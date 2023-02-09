https://ria.ru/20230209/tailand-1850503679.html

В Таиланде летом начнет работу первый сервис гидросамолетов

В Таиланде летом начнет работу первый сервис гидросамолетов - РИА Новости, 09.02.2023

В Таиланде летом начнет работу первый сервис гидросамолетов

Первая в Таиланде компания с авиапарком гидросамолетов Siam Seaplane начнет работу этим летом, сообщил директор перевозчика Деннис Келлер. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T02:38

2023-02-09T02:38

2023-02-09T02:38

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Первая в Таиланде компания с авиапарком гидросамолетов Siam Seaplane начнет работу этим летом, сообщил директор перевозчика Деннис Келлер. "Таиланд входит в десятку лучших туристических направлений в мире и обладает обширной береговой линией. Мы предлагаем продукт премиум-класса, который Таиланд до сих пор упускал из виду", — заявил Келлер авиационному журналу Airways. По словам директора компании, Siam Seaplane установила партнерские отношения с 60 роскошными отелями и курортами Таиланда, включая Intercontinental и Four Seasons. Келлер отметил, что основной площадкой авиакомпании будет Бангкок. Отправляясь оттуда, гидросамолеты будут облетать весь Сиамский залив, в том числе такие популярные направления, как остров Самуи. "Для дальнейшего расширения деятельности мы рассматриваем соседние с Таиландом страны, такие как Камбоджа и Индонезия. Мы также видели спрос со стороны Мьянмы, однако там пока сложная политическая ситуация", — отметил собеседник.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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