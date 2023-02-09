https://ria.ru/20230209/siriya-1850961426.html

Франция выделит 12 миллионов евро финансовой помощи жителям Сирии

Франция выделит 12 миллионов евро финансовой помощи жителям Сирии - РИА Новости, 09.02.2023

Франция выделит 12 миллионов евро финансовой помощи жителям Сирии

Франция выделит 12 миллионов евро финансовой помощи жителям Сирии, пострадавшим в результате землетрясения, сообщило в четверг издание Ouest France со ссылкой... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T19:33

2023-02-09T19:33

2023-02-09T19:40

в мире

турция

дамаск (город)

сильное землетрясение в турции и сирии

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ПАРИЖ, 9 фев – РИА Новости. Франция выделит 12 миллионов евро финансовой помощи жителям Сирии, пострадавшим в результате землетрясения, сообщило в четверг издание Ouest France со ссылкой на представителя французского МИД Франсуа Делма.По словам представителя, помощь будет "распределена в координации с неправительственными организациями и организациями при ООН по всем регионам, затронутым землетрясением". Из этой суммы 10 миллионов будет выделено на гуманитарную помощь, а еще два – "находятся на рассмотрении" в качестве продовольственной помощи, пишет Ouest France.Франция также окажет помощь Турции: власти "в ближайшие часы" направят туда 50 тысяч вакцин против дифтерии и столбняка и поддержат деятельность Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца помощью в размере 500 тысяч евро.Однако, по словам Делма, эта поддержка не изменит "политического подхода" Франции в отношении сирийского правительства.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, приблизилось к 13 тысячам, раненых - почти 63 тысячи. В Сирии, тоже затронутой землетрясением, погибли 1,2 тысячи, пострадали свыше 2 тысяч человек. -0-

турция

дамаск (город)

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, турция, дамаск (город), сильное землетрясение в турции и сирии