https://ria.ru/20230209/siriya-1850984221.html

Российские военные в Сирии спасли 47 человек после землетрясения

Российские военные в Сирии спасли 47 человек после землетрясения - РИА Новости, 09.02.2023

Российские военные в Сирии спасли 47 человек после землетрясения

Российские военные продолжают спасательные работы в Сирии после разрушительного землетрясения, с 6 февраля из-под завалов спасены 47 человек, сообщил на... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T22:01

2023-02-09T22:01

2023-02-09T22:01

в мире

сирия

турция

латакия (мухафаза)

сильное землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российские военные продолжают спасательные работы в Сирии после разрушительного землетрясения, с 6 февраля из-под завалов спасены 47 человек, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров. Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно затронуло и Сирию. Землетрясение, по словам президента Турции Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По данным на четверг, число погибших в Сирии в результате землетрясения выросло до 1347. Идет разбор завалов. "Российские военнослужащие продолжают принимать участие в ликвидации последствий землетрясения в провинциях Латакия, Алеппо и Хама. С 6 февраля 2023 года из-под завалов спасены 47 человек, медицинская помощь оказана 225 сирийским гражданам, организована раздача нуждающимся 38,5 тонн гуманитарной помощи (продуктовых наборов и предметов первой необходимости)", - сказал Егоров на брифинге.

сирия

турция

латакия (мухафаза)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сирия, турция, латакия (мухафаза), сильное землетрясение в турции и сирии