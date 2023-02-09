https://ria.ru/20230209/spetsoperatsiya-1850985462.html

Спецоперация, 9 февраля: Зеленский снова требует истребители

Спецоперация, 9 февраля: Зеленский снова требует истребители - РИА Новости, 09.02.2023

Спецоперация, 9 февраля: Зеленский снова требует истребители

Владимир Зеленский признался в интервью Spiegel, что заявлял канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону о "невыполнимости" Минских... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T23:09

2023-02-09T23:09

2023-02-09T23:09

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

эммануэль макрон

урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский признался в интервью Spiegel, что заявлял канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону о "невыполнимости" Минских соглашений и не планировал им следовать. Реакцией лидеров, по его словам, было удивление и раздражение.Зеленский утверждает, что сказал то же самое Владимиру Путину на их первой и последней встрече в "нормандском" формате в 2019 году. Ход операции Как сообщило Минобороны, украинские войска на Купянском и Краснолиманском направлениях потеряли за сутки около 140 военнослужащих, на Донецком направлении в - до 90 человек, 10 единиц техники, а также четыре склада боеприпасов. На Южно-донецком направлении уничтожено свыше 85 украинских военных, 10 единиц техники, а также склад боеприпасов в районе Угледара. Истребители На "смотринах" на заседании Европарламента в Брюсселе украинский лидер потребовал от ЕС дальнобойные ракетные системы, а также истребители. В Европе его просьбу встретили довольно прохладно, об обратном сообщили только инсайды из администрации украинского президента.Так, глава Европарламента Роберта Метсола призвала страны ЕС предоставить Украине ракетные системы дальнего действия и истребители, но в канцелярии британского премьера, пишет газета Telegraph, заявили, что Лондон не будет передавать Киеву истребители, если это может сказаться на безопасности самой Британии. Как пишет Блумберг, ни один из европейских лидеров пока не заявил о намерении передать Украине самолеты. Премьер Португалии Антониу Кошта заявил, что у Лиссабона нет "красной линии" в вопросе поставок истребителей на Украину, однако нет и возможностей это сделать - все самолеты сейчас задействованы, а Макрон заявил, что не обсуждал с Зеленским в ходе его визита в Париж поставку Украине истребителей. Лишь глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что вопрос дальнобойного оружия и самолетов "решен", однако позже скорректиовал пост и написал, что он "похоже, может быть решен".По словам зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, в ситуации, когда Украина "клянчит" на Западе оружие, для Москвы естественным будет увеличивать производство различного вооружения, включая современные танки. Санкции Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что на Украине следующие недели и месяцы будут решающими, нужна максимальная помощь, в том числе военная, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в ближайшие дни предложит новый, десятый по счету пакет санкций против России. По ее словам, предложения ЕК по новым санкциям в отношении России будут содержать дополнительные экспортные ограничения объёмом более 10 миллиардов евро. Фон дер Ляйен также отметила, что ЕС по просьбе Зеленского расширит санкции против представителей российских СМИ, а также введет ограничения против ряда политиков и военных.

https://ria.ru/20230209/zapad-1850676957.html

https://ria.ru/20230203/vzryv-1849315743.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

в мире, украина, россия, брюссель, владимир зеленский, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, европарламент, еврокомиссия, евросоюз