https://ria.ru/20230209/svpd-1850801696.html

Рябков заявил, что СВПД "находится в палате интенсивной терапии"

Рябков заявил, что СВПД "находится в палате интенсивной терапии" - РИА Новости, 09.02.2023

Рябков заявил, что СВПД "находится в палате интенсивной терапии"

Нельзя говорить о том, что СВПД похоронен, но он "находится в палате интенсивной терапии", участники соглашения периодически подтверждают приверженность... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T12:34

2023-02-09T12:34

2023-02-09T12:50

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

россия

сергей рябков

сша

рафаэль гросси

магатэ

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Нельзя говорить о том, что СВПД похоронен, но он "находится в палате интенсивной терапии", участники соглашения периодически подтверждают приверженность заложенным в него базовым принципам, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я бы не сказал, что СВПД похоронен, он находится в палате интенсивной терапии, участники этого соглашения периодически подтверждают свою приверженность заложенным в него базовым пониманиям, которые успешно помогали обеспечивать стабильность и укрепляли в том числе региональную безопасность до момента одностороннего, вызывающего выхода США из упомянутого соглашения... В отношении СВПД не все потеряно. На наш взгляд, разумной и здравой альтернативы этой договоренности не существует", - сказал Рябков в ходе пресс-конференции, приуроченной ко Дню дипломатического работника и организованной медиагруппой "Россия сегодня".Он добавил, что тема СВПД будет в том числе обсуждаться с посещающим Россию гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси."Мы рассчитываем на углубленный разговор с ним не только по тематике создания зоны защиты вокруг ЗАЭС, находящейся в российской юрисдикции и являющейся объектом, безопасность которого обеспечивает российская сторона, но и по другим аспектам работы с агентством, разговор предстоит очень заинтересованный", - добавил Рябков.

https://ria.ru/20230208/ulyanov-1850442298.html

https://ria.ru/20230206/svpd-1850103408.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

совместный всеобъемлющий план действий (свпд), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, сергей рябков, сша, рафаэль гросси, магатэ