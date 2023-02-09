https://ria.ru/20230209/tailand-1850503679.html
В Таиланде летом начнет работу первый сервис гидросамолетов
В Таиланде летом начнет работу первый сервис гидросамолетов - РИА Новости, 09.02.2023
В Таиланде летом начнет работу первый сервис гидросамолетов
Первая в Таиланде компания с авиапарком гидросамолетов Siam Seaplane начнет работу этим летом, сообщил директор перевозчика Деннис Келлер. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T02:38
2023-02-09T02:38
2023-02-09T02:38
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Первая в Таиланде компания с авиапарком гидросамолетов Siam Seaplane начнет работу этим летом, сообщил директор перевозчика Деннис Келлер. "Таиланд входит в десятку лучших туристических направлений в мире и обладает обширной береговой линией. Мы предлагаем продукт премиум-класса, который Таиланд до сих пор упускал из виду", — заявил Келлер авиационному журналу Airways. По словам директора компании, Siam Seaplane установила партнерские отношения с 60 роскошными отелями и курортами Таиланда, включая Intercontinental и Four Seasons. Келлер отметил, что основной площадкой авиакомпании будет Бангкок. Отправляясь оттуда, гидросамолеты будут облетать весь Сиамский залив, в том числе такие популярные направления, как остров Самуи. "Для дальнейшего расширения деятельности мы рассматриваем соседние с Таиландом страны, такие как Камбоджа и Индонезия. Мы также видели спрос со стороны Мьянмы, однако там пока сложная политическая ситуация", — отметил собеседник.
https://ria.ru/20230207/pattayya-1849480638.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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туризм, новости - туризм, таиланд, бангкок
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Бангкок
В Таиланде летом начнет работу первый сервис гидросамолетов
В Таиланде можно будет попасть на острова и в соседние страны на гидросамолете