрушения дома в Новосибирске производили обслуживание газовых плит. По данным ведомства, подозреваемые, представляясь сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис", выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной в Новосибирске.
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новосибирск, взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске, россия, владимир путин
Новосибирск, Взрыв газа в пятиэтажке в Новосибирске, Россия, Владимир Путин
18:20 09.02.2023 (обновлено: 18:30 09.02.2023)
 
Путин выразил соболезнования семьям погибших при взрыве газа в Новосибирске

Путин назвал трагедией взрыв газа в Новосибирске и выразил соболезнования семьям погибших

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал трагедией взрыв газа в жилом доме в Новосибирске и выразил соболезнования семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
"У нас мероприятие вроде бы торжественное, не вроде бы, а да, открытие аэропорта. Но у вас, к сожалению огромному, трагедия большая произошла, связанная со взрывом газа. Руководитель МЧС сейчас должен находиться там, на месте событий", - сказал Путин на открытии объектов гражданской авиации.
Спасатели на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
Вчера, 11:20
Стала известна причина обрушения дома в Новосибирске
Он добавил, что осведомлен, что губернатор Андрей Травников занимается данным происшествием "с первых минут".
"После участия в сегодняшней презентации аэропорта вы вернетесь к этой работе. Я и все, кто здесь сегодня собрался, мы выражаем искренние соболезнования всем пострадавшим, семьям пострадавших. И желаем выздоровления всем, кто в этом нуждается, получил травмы какие-то", - заключил глава государства.
Утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух подъездов четырехподъездного пятиэтажного дома. Разрушены около 30 квартир. Ведется разбор завалов. По последним данным областного минздрава, погибли восемь человек.
В четверг СУСК России по Новосибирской области сообщило, что по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержаны два жителя Омской области, которые за несколько дней до частичного обрушения дома в Новосибирске производили обслуживание газовых плит. По данным ведомства, подозреваемые, представляясь сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис", выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной в Новосибирске.
Взрыв газа в Новосибирске
© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

Взрыв прогремел в пятиэтажном доме на Линейной улице около восьми утра по местному времени.

Спасатели на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
1 из 12

Взрыв прогремел в пятиэтажном доме на Линейной улице около восьми утра по местному времени.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

Начался пожар, в результате которого обрушились два подъезда дома.

Спасатели на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
2 из 12

Начался пожар, в результате которого обрушились два подъезда дома.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

Погибли 12 человек. Еще девять находятся в больницах, двое — в тяжелом состоянии.

Взрыв газа в жилом доме в Новосибирске
3 из 12

Погибли 12 человек. Еще девять находятся в больницах, двое — в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

Всего в доме прописаны больше ста человек.

На месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
4 из 12

Всего в доме прописаны больше ста человек.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

На месте происшествия развернули спасательные работы.

Спасатели на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
5 из 12

На месте происшествия развернули спасательные работы.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
© Фото : МЧС РФ

Для разбора завалов спасатели применяют тяжелую инженерную технику.

Спасатели на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
6 из 12

Для разбора завалов спасатели применяют тяжелую инженерную технику.

© Фото : МЧС РФ
© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

Это позволяет сдвигать рухнувшие конструкции, под которыми могут находиться люди, и расчищать территорию для подъезда спецмашин.

Спасатели на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
7 из 12

Это позволяет сдвигать рухнувшие конструкции, под которыми могут находиться люди, и расчищать территорию для подъезда спецмашин.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Спасатель на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
8 из 12

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

В качестве основной версии случившегося рассматривают нарушение правил пользования газовым оборудованием.

Спасатели на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
9 из 12

В качестве основной версии случившегося рассматривают нарушение правил пользования газовым оборудованием.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

Для жильцов пострадавшего дома оборудовали пункт временного размещения.

Женщина обнимает спасателя на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
10 из 12

Для жильцов пострадавшего дома оборудовали пункт временного размещения.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

Всех потерявших жилье людей обещают в ближайшее время переселить и выплатить им компенсации.

На месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
11 из 12

Всех потерявших жилье людей обещают в ближайшее время переселить и выплатить им компенсации.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанк

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил 10 февраля днем траура в связи с гибелью людей.

Спасатели на месте взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
12 из 12

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил 10 февраля днем траура в связи с гибелью людей.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
1 из 12

Взрыв прогремел в пятиэтажном доме на Линейной улице около восьми утра по местному времени.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
2 из 12

Начался пожар, в результате которого обрушились два подъезда дома.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
3 из 12

Погибли 12 человек. Еще девять находятся в больницах, двое — в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
4 из 12

Всего в доме прописаны больше ста человек.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
5 из 12

На месте происшествия развернули спасательные работы.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
6 из 12

Для разбора завалов спасатели применяют тяжелую инженерную технику.

© Фото : МЧС РФ
7 из 12

Это позволяет сдвигать рухнувшие конструкции, под которыми могут находиться люди, и расчищать территорию для подъезда спецмашин.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
8 из 12

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
9 из 12

В качестве основной версии случившегося рассматривают нарушение правил пользования газовым оборудованием.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
10 из 12

Для жильцов пострадавшего дома оборудовали пункт временного размещения.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
11 из 12

Всех потерявших жилье людей обещают в ближайшее время переселить и выплатить им компенсации.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
12 из 12

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил 10 февраля днем траура в связи с гибелью людей.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
 
НовосибирскВзрыв газа в пятиэтажке в НовосибирскеРоссияВладимир Путин
 
 
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