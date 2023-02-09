12:34 09.02.2023 (обновлено: 12:50 09.02.2023)
Рябков заявил, что СВПД "находится в палате интенсивной терапии"
Замглавы МИД России Рябков: СВПД не похоронен, но "находится в палате интенсивной терапии"
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Нельзя говорить о том, что СВПД похоронен, но он "находится в палате интенсивной терапии", участники соглашения периодически подтверждают приверженность заложенным в него базовым принципам, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я бы не сказал, что СВПД похоронен, он находится в палате интенсивной терапии, участники этого соглашения периодически подтверждают свою приверженность заложенным в него базовым пониманиям, которые успешно помогали обеспечивать стабильность и укрепляли в том числе региональную безопасность до момента одностороннего, вызывающего выхода США из упомянутого соглашения... В отношении СВПД не все потеряно. На наш взгляд, разумной и здравой альтернативы этой договоренности не существует", - сказал Рябков в ходе пресс-конференции, приуроченной ко Дню дипломатического работника и организованной медиагруппой "Россия сегодня".
Он добавил, что тема СВПД будет в том числе обсуждаться с посещающим Россию гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
"Мы рассчитываем на углубленный разговор с ним не только по тематике создания зоны защиты вокруг ЗАЭС, находящейся в российской юрисдикции и являющейся объектом, безопасность которого обеспечивает российская сторона, но и по другим аспектам работы с агентством, разговор предстоит очень заинтересованный", - добавил Рябков.