Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 9 февраля: Зеленский снова требует истребители - РИА Новости, 09.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230209/spetsoperatsiya-1850985462.html
Спецоперация, 9 февраля: Зеленский снова требует истребители
Спецоперация, 9 февраля: Зеленский снова требует истребители - РИА Новости, 09.02.2023
Спецоперация, 9 февраля: Зеленский снова требует истребители
Владимир Зеленский признался в интервью Spiegel, что заявлял канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону о "невыполнимости" Минских... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T23:09
2023-02-09T23:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
брюссель
владимир зеленский
эммануэль макрон
урсула фон дер ляйен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850924741_0:103:3078:1834_1920x0_80_0_0_3d88f02b2562c49f7e09f64ae94ed220.jpg
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский признался в интервью Spiegel, что заявлял канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону о "невыполнимости" Минских соглашений и не планировал им следовать. Реакцией лидеров, по его словам, было удивление и раздражение.Зеленский утверждает, что сказал то же самое Владимиру Путину на их первой и последней встрече в "нормандском" формате в 2019 году. Ход операции Как сообщило Минобороны, украинские войска на Купянском и Краснолиманском направлениях потеряли за сутки около 140 военнослужащих, на Донецком направлении в - до 90 человек, 10 единиц техники, а также четыре склада боеприпасов. На Южно-донецком направлении уничтожено свыше 85 украинских военных, 10 единиц техники, а также склад боеприпасов в районе Угледара. Истребители На "смотринах" на заседании Европарламента в Брюсселе украинский лидер потребовал от ЕС дальнобойные ракетные системы, а также истребители. В Европе его просьбу встретили довольно прохладно, об обратном сообщили только инсайды из администрации украинского президента.Так, глава Европарламента Роберта Метсола призвала страны ЕС предоставить Украине ракетные системы дальнего действия и истребители, но в канцелярии британского премьера, пишет газета Telegraph, заявили, что Лондон не будет передавать Киеву истребители, если это может сказаться на безопасности самой Британии. Как пишет Блумберг, ни один из европейских лидеров пока не заявил о намерении передать Украине самолеты. Премьер Португалии Антониу Кошта заявил, что у Лиссабона нет "красной линии" в вопросе поставок истребителей на Украину, однако нет и возможностей это сделать - все самолеты сейчас задействованы, а Макрон заявил, что не обсуждал с Зеленским в ходе его визита в Париж поставку Украине истребителей. Лишь глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что вопрос дальнобойного оружия и самолетов "решен", однако позже скорректиовал пост и написал, что он "похоже, может быть решен".По словам зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, в ситуации, когда Украина "клянчит" на Западе оружие, для Москвы естественным будет увеличивать производство различного вооружения, включая современные танки. Санкции Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что на Украине следующие недели и месяцы будут решающими, нужна максимальная помощь, в том числе военная, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в ближайшие дни предложит новый, десятый по счету пакет санкций против России. По ее словам, предложения ЕК по новым санкциям в отношении России будут содержать дополнительные экспортные ограничения объёмом более 10 миллиардов евро. Фон дер Ляйен также отметила, что ЕС по просьбе Зеленского расширит санкции против представителей российских СМИ, а также введет ограничения против ряда политиков и военных.
https://ria.ru/20230209/zapad-1850676957.html
https://ria.ru/20230203/vzryv-1849315743.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850924741_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_4ebe6dd5f4fab0c4c99d7ea99751bdf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, брюссель, владимир зеленский, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, европарламент, еврокомиссия, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Брюссель, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен, Европарламент, Еврокомиссия, Евросоюз
23:09 09.02.2023
 
Спецоперация, 9 февраля: Зеленский снова требует истребители

Зеленский потребовал от Евросоюза дальнобойные ракетные системы и истребители

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский признался в интервью Spiegel, что заявлял канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону о "невыполнимости" Минских соглашений и не планировал им следовать. Реакцией лидеров, по его словам, было удивление и раздражение.
Зеленский утверждает, что сказал то же самое Владимиру Путину на их первой и последней встрече в "нормандском" формате в 2019 году.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
Запад нашел способ победить Россию

Ход операции

Как сообщило Минобороны, украинские войска на Купянском и Краснолиманском направлениях потеряли за сутки около 140 военнослужащих, на Донецком направлении в - до 90 человек, 10 единиц техники, а также четыре склада боеприпасов.
На Южно-донецком направлении уничтожено свыше 85 украинских военных, 10 единиц техники, а также склад боеприпасов в районе Угледара.

Истребители

На "смотринах" на заседании Европарламента в Брюсселе украинский лидер потребовал от ЕС дальнобойные ракетные системы, а также истребители. В Европе его просьбу встретили довольно прохладно, об обратном сообщили только инсайды из администрации украинского президента.
Так, глава Европарламента Роберта Метсола призвала страны ЕС предоставить Украине ракетные системы дальнего действия и истребители, но в канцелярии британского премьера, пишет газета Telegraph, заявили, что Лондон не будет передавать Киеву истребители, если это может сказаться на безопасности самой Британии.
Как пишет Блумберг, ни один из европейских лидеров пока не заявил о намерении передать Украине самолеты. Премьер Португалии Антониу Кошта заявил, что у Лиссабона нет "красной линии" в вопросе поставок истребителей на Украину, однако нет и возможностей это сделать - все самолеты сейчас задействованы, а Макрон заявил, что не обсуждал с Зеленским в ходе его визита в Париж поставку Украине истребителей.
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 08:00
В США предложили устроить России "большой взрыв"
Лишь глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что вопрос дальнобойного оружия и самолетов "решен", однако позже скорректиовал пост и написал, что он "похоже, может быть решен".
По словам зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, в ситуации, когда Украина "клянчит" на Западе оружие, для Москвы естественным будет увеличивать производство различного вооружения, включая современные танки.

Санкции

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что на Украине следующие недели и месяцы будут решающими, нужна максимальная помощь, в том числе военная, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в ближайшие дни предложит новый, десятый по счету пакет санкций против России. По ее словам, предложения ЕК по новым санкциям в отношении России будут содержать дополнительные экспортные ограничения объёмом более 10 миллиардов евро.
Фон дер Ляйен также отметила, что ЕС по просьбе Зеленского расширит санкции против представителей российских СМИ, а также введет ограничения против ряда политиков и военных.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияБрюссельВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронУрсула фон дер ЛяйенЕвропарламентЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала