ПАРИЖ, 9 фев – РИА Новости. Франция выделит 12 миллионов евро финансовой помощи жителям Сирии, пострадавшим в результате землетрясения, сообщило в четверг издание Ouest France со ссылкой на представителя французского МИД Франсуа Делма.По словам представителя, помощь будет "распределена в координации с неправительственными организациями и организациями при ООН по всем регионам, затронутым землетрясением". Из этой суммы 10 миллионов будет выделено на гуманитарную помощь, а еще два – "находятся на рассмотрении" в качестве продовольственной помощи, пишет Ouest France.Франция также окажет помощь Турции: власти "в ближайшие часы" направят туда 50 тысяч вакцин против дифтерии и столбняка и поддержат деятельность Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца помощью в размере 500 тысяч евро.Однако, по словам Делма, эта поддержка не изменит "политического подхода" Франции в отношении сирийского правительства.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, приблизилось к 13 тысячам, раненых - почти 63 тысячи. В Сирии, тоже затронутой землетрясением, погибли 1,2 тысячи, пострадали свыше 2 тысяч человек. -0-
Последствия землетрясения в провинции Идлиб, Сирия
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ПАРИЖ, 9 фев – РИА Новости. Франция выделит 12 миллионов евро финансовой помощи жителям Сирии, пострадавшим в результате землетрясения, сообщило в четверг издание Ouest France со ссылкой на представителя французского МИД Франсуа Делма.
"Франция заявила в четверг, что выделит экстренную помощь сирийскому населению в размере 12 миллионов евро после землетрясения", - говорится в сообщении издания.
По словам представителя, помощь будет "распределена в координации с неправительственными организациями и организациями при ООН по всем регионам, затронутым землетрясением". Из этой суммы 10 миллионов будет выделено на гуманитарную помощь, а еще два – "находятся на рассмотрении" в качестве продовольственной помощи, пишет Ouest France.
Франция также окажет помощь Турции: власти "в ближайшие часы" направят туда 50 тысяч вакцин против дифтерии и столбняка и поддержат деятельность Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца помощью в размере 500 тысяч евро.
Однако, по словам Делма, эта поддержка не изменит "политического подхода" Франции в отношении сирийского правительства.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции, по последним данным, приблизилось к 13 тысячам, раненых - почти 63 тысячи. В Сирии, тоже затронутой землетрясением, погибли 1,2 тысячи, пострадали свыше 2 тысяч человек. -0-
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