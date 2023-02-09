https://ria.ru/20230209/spetsoperatsiya-1850772122.html

Сенатор считает, что Запад намеренно затягивает спецоперацию на Украине

Сенатор считает, что Запад намеренно затягивает спецоперацию на Украине - РИА Новости, 09.02.2023

Сенатор считает, что Запад намеренно затягивает спецоперацию на Украине

Откликаясь на украинские просьбы поставить оружие, Запад искусственно затягивает проведение боевых действий в зоне спецоперации, заявил глава оборонного... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T11:30

2023-02-09T11:30

2023-02-09T11:31

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

нато

совет федерации рф

виктор бондарев

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153227/21/1532272121_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_bfbf5720d33b20c841ce0b0c7457d12b.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Откликаясь на украинские просьбы поставить оружие, Запад искусственно затягивает проведение боевых действий в зоне спецоперации, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. Он полагает, что хотя бы из соображений рационализма англичане отклонят просьбу Киева о поставках авиации. "Западная Европа и США искусственно затягивают боевые действия в зоне СВО, в том числе откликаясь на украинские просьбы о поставках. Надеюсь, что в этот раз британцы хотя бы из соображений рационализма и экономии отклонят просьбу о поставках авиации", - написал он в своём Telegram-канале. Политик добавил, что встреча Зеленского с британскими чиновниками - "очередное подтверждение интриганства Великобритании и несамостоятельности Украины". "Британцы ставят Украину в ещё большую зависимость от себя, беспардонно вмешиваясь своей "помощью" в никоим образом не касающееся их военное противостояние", - отметил Бондарев. Сенатор подчеркнул, что "именно "страна лордов" стравила СССР и Германию в 1941 году, выступив теневым организатором Великой Отечественной войны". "Сейчас Великобритания "подкидывает дровишки" в костёр войны, который уже давно бы погас, если бы не западное вмешательство", - заключил парламентарий. Накануне Владимир Зеленский побывал в Лондоне, где встретился с британским премьером Риши Сунаком, а в среду вечером отправился в Париж, где провел встречу с Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Ранее сообщалось, что Макрон и Зеленский вместе вылетят из Парижа в четверг утром на саммит ЕС в Брюсселе, который проходит 9-10 февраля. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230207/nebenzya-1850429347.html

https://ria.ru/20230206/ukraina-1849478016.html

https://ria.ru/20230204/evropa-1849666237.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, украина, россия, нато, совет федерации рф, виктор бондарев, ситуация в днр и лнр