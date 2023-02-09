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Рябков заявил, что СВПД "находится в палате интенсивной терапии" - РИА Новости, 09.02.2023
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Рябков заявил, что СВПД "находится в палате интенсивной терапии"
Рябков заявил, что СВПД "находится в палате интенсивной терапии" - РИА Новости, 09.02.2023
Рябков заявил, что СВПД "находится в палате интенсивной терапии"
Нельзя говорить о том, что СВПД похоронен, но он "находится в палате интенсивной терапии", участники соглашения периодически подтверждают приверженность... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T12:34
2023-02-09T12:50
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
россия
сергей рябков
сша
рафаэль гросси
магатэ
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Нельзя говорить о том, что СВПД похоронен, но он "находится в палате интенсивной терапии", участники соглашения периодически подтверждают приверженность заложенным в него базовым принципам, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я бы не сказал, что СВПД похоронен, он находится в палате интенсивной терапии, участники этого соглашения периодически подтверждают свою приверженность заложенным в него базовым пониманиям, которые успешно помогали обеспечивать стабильность и укрепляли в том числе региональную безопасность до момента одностороннего, вызывающего выхода США из упомянутого соглашения... В отношении СВПД не все потеряно. На наш взгляд, разумной и здравой альтернативы этой договоренности не существует", - сказал Рябков в ходе пресс-конференции, приуроченной ко Дню дипломатического работника и организованной медиагруппой "Россия сегодня".Он добавил, что тема СВПД будет в том числе обсуждаться с посещающим Россию гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси."Мы рассчитываем на углубленный разговор с ним не только по тематике создания зоны защиты вокруг ЗАЭС, находящейся в российской юрисдикции и являющейся объектом, безопасность которого обеспечивает российская сторона, но и по другим аспектам работы с агентством, разговор предстоит очень заинтересованный", - добавил Рябков.
https://ria.ru/20230208/ulyanov-1850442298.html
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, сергей рябков, сша, рафаэль гросси, магатэ
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Россия, Сергей Рябков, США, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
12:34 09.02.2023 (обновлено: 12:50 09.02.2023)
 
Рябков заявил, что СВПД "находится в палате интенсивной терапии"

Замглавы МИД России Рябков: СВПД не похоронен, но "находится в палате интенсивной терапии"

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / МИД РФ
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Нельзя говорить о том, что СВПД похоронен, но он "находится в палате интенсивной терапии", участники соглашения периодически подтверждают приверженность заложенным в него базовым принципам, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я бы не сказал, что СВПД похоронен, он находится в палате интенсивной терапии, участники этого соглашения периодически подтверждают свою приверженность заложенным в него базовым пониманиям, которые успешно помогали обеспечивать стабильность и укрепляли в том числе региональную безопасность до момента одностороннего, вызывающего выхода США из упомянутого соглашения... В отношении СВПД не все потеряно. На наш взгляд, разумной и здравой альтернативы этой договоренности не существует", - сказал Рябков в ходе пресс-конференции, приуроченной ко Дню дипломатического работника и организованной медиагруппой "Россия сегодня".
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
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Постпред России предупредил о неконтролируемой эскалации из-за СВПД
Он добавил, что тема СВПД будет в том числе обсуждаться с посещающим Россию гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
"Мы рассчитываем на углубленный разговор с ним не только по тематике создания зоны защиты вокруг ЗАЭС, находящейся в российской юрисдикции и являющейся объектом, безопасность которого обеспечивает российская сторона, но и по другим аспектам работы с агентством, разговор предстоит очень заинтересованный", - добавил Рябков.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреРоссияСергей РябковСШАРафаэль ГроссиМАГАТЭ
 
 
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