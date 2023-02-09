https://ria.ru/20230209/tragediya-1850945352.html

Путин выразил соболезнования семьям погибших при взрыве газа в Новосибирске

Путин выразил соболезнования семьям погибших при взрыве газа в Новосибирске - РИА Новости, 09.02.2023

Путин выразил соболезнования семьям погибших при взрыве газа в Новосибирске

Президент РФ Владимир Путин назвал трагедией взрыв газа в жилом доме в Новосибирске и выразил соболезнования семьям погибших, а также пожелал скорейшего... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T18:20

2023-02-09T18:20

2023-02-09T18:30

новосибирск

взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске

россия

владимир путин

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал трагедией взрыв газа в жилом доме в Новосибирске и выразил соболезнования семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим."У нас мероприятие вроде бы торжественное, не вроде бы, а да, открытие аэропорта. Но у вас, к сожалению огромному, трагедия большая произошла, связанная со взрывом газа. Руководитель МЧС сейчас должен находиться там, на месте событий", - сказал Путин на открытии объектов гражданской авиации.Он добавил, что осведомлен, что губернатор Андрей Травников занимается данным происшествием "с первых минут".Утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух подъездов четырехподъездного пятиэтажного дома. Разрушены около 30 квартир. Ведется разбор завалов. По последним данным областного минздрава, погибли восемь человек.В четверг СУСК России по Новосибирской области сообщило, что по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержаны два жителя Омской области, которые за несколько дней до частичного обрушения дома в Новосибирске производили обслуживание газовых плит. По данным ведомства, подозреваемые, представляясь сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис", выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной в Новосибирске.

https://ria.ru/20230209/novosibirsk-1850768439.html

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новосибирск, взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске, россия, владимир путин